LoL jako wielkie MMO? To może się wydarzyć!

Riot Games nie ma ostatnio najlepszego czasu

League of Legends to niewątpliwie ogromna marka. Dosłownie każdy zna tę grę i zdecydowana większość osób chociaż przez chwilę w to grała. Trzeba jednak przyznać, że ekspansja tej marki nie idzie najlepiej, poza serialem Arcane na Netflix. W związku z tym, jak niedawno donosił Piotr Kurek, Dylan Jadeja, CEO Riot Games na oficjalnej stronie studia zamieścił list skierowany do wszystkich pracowników, w którym informuje, że podjęto decyzję o zwolnieniu niektórych pracowników. W jego wiadomości czytaliśmy:

Źródło: Depositphotos

Dziś podzielę się decyzją, której mieliśmy nadzieję nigdy nie podejmować w Riot. Zmieniamy niektóre z przyjętych przez nas zakładów i sposób działania całej firmy, aby skupić się na zadaniach i skierować nas w stronę bardziej zrównoważonej przyszłości. Ta decyzja oznacza, że likwidujemy około 530 stanowisk na całym świecie, co stanowi około 11% naszej siły roboczej, z czego największy wpływ zwolenień dotknie zespoły poza głównym zespołem deweloperskim. Niestety oznacza to również, że pożegnamy się z wieloma utalentowanymi kolegami i przyjaciółmi ze wszystkich obszarów Riot.

Łącznie ze swoimi stanowiskami pożegnało się około 530 osób, co stanowi około 11 procent całego zespołu Riot Games. Zwolnienie części pracowników to tylko początek rewolucji w formie, która ogłosiła, że zamyka swój oddział odpowiedzialny za dystrybucję gier stworzonych przez zewnętrzne zespoły. Dotyczy to głównie produkcji osadzonych w uniwersum League of Legends, ale o zupełnie odmiennych mechanikach i fabułach. Od 2021 roku Riot Forge wydało pięć tytułów na różne platformy, a w tym roku zapowiedziano jeszcze jedną grę, Bandle Tale: A League of Legends Story, która będzie ostatnią produkcją wydaną przez Riot Games. Co do daty premiery, firma nie ujawnia szczegółów, jednak podkreśla, że Riot Forge był eksperymentem, który umożliwił współpracę z niezależnymi twórcami, wprowadzającymi świeże pomysły do uniwersów stworzonych przez główny zespół.

Jednym z pomysłów było League of Legends w formie MMORPG

Jednym z pomysłów firmy była gra z uniwersum League of Legends, ale w gatunku MMORPG. LoL konkurujący z World of Warcraft brzmi niewątpliwie interesująco i o projekcie pojawiało się sporo informacji już od jakiegoś czasu — a najważniejsza informacja dotarła do graczy dziś. Nie jest jednak ona specjalnie pozytywna. Współzałożyciel Riot, Marc Merrill, ogłosił, że projekt został „zresetowany” i nie pojawi się przez „prawdopodobnie kilka lat”. MMORPG w uniwersum LoL-a nadal więc powstaje, lecz musimy uzbroić się w cierpliwość.

Merrill na swoim profilu na X (dawniej Twitter) napisał, że Riot na ten moment postanowił nie wypuszczać gry MMO i podjął tę decyzję już jakiś czas temu. Głównym powodem miało być to, że produkcja miała być zbyt podobna do innych gier z tego gatunku i twórcom nie wydawało się, aby wnosiła coś nowego na rynek:

Nie wierzymy, że wszyscy chcecie gry MMO, w którą graliście już wcześniej, tylko z powłoką Runeterry; aby naprawdę oddać potencjał Runeterry i spełnić niewiarygodnie wysokie oczekiwania graczy na całym świecie, musimy zrobić coś, co naprawdę sprawia wrażenie znaczącej ewolucji gatunku.

Źródło: Netflix

Co dalej z MMO w świecie LoL-a?

Riot ogłosił, że kolejnym krokiem jest zajęcie przez Fabrice’a Condominasa stanowiska producenta wykonawczego gry MMO. Condominas dołączył do Riot jako dyrektor ds. produkcji w 2021 roku, a jego CV prezentuje się całkiem nieźle — wcześniej był głównym producentem takich gier jak Star Wars: Squadrons, Mass Effect 3 czy Mass Effect: Andromeda. Merill przyznał jednak, że Riot będzie „pogrążony w ciemności” przez kilka lat, następnie stwierdzając, że „brak wiadomości to dobra wiadomość”.

Z jednej strony jest się z czego cieszyć, z drugiej… brzmi to dość niepokojąco. Dobrze chociaż, że samo League of Legends nadal pozostaje na topie, a Arcane na Netflix udało się do tego stopnia, że wszyscy czekają na drugi sezon.

Źródło: Marc Merrill