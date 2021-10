Zestawienie aplikacji do zamawiania szybkich (dostawa w 15 minut) zakupów spożywczych

Dark stores to określenie, które z pewnością wpadło już Wam w ucho, jeśli interesujecie się dostawami zakupów spożywczych do domu i zastawialiście się jak to możliwe, że dostarczane one są w czasie 15 minut czy nawet 10 minut od złożenia zamówienia.

Dark stores to nic innego jak magazyny z żywnością rozmieszczone w różnych częściach miasta, pozwalające na szybkie dostawy żywności w określonych obszarach miasta.

W tym celu firmy dostarczające zakupy do naszych domów określają zasięg i dokładny obszar, w ramach którego są w stanie wręcz zagwarantować w każdym jego punkcie dostawę w ściśle zadanym czasie.

Oczywiście zdarzają się tu zdarzenia losowe jak korki, które wydłużają ten czas dostawy, ale z drugiej strony wielce prawdopodobne jest, iż sami udając się w naszej lokalizacji na zakupy w tym czasie również „załapiemy” się na ten sam korek.

Chodził Lisek koło drogi i wychodził… szybkie dostawy

Pionierem szybkich dostaw był Lisek, który swoją działalność rozpoczął jeszcze w 2018 roku w Warszawie. Z czasem swoje usługi szybkich dostaw artykułów spożywczych rozszerzyli na pobliskie Piaseczno i Kraków.

Zasięg i czas dostawy

Lisek dziś to na dziś najszybsza deklarowana dostawa, która wynosi od 10 minut od złożenia zamówienia. Dokładną mapę i czas dostawy można przy tym sprawdzić na mapie w aplikacji mobilnej. Wystarczy wpisać swoją lokalizację i obok pojawi się przybliżony czas dostawy.

Powyżej widać, że na obrzeżach zasięgu dostaw czas ten wydłuża się do zaledwie 15 minut.

Koszt dostawy

Lisek realizuje dostawy codziennie, również w niedziele pomiędzy godziną 8:00 a 23:00. Koszt dostawy uzależniony jest od kwoty zamówionych produktów spożywczych.

Koszt dostawy za zamówienie na kwotę od 1 zł do 49 zł wynosi 2,99 zł. Powyżej 50 zł skorzystamy z darmowej dostawy, a powyżej 100 zł możemy liczyć na 10% upustu na cały koszyk zamówienia.

Więcej szczegółów usługi Lisek znajdziecie na stronie głównej, a aplikację mobilną pobierzecie z Google Play i App Store.

Zakupy w 15 minut od Jokr

Potencjał dostarczania zakupów spożywczych bezpośrednio z hubów rozmieszczonych w różnych częściach miasta, dostrzegł również stosunkowo nowy gracz na polskim rynku - Jokr, który zadebiutował w Warszawie w tym roku, i który to zdążyliśmy już przetestować - Zakupy w 15 minut w domu? Jokr to potrafi! To biznes celujący w miliardy (dostarczyli w 7 minut od złożenia zamówienia).

Na dziś Jokr działa na terenie Warszawy, tu również możemy sprawdzić dokładny zasięg w aplikacji. Składanie zamówień przyjmowane jest przez 7 dni w tygodniu pomiędzy godziną 7:30 a 23:30, również w niedziele i święta. Nie obowiązuje tu ani minimalna kwota zamówienia, ani limit wielkości zakupów oraz Jokr nie pobiera prowizji za dostawę.

Strona Jokr. Aplikacja mobilna na Androida i iOS.

Jak nie Jokr to Swyft dostarczy Ci zakupy w 15 minut

Kolejnym graczem na polskim rynku szybki dostaw spożywki jest Swyft, który rozpoczął działalność na początku również tylko w stolicy i podobnie jak Jokr obiecuje dostawy ze swoich hubów/dark store w 15 minut od złożonego zamówienia.

Swyft ma jak na razie najmniejszy zasięg dostaw w stolicy, który obejmuje lewobrzeżne części Warszawy - Śródmieście, Powiśle, Mokotów, Ursynów oraz Żoliborz.

Koszt dostawy obowiązuje tylko przy zakupach do 30 zł i wynosi 9,50 zł, a zamówienia przyjmowane są przez 7 dni w tygodniu w godzinach pomiędzy 7:30 a 22:30.

Strona Swyft oraz aplikacja na Androida i iOS.

Co nas czeka na rozwijającym się rynku szybki dostaw spożywczych?

Zastanawiając się nad rozwojem tego typu usług w naszym kraju, nie sposób nie wspomnieć o Glovo, które to aktualnie we współpracy z Biedronką dostarcza zakupy spożywcze aż w 31 miastach w Polsce: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Gdynia, Gdańsk, Sopot, Poznań, Katowice, Szczecin, Olsztyn, Grudziądz, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Płock, Lublin, Białystok, Gliwice, Chorzów, Sosnowiec, Zielona Góra, Rzeszów, Bielsko-Biała, Tychy, Częstochowa, Bytom, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Kielce i Opole.

W tych miejscowościach można zamawiać zakupy w godzinach 10.00 - 22.30, a w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu od 8:00. W niektórych lokalizacjach możliwa jest dostawa w czasie do 60 minut.

Jednak już 15 października, a więc za dwa tygodnie Biedronka uruchamia 15 mini centrów dystrybucyjnych w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi, z których dedykowana nowej usłudze BIEK, specjalna grupa kurierów Glovo dostarczy zakupy do domów klientów w 15 minut, czyli podobnie jak firmy z powyższego zestawienia, ale z dużo większym zasięgiem, no i z gwarancją cen sklepowych z Biedronki.

Taki zasięg i możliwości mają jednak swoją cenę. Koszt dostawy jest tu spory, jeśli zamawiamy drobne zakupy do 50 zł, jej koszt wynosi 12,99 zł. Przy zakupach do 150 zł - 9,99 zł, do 200 - 5,99 zł, a bezpłatna dostawa jest dopiero dla zakupów powyżej tej kwoty.

Nie zapominajmy też o InPost Fresh uruchomionym we współpracy z Makro, do startu szybkich dostaw zakupów spożywczych z dark store szykują się też Wolt, Bolt, Uber i co ciekawe Żabka. Tak więc będzie się działo w tym temacie i w najbliższym czasie możemy się spodziewać dynamicznego rozwoju tego typu usług, nie tylko w Warszawie.