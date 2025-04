Ponad dwa lata czekania na kontynuację. To był ogromny hit

Max zapowiedział nowości na kwiecień. Wśród nich powracają dwa popularne seriale, w tym uwielbiane przez widzów "The Last of Us".

Dla miłośników seriali przygotowano kilka gorących premier. Fani postapokaliptycznej wizji świata z niecierpliwością wyczekują drugiego sezonu "The Last of Us", gdzie losy Joela i Ellie ponownie splatają się w walce o przetrwanie. W kwietniu zadebiutuje także szósty sezon "Opowieści podręcznej", który kontynuuje opowieść o dystopijnym świecie Gilead, gdzie kobiety są sprowadzone do roli reprodukcyjnych niewolnic. Czwarty sezon "Hacks" dostarczy kolejną dawkę humoru i dramatu z życia dwóch komiczek, które mimo różnic charakterów, muszą współpracować.

Max - co nowego w kwietniu 2025? Lista premier

Wśród seriali są tez inne znane tytuły. Po niemal dekadzie od zakończenia oryginalnej serii, "Plotkara" powraca z nową generacją uczniów elitarnej szkoły na Upper East Side. Pierwszy sezon wprowadza nas w świat intryg, skandali i sekretów, które tym razem kontroluje nowa, wszechwiedząca Plotkara. W drugim sezonie sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy anonimowa blogerka zyskuje coraz większą kontrolę nad życiem młodych nowojorczyków, manipulując ich kłamstwami i pragnieniami. Kolejną serią, która powraca z nowymi odcinkami, jest "Stewardesa". W pierwszym sezonie poznajemy Cassie Bowden, stewardesę, której życie zmienia się diametralnie po nocy spędzonej z pasażerem, który zostaje znaleziony martwy w jej hotelowym łóżku. W drugim sezonie Cassie próbuje ułożyć sobie życie na nowo w Los Angeles, pracując jako agentka CIA. Jednak jej przeszłość daje o sobie znać, gdy zostaje wplątana w międzynarodową intrygę po tym, jak jest świadkiem morderstwa.

W kwietniu na Max pojawi się także obszerna oferta z serii "Mission: Impossible". Ta kultowa seria z Tomem Cruisem w roli głównej opowiada o losach agenta specjalnego, który nie boi się podjęcia nawet najbardziej ryzykownych misji. Na platformie pojawi się sześć pierwszych części, do których widzowie z pewnością mają niemały sentyment. Dla fanów animacji platforma przygotowała coś specjalnego – całą serię "Minionki". Te urocze, żółte stworki z pewnością dostarczą rozrywki zarówno młodszym, jak i starszym widzom. Każda część serii to oddzielna dawka humoru i szalonych przygód. Wśród nowości filmowych warto zwrócić uwagę na "Elizjum" - wizję postapokaliptycznego świata, w którym bogaci żyją w luksusowej stacji kosmicznej, a reszta ludzkości zmaga się z trudami życia na zniszczonej Ziemi.

Max kwiecień 2025 - lista nowości

Seriale i programy:

Pani sprzątająca IV (The Cleaning Lady) - Thony podejmuje odważną decyzję, która otwiera nową drogę do obywatelstwa.

Odmienne stany Amy (Expecting Amy) - Przezabawne i bezkompromisowe spojrzenie na nowy etap w życiu Amy Schumer.

Georgie i Mandy wzięli ślub (Georgie & Mandy's First Marriage) - Losy Georgie i Mandy, którzy tworzą rodzinę w Teksasie, stawiając czoła wyzwaniom dorosłości, rodzicielstwa i małżeństwa.

Plotkara I (Gossip Girl) - Prawie dziesięć lat po publikacji ostatniego wpisu na blogu Plotkary, wracamy na Upper East Side, aby śledzić poczynania kolejnego pokolenia nastoletnich nowojorczyków z prywatnych szkół.

