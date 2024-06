Arcane to jedna z najlepszych animacji Netfliksa

Od dawna wiadomo, że francuskie studio animacyjne Fortiche pracuje nad drugim sezonem Arcane. Pierwszy sezon tej produkcji, będącej spin-offem League of Legends, przedstawiającej losy magów z tego uniwersum, został przyjęty rewelacyjnie i otrzymał wysokie oceny od krytyków. Serial zdobył wiele nagród na 49. Annie Awards, organizowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Filmów Animowanych.

Arcane otrzymał wyróżnienia w kategoriach: Najlepszy animowany program telewizyjny, Najlepsza animacja postaci w produkcji telewizyjnej, Najlepszy dubbing w animowanej produkcji telewizyjnej, Najlepsze efekty animowane w produkcji telewizyjnej, Najlepsza konstrukcja postaci w animowanej produkcji telewizyjnej, Najlepsza reżyseria animowanej produkcji telewizyjnej, Najlepszy scenariusz animowanej produkcji telewizyjnej, Najlepsza scenografia w animowanej produkcji telewizyjnej oraz Najlepszy storyboarding w animowanej produkcji telewizyjnej. To wszystko jeszcze bardziej podkreśla, dlaczego fani z niecierpliwością czekają na kontynuację. A dziś dowiedzieliśmy się, kiedy możemy się jej spodziewać.

Drugi sezon Arcane już w tym roku!

Dziś Netflix na swoim profilu na X (dawniej Twitter), dokładnie @NetflixAnime, opublikował bardzo krótki, lecz wymowny wpis. I to wystarczyło, żeby fani byli zachwyceni. W poście czytamy:

Nic nigdy nie pozostaje martwe. Arcane powraca w listopadzie.

Źródło: Netflix

Premiera nowego sezonu Arcane, czyli prawdopodobnie największa premiera Netfliksa w tym roku, pojawi się w listopadzie. Na więcej szczegółów czekamy, lecz już teraz możecie zaczynać odliczać dni!

Źródło: X (dawniej Twitter) / Netflix

Artykuł zawiera linki do partnerów.