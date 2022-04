Lokalne narzędzie do zdalnego dostępu. Czym jest AnyDesk Enterprise On-premises?

AnyDesk jest popularnym programem do zdalnej obsługi komputerów. Wielu klientów korzysta z licencji AnyDesk Essentials oraz AnyDesk Performance, które zawierają określone zestawy funkcji. Producent udostępnia jednak jeszcze jedną licencję, przeznaczoną dla klientów, którzy potrzebują dla siebie produktu „szytego na miarę”. Sprawdź, dlaczego AnyDesk Enterprise idealnie sprawdzi się jako lokalne narzędzie do zdalnego dostępu dla wielu administratorów IT.

Działanie standardowych programów do zdalnego dostępu

Większość popularnych programów do zdalnego pulpitu, takich jak licencje AnyDesk czy TeamViewer, udostępnia użytkownikom serwery producenta podczas połączenia. Oznacza to tyle, że wszystkie czynności, wykonywane podczas zdalnej sesji, przepływają przez serwery np. AnyDeska. Dzięki takiemu rozwiązaniu klienci nie muszą inwestować we własną infrastrukturę IT i kupować serwerów dla siebie.

Jeśli jednak firmy i większe przedsiębiorstwa posiadają własną sieć serwerów i chcą operować oprogramowaniem do zdalnego dostępu w ramach tejże infrastruktury, odpowiednim rozwiązaniem będzie AnyDesk Enterprise On-premises.

Dlaczego warto korzystać z AnyDesk na własnym serwerze?

AnyDesk Enterprise jest charakterystyczną licencją, którą precyzyjnie dopasujesz do wymagań swojej firmy. Administratorzy IT mogą łączyć się z nieograniczoną liczbą komputerów jednocześnie, bez konieczności akceptacji połączenia na urządzeniu końcowym.

Takie rozwiązanie może interesować korporacje i instytucje publiczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa danych. Jeśli zasady, obowiązujące w Twojej firmie, nie pozwalają na korzystanie z oprogramowania komunikującego się z zewnętrznymi serwerami, być może znalazłeś/aś to, czego szukasz.

Bezpieczny przepływ danych w ramach własnej infrastruktury IT

Kluczowym parametrem wersji AnyDesk Enterprise jest jej funkcjonowanie w ramach własnej sieci serwerów. W ten sposób cała Twoja praca jest odseparowana od serwerów producenta. Dane, przesyłane podczas zdalnych sesji, są zabezpieczone szyfrowaniem TLS 1.2 i RSA 2048, dzięki czemu nie mogą zostać przechwycone przez niepożądane osoby.

Szeroki zakres dostosowania oprogramowania

Jeśli chcesz stworzyć swój własny program do zdalnego dostęp, AnyDesk Enterprise On-premises Ci na to pozwoli. Licencja udostępnia opcje Personalizacji Premium, dzięki której dostosujesz takie parametry, jak:

własny klient AnyDesk - w odpowiednim generatorze stworzysz niestandardowego klienta, z własnymi funkcjami, ustawieniami i wyglądem.

- w odpowiednim generatorze stworzysz niestandardowego klienta, z własnymi funkcjami, ustawieniami i wyglądem. wybór platform - zdecydujesz, które systemy będziesz obsługiwał: Windows, macOS, Linux, Android itd.

- zdecydujesz, które systemy będziesz obsługiwał: Windows, macOS, Linux, Android itd. własna Przestrzeń Nazw i dostosowanie do standardów firmy - zmiana standardowych nazw kont na własne (np. pomoc@twojafirma), dodanie logo firmy i inne konfiguracje.

- zmiana standardowych nazw kont na własne (np. pomoc@twojafirma), dodanie logo firmy i inne konfiguracje. określanie funkcji dostępu - włączysz i wyłączysz funkcje, które uznasz za konieczne, np. dotyczące dostępu do urządzenia i w jaki sposób można nim sterować.

- włączysz i wyłączysz funkcje, które uznasz za konieczne, np. dotyczące dostępu do urządzenia i w jaki sposób można nim sterować. konfiguracja opcji bezpieczeństwa - zdefiniujesz indywidualne parametry dotyczące bezpieczeństwa podczas pracy z AnyDesk w środowisku lokalnym.

Zarządzanie wieloma urządzeniami jednocześnie

To, co jest niezwykle pożądane wśród pracowników wsparcia IT, to pełna swoboda w pracy z poszczególnymi komputerami. Użytkownik nie jest w żaden sposób ograniczony liczbą obsługiwanych urządzeń. Śmiało można powiedzieć, że limit wyznacza wydajność komputera, z którego będą wykonywane sesje zdalne.

Brak limitów dotyczy również liczby urządzeń, na których zechcesz zainstalować AnyDeska.

Wdrożenie AnyDesk Enterprise w firmie

Decydując się na licencję Enterprise, otrzymasz pakiet plików instalacyjnych, dzięki którym rozpoczniesz korzystanie z AnyDesk oraz portalu my.anydesk.com. W razie wątpliwości podczas wdrożenia, producent służy pomocą poprzez:

Centrum Pomocy,

Osobiste Wsparcie Techniczne,

Zaawansowany Menedżer ds. Sukcesu Klienta.

AnyDesk Enterprise w home.pl

Wszystkie dostępne licencje kupisz w home.pl - oficjalnego partnera AnyDesk. Sprawdź szczegóły klikając w poniższy link.

Wybieram AnyDesk dla firm