Plotkara II (Gossip Girl) - Jest drugi semestr, a Plotkara robi wszystko, aby kontrolować skandaliczne życie i kłamstwa elit z Manhattanu. Nauczyła się już w pierwszej rundzie, że jej odbiorcy powinni dostać wszystko to, czego pragną.

Stewardesa I (The Flight Attendant) - Pełen czarnego humoru serialowy thriller o stewardesie, której całe życie wywraca się do góry nogami za sprawą jednej nocy.

Stewardesa II (The Flight Attendant) Cassie Bowden wiedzie w Los Angeles swoje nowe trzeźwe życie, w wolnym czasie dorabiając jako agentka CIA. Kiedy jednak zagraniczne zlecenie sprawia, że przypadkowo staje się świadkiem morderstwa, Cassie zostaje wplątana w kolejną międzynarodową intrygę

Opowieść podręcznej VI (The Handmaid's Tale) - W dystopijnych USA Offred zmuszona jest zostać służącą – niewolnicą seksualną, która służy jako matka zastępcza dla par, które nie mogą mieć dzieci.

(The Handmaid's Tale) - W dystopijnych USA Offred zmuszona jest zostać służącą – niewolnicą seksualną, która służy jako matka zastępcza dla par, które nie mogą mieć dzieci. Hacks IV - Komiczka z Las Vegas Deborah Vancejest zmuszona do współpracy z wykluczoną scenarzystką telewizyjną Avą, aby uratować swoją karierę.

- Komiczka z Las Vegas Deborah Vancejest zmuszona do współpracy z wykluczoną scenarzystką telewizyjną Avą, aby uratować swoją karierę. The Last of Us II - Gdy globalna pandemia niszczy cywilizację, zahartowany w bojach ocalały przejmuje opiekę nad 14-letnią dziewczyną, która może być ostatnią nadzieją ludzkości.

Filmy:

Krok dziewiąty (The 9th Step) - Ojciec, który niespodziewanie otrzymuje opiekę nad swoją nastoletnią córką, ma drugą szansę, aby odzyskać jej zaufanie i odbudować ich relację.

Dziki kot (Wildcat) - Obraz bada burzliwe życie młodej literatki, która zmaga się z ograniczeniami społecznymi i osobistymi demonami.

15 lat (15 Years) - Po 15 latach w więzieniu za morderstwo, którego nie popełniła, pianistka Jenny dowiaduje się, że jej kochanek został gwiazdą popu.

(15 Years) - Po 15 latach w więzieniu za morderstwo, którego nie popełniła, pianistka Jenny dowiaduje się, że jej kochanek został gwiazdą popu. Mission: Impossible - Tom Cruise w roli tajnego agenta, który musi oczyścić się z zarzutów o zdradę i znaleźć prawdziwego zdrajcę zagrażającego bezpieczeństwu USA.

- Tom Cruise w roli tajnego agenta, który musi oczyścić się z zarzutów o zdradę i znaleźć prawdziwego zdrajcę zagrażającego bezpieczeństwu USA. Mission: Impossible II - Druga część megahitu z Tomem Cruise'em w roli Ethana Hunta, który tym razm zostaje wysłany z misją powstrzymania szaleńca przed rozsianiem na całym świecie groźnego wirusa.

- Druga część megahitu z Tomem Cruise'em w roli Ethana Hunta, który tym razm zostaje wysłany z misją powstrzymania szaleńca przed rozsianiem na całym świecie groźnego wirusa. Mission: Impossible III - Agent Ethan Hunt po raz kolejny powraca, aby tym razem pokrzyżować plany bezwzględnego handlarza bronią.

- Agent Ethan Hunt po raz kolejny powraca, aby tym razem pokrzyżować plany bezwzględnego handlarza bronią. Mission: Impossible – Fallout - Ethan Hunt i jego zespół powracają, aby po raz kolejny uratować świat przed śmiertelnym niebezpieczeństwem.

- Ethan Hunt i jego zespół powracają, aby po raz kolejny uratować świat przed śmiertelnym niebezpieczeństwem. Mission: Impossible – Ghost Protocol - Ethan Hunt zostaje oskarżony o zorganizowanie ataku na Kreml. Zrobi wszystko, żeby oczyścić siebie i swoich ludzi z zarzutów.

