Glovo w nocy uruchomiło promocję, która konta użytkowników zasilała sporym zastrzykiem pieniędzy na wydanie w aplikacji. Czy to na zakupy spożywcze, czy na jedzenie. Szybko okazało się, że nic z tego nie będzie, a społeczność już

O co dokładnie chodzi? O kod "BLACKFRIDAY", który "doładowywał" konta Glovo o 125 zł na wykorzystanie do 15 listopada. Promocja bardzo atrakcyjna i szybko zyskała na popularności. W sieci szybko znalazły się informacje na jej temat, a wątek na Pepperze do tej pory cieszy się ogromną popularnością. Jednak nie ze względu na samą promocję, a jej obecny kształt. Środki jak szybko pojawiły się na kontach użytkowników, tak szybko z nich zniknęły.

Jak widać na powyższym zrzucie. 125 zł po zrealizowaniu kodu dodał się do konta. O tej porze na próżno szukać sklepów i restauracji, które zrealizowałyby zamówienie. Nocne dodawanie kodów szybko okazało się dla niektórych dobrym sposobem na poranne zakupy i zamówienie śniadania. Szybko jednak okazało się, że środki zaczęły znikać z kont użytkowników. A jeśli ci zdążyli złożyć zamówienia opłacone saldem w aplikacji, te zostały szybko anulowane.

Czarny Piątek Czwartek w Glovo. Promocja, które namieszała w aplikacji mobilnej

Dyskusji w sieci nie brakuje. O wpadce Glovo i nabraniu przez firmę wody w usta mówi się na Pepperze, Wykopie i polskich stronach technologicznych i mediach społecznościowych. Jedno jest pewne. Osoby odpowiedzialne za uruchomienie promocji w Glovo musiały się mocno pomylić i czeka ich spory orzech do zgryzienia. Podejrzewam, że doładowanie salda na 125 zł to efekt błędnego przewalutowania lub połyki w przecinkach. Nie da się jednak ukryć, że rozczarowanych i rozzłoszczonych użytkowników łatwo się nie uspokoi. Tym bardziej, że docierają do nas słuchy, że Glovo wysyła w ramach przeprosin kody o wartości 12 zł, które również znikają z kont użytkowników aplikacji.

Skontaktowaliśmy się z polskim oddziałem Glovo i gdy tylko otrzymamy odpowiedź, tekst zostanie zaktualizowany.

Zrzuty ekranu udostępnione zostały przez Kacpra. Dzięki!