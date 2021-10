Zakaz handlu w niedziele - nowelizacja ustawy

Nowelizacja ustawy o zakazie handlu w niedziele przewiduje wprowadzenie warunku przeważającej działaności pocztowej dla punktów handlowych, które chcą się otwierać w wolne niedziele. Początkowo było to 50% sprzedaży, po poprawkach senatu obniżono ten próg do 40%.

Nie sądzę aby którejkolwiek z sieci handlowych udało się osiągnąć taki udział w sprzedaży usług pocztowych, nie pomoże w tym też podpisana niedawno przez Biedronkę umowa z Pointpack na uruchomienie w ich sklepach agencji pocztowych (źródło: Stooq). Jednak nowa usługa BIEK pozwoli na zwiększenie sprzedaży Biedronce również w wolne niedziele, nawet po nowelizacji ustawy.

Dostawy w godzinę w 31 miastach w Polsce

Aktualnie Biedronka i Glovo realizują zakupy przez aplikację w 31 miastach w Polsce: Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Gdyni, Gdańsku, Sopocie, Poznaniu, Katowicach, Szczecinie, Olsztynie, Grudziądzu, Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Płocku, Lublinie, Białymstoku, Gliwicach, Chorzowie, Sosnowcu, Zielonej Górze, Rzeszowie, Bielsku-Białej, Tychach, Częstochowie, Bytomiu, Elblągu, Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach i Opolu.

Zakupy w tych miastach dostarczane są w ciągu godziny, przy złożeniu zamówienia w godzinach 10.00 - 22.30, w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu od 8:00.

BIEK - ekspresowe dostawy w 15 minut

Nowym z kolei pomysłem, który może się udać i z pewnością pozwoli Biedronce na szeroką realizację sprzedaży w wolnej niedziele, są mini-centra dystrybucyjne - tzw. dark store, rozlokowane w strategicznych punktach miast w Polsce, pozwalające na dostarczanie z nich zakupów do domów klientów zdecydowanie szybciej niż do tej pory ze sklepów Biedronki, no i przez cały tydzień.

Dostawy z centrów dystrybucyjnych będą realizowane przez specjalną grupę kurierów Glovo, pracujących wyłącznie na zlecenie sieci Biedronka, a same zakupy zamówimy za pośrednictwem aplikacji mobilnej przez 7 w tygodniu w godz. 8-23 (w Warszawie w piątki i soboty do godz. 2).

Kamila Frąckowiak-Jankowski, menedżer ds. e-commerce w sieci Biedronka:

Usługa BIEK jest starannie zaprojektowana z myślą o wygodzie naszych klientów. To wzbogacenie oferty i odpowiedź na ich konkretne potrzeby zakupowe sprawdzone w dotychczasowych ofertach e-commerce Biedronki.

W ramach nowej usługi BIEK, zakupy te dostarczane będą w ciągu zaledwie 15 minut. Na początek w 6 największych miastach z powyższej listy. Co ważne, aby móc otrzymać w tym czasie zakupy musimy znajdować się w promieniu 2 km od następujących lokalizacji mini-centrów Biedronki:

Miasto Ulica Warszawa Siedzibna 32, Rodziewiczówny 1, Białej Floty 4 i Człuchowska 35 Kraków Szlak 77, Podskale 18 i Mogilska 123 Wrocław Popowicka 99 i Rydygiera 2a Gdańsk Tandeta 1 i Grunwaldzka 67 Łódź Tramwajowa 17B i Śmigłego-Rydza 47 Poznań Towarowa 37

Bartosz Prokopowicz, Head of Q-Commerce w Glovo:

Dzięki intuicyjnej aplikacji, szerokiej ofercie Biedronki oraz naszej flocie kurierskiej, możemy teraz najszybciej realizować zamówienia na potrzebne produkty. Cieszymy się, że nawet w "sytuacjach awaryjnych" użytkownicy mogą na nas w pełni polegać i realizować spontaniczne decyzje zakupowe.

Jak złożyć zamówienie w ramach usługi BIEK

Jak złożyć takie zamówienie? Po pobraniu aplikacji mobilnej Glovo, dostępnej na smartfony z Androidem i iOS na pokładzie, w menu musimy odnaleźć logo BIEK. Po jego kliknięciu wybieramy interesujące nas produkty, finalizujemy ich zakup i czekamy na dostawę. To wszystko.

Jeśli uda się tę usługę BIEK rozszerzyć na więcej miast w Polsce, może się to okazać niezwykle wygodne rozwiązanie na szybkie zakupy dla wielu osób. 15 minut to szybciej niż dojazd i zaparkowanie pojazdu przed sklepem, a gdzie jeszcze same zakupy i stanie w kolejce do kasy.

Źródło: Biedronka.