- Ethan Hunt zostaje oskarżony o zorganizowanie ataku na Kreml. Zrobi wszystko, żeby oczyścić siebie i swoich ludzi z zarzutów. Mission: Impossible - Rogue Nation - Tom Cruise w roli agenta do zadań specjalnych, który po raz kolejny udowadnia, że nie ma dla niego misji niemożliwej.

- Tom Cruise w roli agenta do zadań specjalnych, który po raz kolejny udowadnia, że nie ma dla niego misji niemożliwej. Królowa kości (Queen Of Bones) - Mroczna baśń ludowa o bliźniakach, które szukają odpowiedzi na temat śmierci swojej matki i jej związku z nadprzyrodzonymi zjawiskami.

Biegnąc po piasku (Running on Sand) - Erytrejski uchodźca deportowany z Izraela zostaje wzięty za nowego zawodnika drużyny piłkarskiej, a jego przetrwanie zależy od sukcesu zespołu.

Dawna ja (Somebody I Used to Know) - Podczas wizyty w rodzinnym mieście, pracoholiczka Ally odnawia kontakt z byłym chłopakiem i jest zdeterminowana, by go odzyskać.

Egzorcyzmy Emily Rose (The Exorcism of Emily Rose) - Opętana przez demony studentka umiera w trakcie rytuału egzorcyzmów. Ksiądz, który je odprawiał, staje przed sądem. Na faktach.

Niebo nad Zenicą (The Sky Above Zenica) - Obywatele walczą z zanieczyszczeniem. Porywający film o wytrwałości i sile zdeterminowanych aktywistów.

Nie ma "ja" w trójkącie (There is no I in Threesome) - Przed związaniem się na stałe Ollie i Zoe chcą spróbować czegoś nowego.

(There is no I in Threesome) - Przed związaniem się na stałe Ollie i Zoe chcą spróbować czegoś nowego. Veni, vidi, vici - Satyra społeczna skupiająca się na superbogatej rodzinie Maynardów, której patriarcha postanawia zabijać przypadkowych ludzi dla sportu.

- Satyra społeczna skupiająca się na superbogatej rodzinie Maynardów, której patriarcha postanawia zabijać przypadkowych ludzi dla sportu. Vera i przyjemności innych (Vera And The Pleasure Of Others) - Vera wynajmuje puste mieszkanie nastolatkom szukającym miejsca do uprawiania seksu i odkrywa własne pragnienia seksualne.

Wszystko pół na pół (Everything's Fifty Fifty) - Marion i Andi są rozwiedzeni, ale uważają się za wzorowych rodziców. Wspólne wakacje ujawniają jednak pewne niepokojące problemy.

Szczęśliwy dzień (A Happy Day) - Trzech nastoletnich przyjaciół utknęło w obozie dla uchodźców na mroźnej północy Norwegii. Wymyślają plan ucieczki, ale jeden z nich się zakochuje.

Elizjum (Elysium) - Osadzony w przyszłości obraz postapokaliptycznego świata, w którym tylko najzamożniejsi mają prawo do szczęścia.

Lepiej później niż wcale (Late Bloomers) - Louise trafia do szpitala po tym, jak po pijanemu złamała biodro. Spotkanie z zrzędliwą starszą Polką prowadzi do pracy polegającej na opiece nad nią.

Mrok lasu (Schlitter) - Młody mężczyzna walczy o życie, gdy ojciec jego zmarłego przyjaciela obwinia go za śmierć syna i szuka zemsty.

Ósemka ze sternikiem (The Boys in the Boat) - Film George'a Clooneya o drużynie wioślarskiej Uniwersytetu Waszyngtońskiego, która w rywalizowała o złoto na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie.

Magia uczuć (The Fall) - Alexandria, dziecko dochodzące do siebie po złamaniu ręki, spotyka w szpitalu Roya Walkera, rannego kaskadera filmowego.

