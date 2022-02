VOD od Opery startuje w Polsce. Tym razem na poważnie

Loomi na polskim rynku nie jest czymś nowym. Platforma zadebiutowała w Polsce we wrześniu ubiegłego roku, jednak nie była szczególnie popularna. Uwagę widzów z pewnością przykuła w okolicach Świąt Bożego Narodzenia. Platforma VOD, za którą odpowiada Opera (twórcy m.in. popularnej przeglądarki) przygotowała wtedy dla widzów świąteczny prezent. Rejestrując się lub logując do serwisu można było odebrać jeden z dwóch filmów: "Kevin sam w domu" lub "Kevin sam w Nowym Jorku", które dostępne były przez 30 dni lub 48 godzin od rozpoczęcia oglądania. Kevin na VOD bez reklam? Nie brzmi jak prawdziwe Święta z Polsatem, ale z pewnością wielu użytkowników skorzystało z tej promocji.

Loomi od Opery w pełnej wersji już w Polsce. Oficjalny start nowej usługi VOD

Platforma Loomi w Polsce przez kilka ostatnich miesięcy była w fazie testów. Do teraz. Opera oficjalnie informuje, że użytkownicy w naszym kraju otrzymują dostęp do VOD w pełnej wersji. Loomi ma przyciągnąć widzów rozwiązaniami, którym brakuje u konkurencji. Mowa m.in. o wspólnym wspólne oglądaniu i dostępności filmów wyjaśnianych i omawianych przez Influencerów.

Jako firma od dawna mamy silną pozycję na polskim rynku. To we Wrocławiu i Warszawie powstaje wiele z naszych przeglądarek. Dziś z wielką przyjemnością ogłaszamy polskim użytkownikom, uruchomienie finalnej wersji Loomi, a wraz z nią nowych sposób na oglądanie oglądanie.

- mówi Mattijs de Valk, VP Content w Opera dodając jednocześnie, że istotą Loomi ma być wzbogacanie emocji, rozrywki i wrażeń w trakcie oglądania filmów. Pomóc w tym mają unikalne funkcje skupiające się na prostocie wyszukiwania treści wraz z dużym zaangażowaniem podczas oglądania. Dodatkowym atutem ma być interakcja z ulubionymi influencerami.

Loomi w lutym. Co ciekawego pojawi się na platformie?

A co w swojej ofercie szykuje Loomi? W tym miesiącu na platformie mają pojawić się same nowości. To m.in. "Ostatni pojedynek" dramat historyczny w reżyserii Ridleya Scotta z Benem Affleckiem i Mattem Damonem w rolach głównych. To także "Pogromcy Duchów: Dziedzictwo", w którym występują Carrie Coon, Finn Wolfhard, Bill Murray czy Dan Aykroyd. To także premiera "Venom 2: Carnage" z Tomem Hardym w roli głównej.

Jednak filmy na Loomi to nie wszystko, co oferuje platforma. Na Loomi znajdziecie interaktywne quizy. To tak zwane "Dylematy" angażujące społeczność w podejmowaniu kluczowych decyzji przez głównych bohaterów. Wyniki quizu dostarczają użytkownikom interesujących informacji na temat profili opartych na oddawanych odpowiedziach. Dylematy dostępne są m.in. dla filmów "Tożsamość", "Dziewczyna z tatuażem" , "Bad Boys for Life" czy "Manchester by the Sea".

Loomi nawiązuje też współpracę z influencerami i krytykami filmowymi. Jej efektem mają być komentarze do filmów. Przykładowo, film "Escape Room: Najlepsi z najlepszych" komentuje popularny Naruciak. "Spotlight" poddawany jest analizie przez Rafałą Gęburę, którego z pewnością kojarzycie z podcastu "7 metrów pod ziemią". Platforma zapowiada, że w bibliotece sukcesywnie będzie przybywać filmów opatrzonych komentarzami i analizami.

Loomi. Cennik nowej platformy VOD

Loomi łączy w sobie treści darmowe oraz premium. Użytkownicy nie muszą płacić abonamentu ani opłaty za wypożyczenie, aby oglądać filmy i mogą od razu zacząć oglądać wybrane bezpłatne filmy. Wybór darmowych tytułów dokonywany jest przez społeczność głosującą na 5 najlepszych filmów. Pozostałe pozycje dostępne są do wypożyczenia. Cena wypożyczenia filmów premium waha się od 6,99 do 14,99 zł.