Sweet.tv to doskonałe rozwiązanie dla każdego, kto wciąż lubi korzystać z kanałów telewizyjnych, ale nie jest zaś fanem umów ograniczających naszą wolność wyboru. Każdy, kto jeszcze nie miał okazji przetestować usługi tej platformy, ma teraz ku temu okazję lepszą niż kiedykolwiek i to praktycznie za darmo.

Kto nie lubi od czasu do czasu zobaczyć, co tam zgotował los i po prostu przełączyć kilka programów w telewizji, żeby sprawdzić, co tam oferują różne stacje? Bywa tak, że po prostu nie ma się pomysłu, co warto by było obejrzeć w leniwy wieczór, więc miło mieć opcję oddania spraw "siłom wyższym". Sweet.tv dostarcza teraz okazję lepszą niż kiedykolwiek na wiele dni.

Sweet.tv za przysłowiową złotówkę już dostępne i to w najlepszym pakiecie

Sweet.tv przygotowało specjalny kod MSKINOPL, które kontom, które powracają – czyli zdążyły już wygasnąć ich subskrypcje –oferuje na 30 dni wszelkie dobra pakietu L w Sweet.tv. Według komentarzy użytkowników portalu ze zniżkami Pepper powinno wystarczyć tylko wpłacenie symbolicznej kwoty przy użyciu Blika i potwierdzić płatność. Może się zdarzyć, że na ekranie się wyświetli informacja o niepowodzeniu płatności, lecz należy zachować zimną krew i tylko sprawdzić, czy subskrypcja została na koncie aktywowana lub od razu odświeżyć ekran z komunikatem. Jeżeli ta metoda nie zadziała, warto sprawdzić inną, bezpieczną metodę.

Sweet.tv

Sweet.tv jest dostępne w trzech pakietach, w ramach których są oferowane różne przywileje. Są to:

plan subskrypcji S , oferuje 74 kanały, w rozdzielczości 720P i jest dostępny w cenie 22,90 złotych za miesiąc,

, oferuje 74 kanały, w rozdzielczości 720P i jest dostępny w cenie 22,90 złotych za miesiąc, plan subskrypcji M , oferuje 138 kanałów, w rozdzielczości 1080P i jest dostępny w cenie 45,90 złotych za miesiąc,

, oferuje 138 kanałów, w rozdzielczości 1080P i jest dostępny w cenie 45,90 złotych za miesiąc, plan subskrypcji L, oferuje 172 kanały, w rozdzielczości 1080P, a takż 4K i jest dostępny w cenie 64,90 złotych za miesiąc.

Poza tym każdy z nich dostarcza ten sam zakres pakietów, więc powinien znaleźć coś dla siebie każdy od dzieci po dorosłych i nie trzeba się ograniczać do tylko jednego typu urządzenia. Co więcej, Sweet.tv rozpieszcza także swoich użytkowników możliwością korzystania z dobrodziejstw serwisu bez połączenia z internetem.