Małpiarnia (The Monkey House) - Odnoszący niegdyś sukcesy powieściopisarz próbuje ożywić swoją gasnącą karierę, zatrudniając lekkomyślną aktorkę.

Porzucić noc (Through The Night) - Anna odbiera telefon alarmowy pewnej nocy. Kilka tygodni później zostaje aresztowany mężczyzna, ale ona, Aly i Dary zmagają się z echem tamtej nocy.

Jak ukraść Księżyc (Despicable Me) - Na przedmieściach miasta znajduje się dom, w którym mieszka Gru. Mężczyzna jest jednym z najniebezpieczniejszych przestępców świata. Przygotowuje się do skoku stulecia - planuje ukraść Księżyc.

Minionki rozrabiają (Despicable Me 2) - Gru porzuca życie superprzestępcy, aby wychować Margo, Edith i Agnes. Ich sielankowe życie na przedmieściach nie potrwa jednak długo.

Gru, Dru i Minionki (Despicable Me 3) - Kontynuacja historii Gru, Lucy, ich uroczych córek — Margo, Edith i Agnes — oraz Minionków.

Minionki (Minions) - Minionki zostają zwerbowane przez Scarlet Overkill, która wraz ze swoim wynalazcą mężem knuje plan przejęcia władzy nad światem.

(Minions) - Minionki zostają zwerbowane przez Scarlet Overkill, która wraz ze swoim wynalazcą mężem knuje plan przejęcia władzy nad światem. Minionki: Wejście Gru (Minions: The Rise Of Gru) - Psotne Minionki wracają na kolejne przygody, gdy 12-letni Gru łączy siły z Kevinem, Stuartem i Bobem, aby dołączyć do supergrupy złoczyńców.

Dokumenty:

Eyes on the Prize: Uświęcona ziemia (Eyes On The Prize: Hallowed Ground) - Dokument poświęcony arcydziełu Henry'ego Hamptona "EYES ON THE PRIZE" (1987-1990). Głosami członków ruchu przywołuje historyczne wspomnienia, uruchamia radykalną wyobraźnię i zagłębia się w podróż ku wyzwoleniu czarnych.

Wrota Niebios. Sekta nad sektami (Heaven's Gate: The Cult Of Cults) - Historia kultu Heaven's Gate założonego w 1975 roku przez Marshalla Applewhite'a i Bonnie Nettles. Wszystko zaczęło się od tajemniczego zniknięcia 20 osób z małego miasteczka w Oregonie.

Carrie Fisher i Debbie Reynolds prywatnie (Bright Lights: Starring Carrie Fisher And Debbie Reynolds) - Dwie ikony kina – Carrie Fisher i jej matka, Debbie Reynolds, dzielą się wspomnieniami dotyczącymi życia w świetle reflektorów. Wpuszczają widzów do swojego prywatnego świata w dokumencie nakręconym przed ich niespodziewaną śmiercią.

„My Gift" - koncert świąteczny Carrie Underwood (My Gift: A Christmas Special From Carrie Underwood) - Bożonarodzeniowy występ siedmiokrotnej laureatki Grammy Carrie Underwood, która prezentuje swój pierwszy świąteczny album „My Gift". W trakcie występu pełnego ciepłych momentów artystce towarzyszą goście, m.in. John Legend.

(My Gift: A Christmas Special From Carrie Underwood) - Bożonarodzeniowy występ siedmiokrotnej laureatki Grammy Carrie Underwood, która prezentuje swój pierwszy świąteczny album „My Gift”. W trakcie występu pełnego ciepłych momentów artystce towarzyszą goście, m.in. John Legend. Co się stało, Brittany Murphy? (What Happened, Brittany Murphy?) - Dwuczęściowy serial dokumentalny przedstawia dogłębny, intymny portret, badający życie i karierę oraz tajemnicze okoliczności tragicznej śmierci Brittany Murphy, aktorki i wschodzącej gwiazdy lat 90.

Max premiery kwiecień - dzień po dniu