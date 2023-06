Zakupy w Bierdonce z nową aplikacją Lola

Ekspresowe zakupy BIEK w Biedronce wzbogaciły się o nową aplikację i shopperów, robiących zakupy za klientów w ramach usługi Lola Market - to rozszerzenie współpracy z Glovo.

Lola Market to nowy serwis internetowy i aplikacja mobilna do zakupów online w Biedronce. Na początek skorzystają z nowej usługi mieszkańcy Warszawy. Zatrudnieni Shopperzy czy jak to podano w informacji prasowej - Asystenci zakupowi, będą robić zakupy na podstawie zamówień złożonych przez klientów na stronie lub w aplikacji mobilnej w 15 sklepach stacjonarnych sieci Biedronka. Zasięg dostaw takich zakupów obejmuje aktualnie 1,2 mln mieszkańców Warszawy.

Dominik Prus-Wiśniowski, menedżer ds. projektów cyfrowych w sieci Biedronka:

W ofercie Biedronki poprzez aplikację Lola Market będzie dostępna podobna liczba produktów jak w Sklepie Internetowym Biedronki w Glovo, czyli około 3500 artykułów. Najkrótszy czas realizacji dostawy od chwili złożenia zamówienia do momentu otrzymania produktów wyniesie godzinę. Lola Market działała przez długi czas w Hiszpanii, na polski rynek wchodzi w czerwcu od razu z tak renomowanym partnerem jak Biedronka.

Co istotne, w tej usłudze zostanie rozwiązany problem braku produktów w koszyku czy obecność w nich niezamawianych pozycji. W przypadku braku zamawianego produktu, shopper będzie się kontaktował z klientem telefonicznie lub przez aplikację i ustalał produkt zastępczy, więc to klient ostatecznie będzie decydował czy chce zamówić zamiennik czy nie.



Jakie koszty dostaw takich zakupów na Lola Market? Bezpłatne mają być dopiero od kwoty zakupów 250 zł. Poniżej tej kwoty za dostawę zapłacimy 14,99 zł - przy czym minimalna kwota takich zakupów ustalona została na 150 zł.

Więcej o nowej usłudze Lola Market przeczytacie na tej stronie, gdzie dostępne są też linki do aplikacji mobilnych na Androida i iOS.

Źródło: Biedronka.