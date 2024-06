Wielki hit wraca na Netflix! Znamy datę premiery!

Netflix i Disney doszli do porozumienia - "LOST: Zagubieni" wrócą na największy serwis VOD na świecie. Kiedy do tego dojdzie i czy serial będzie też dostępny w Polsce?

Od lipca fani serialu "LOST: Zagubieni" będą mogli ponownie zanurzyć się w tajemniczym świecie rozbitków na Netflix. Serial, który zadebiutował w 2004 roku, szybko zdobył międzynarodową sławę, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych tytułów w historii telewizji i utorował drogę pozostałym produkcjom, które zdobywały ogólnoświatową popularność.

"Zagubieni" opowiadają o grupie pasażerów lotu Oceanic 815, który rozbija się na tajemniczej wyspie. Każdy sezon odkrywa kolejne warstwy ich przeszłości, tajemnic wyspy oraz dynamicznych relacji między ocalałymi. Od walki o przetrwanie, przez konfrontację z osobnikami określanymi mianem "Inni", aż po zmagania z siłami nadprzyrodzonymi – serial zaskakiwał i intrygował na każdym kroku, ale do czasu...

Zagubieni - ulubiony serial, który rozsierdził fanów

Reakcje fanów były równie intensywne co fabuła serialu. Krytycy chwalili serial za innowacyjność i głębię narracji, choć niektóre aspekty, jak zakończenie, wywołały mieszane uczucia i zdaniem wielu totalnie zrujnowały serial. "Zagubieni" byli jednym z najpopularniejszych seriali telewizyjnych swoich czasów. Chociaż dokładne liczby oglądalności mogą się różnić w zależności od sezonu i rynku, szacuje się, że premiera serialu przyciągnęła około 18,6 miliona widzów w Stanach Zjednoczonych. Średnia oglądalność utrzymywała się na wysokim poziomie przez cały czas trwania serialu, często przekraczając 15 milionów widzów na odcinek w pierwszych sezonach.

Jeśli chodzi o budżet, pilotowy odcinek "Zagubionych" był jednym z najdroższych w historii telewizji, kosztując między 10 a 14 milionów dolarów. Całkowity budżet serialu był ogromny, ale konkretne liczby dla każdego sezonu nie są powszechnie dostępne. Można jednak przypuszczać, że koszty produkcji były znaczące, biorąc pod uwagę wysoką jakość produkcji i efektów specjalnych, które były znakiem rozpoznawczym “Zagubionych”.

Lost: Zagubieni na Netflix. Kiedy będzie można obejrzeć?

Powrót “Zagubionych” na Netflix to świetna okazja, by przypomnieć sobie ten fenomen lub odkryć go na nowo. Serial, który zmienił telewizję, ponownie dostępny będzie dla widzów Netfliksa. Oddział amerykański potwierdził, że serial pojawi się na platformie 1 lipca, a że w podobnym czasie na Netflix w Polsce wjeżdżały inne seriale przejmowane od konkurentów (jak "Kompania braci" od HBO), to istnieje spore prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że "Zagubieni" także wkroczą na polskiego Netfliksa 1 lipca lub niedługo później. Warto dodać, że podobny los spotka "Skazanego na śmierć", którego także dotyczy umowa Netfliksa z Disney'em.