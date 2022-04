Solidny i ze świetnym aparatem. Huawei nova 9 SE mile zaskakuje

Huawei nova 9 SE to smartfon idealny dla influencerów

Prowadzenie estetycznego konta na Instagramie z pięknymi zdjęciami to dla niektórych osób nie jest wyłącznie hobby, a praca i źródło utrzymania. Do tego potrzebne jest urządzenie z wyjątkowym aparatem, który zapewni zdjęcia oraz materiały wideo wysokiej jakości w każdych warunkach. Jeśli jesteście influencerami, lub chcecie sprawdzić się w takiej pracy, naprawdę sensownym rozwiązaniem wydaje się Huawei nova 9 SE.

Możliwości, jakie oferuje Huawei nova 9 SE pozwolą na podbicie internetu ze zdumiewającym fotkami i materiałami wysokiej jakości. Prowadzenie kont na social mediach z tym smartfonem będzie dużo prostsze.

Wyśmienity aparat w Huawei nova 9 SE pozwoli rozwinąć skrzydła

Smartfon Huawei nova 9 SE został wyposażony w system czterech aparatów, który składa się przede wszystkim z potężnego aparatu głównego o wyjątkowo wysokiej rozdzielczości 108 MP z matrycą 1/1,52”. Poza tym znajdziemy tu obiektyw szerokokątny 8 MP 112 stopni, obiektyw makro 2 MP oraz obiektyw głębi ostrości 2 MP.

Główny aparat wykorzystuje innowacyjną technologię scalania pikseli, aby zwiększyć rozmiar pojedynczego piksela do 2,1 µm. Wspomniana matryca pozwala na rejestrowanie większej ilości światła światła, co przekłada się na naprawdę wysoką dynamikę tonalną i niski poziom szumów. Huawei nova 9 SE został również wyposażony w inteligentny algorytm fuzji wielu klatek, dzięki czemu fotografie wykonane przy użyciu tego smartfona będą miały niesamowicie bogate kolory - niezależnie od pory dnia czy nocy. To jest wynikową obecności trybu nocnego, który wniesie zdjęcie robione po zmroku na wyższy poziom.

Rozwinięta sztuczna inteligencja w aparacie Huawei nova 9 SE sprawi także, że będziemy mogli uchwycić ostre i dokładne chwile nawet, kiedy jesteśmy w ruchu. Można spokojnie przyznać, że aparat obecny w tym smartfonie sprawi, iż każdy laik będzie w stanie wykonać profesjonalne zdjęcie, bez większego trudu.

Obiektyw makro pozwoli na uchwycenie nawet obiektów znajdujących się bardzo blisko naszego smartfona - bowiem nawet do 4 cm. Umożliwi to ostre wykadrowanie nawet najmniejszych przedmiotów i uchwycenie wyjątkowych chwil, zarówno wewnątrz mieszkania, jak i na zewnątrz.

Idealny portret i wymarzone selfie? Check!

Niesamowicie istotną funkcją w aparacie Huawei nova 9 SE jest także tryb portretowy. Funkcja dobrze już znana użytkownikom smartfonów tej firmy, która pozwala na rozmywanie tła i uwydatnianie oraz nadanie większego charakteru danej osobie czy obiektowi, który znajduje się w centralnym miejscu kamery. Zapierające dech w piersiach zdjęcia na social media? Proszę bardzo. Co więcej, dzięki technologii scalania 4 pikseli w 1 oraz algorytmowi “upiększania”, pozbędziemy się wszelkich niedoskonałości na skórze i podkreślimy swoje rysy twarzy - również w nocy.

Huawei nova 9 SE został także wyposażony w większy czujnik i bardziej zaawansowaną technologię przetwarzania obrazu, umożliwiają wyraźne ujęcia w trybie High-Resolution. Smartfon, co najważniejsze, posiada przedni aparat do selfie 16 MP z obiektywem szerokokątnym, który sprawi, że grupowe zdjęcia z przedniej kamery przestaną być jakimkolwiek problemem. Wszyscy zmieszczą się w kadrze - co więcej, niezależnie od otaczającego nas światła, nova 9 SE zadba o to, aby fotografia była jak najbardziej przejrzysta. Opcja szerokokątnego selfie uruchomi się sama, w momencie, kiedy z włączoną przednią kamerą obrócimy smartfon do pozycji poziomej.

Huawei nova 9 SE to świetna propozycja dla vlogerów

nova 9 SE został wyposażony w mnóstwo ciekawych funkcji, które sprawią, że nagrywanie vlogów na swoje kanały w social media nie będzie stanowiło żadnej przeszkody. Smartfon pozwala na bezproblemowe przełączanie się między kamerami, bez zatrzymywania nagrywania nawet na chwilę. Co więcej, aparat główny i aparat z obiektywem ultraszerokokątnym współpracują ze sobą w trybie Dual-View, pozwalając użytkownikowi na nagrywanie tej samej sceny z dwóch ujęć jednocześnie.

Jeśli to jest dla Was za mało, to w Huawei nova 9 SE przedni aparat współpracuje z tylnym, pozwalając na ukazanie osoby nagrywającej, jak i tego, co jest przed nią. Ta funkcja nie tylko przyda się podczas zwiedzania pięknych miejsc, ale również podczas nagrywania filmików ze znajomymi, na przykład różnego rodzaju challenge’ów.

Huawei nova 9 SE pozwoli także na wygodny i szybki montaż nagranych vlogów. Petal Clip posiada funkcję automatycznego oznaczania ujęć oraz pozwala na tworzenie zaawansowanych kompilacji filmów zaledwie jednym kliknięciem. Poza tym w bardzo łatwy sposób będziecie mogli połączyć zdjęcia i wideo oraz wiele innych funkcji - to wszystko sprawia, że do prowadzenia konta w social mediach naprawdę nie będziecie potrzebowali innych urządzeń.

Aparat nie jest jedyną zaletą Huawei nova 9 SE

nova 9 SE posiada baterię o pojemności 4000 mAh. Smartfon został wyposażony również w nowoczesny system Huawei SuperCharge 66 W, co umożliwia błyskawiczne i bezpieczne ładowanie - telefon naładujemy do 100% w zaledwie 38 minut, a już po 15 minutach poziom naładowania urządzenia wynosi do 60%, co spokojnie pozwoli nam na swobodne odłączenie telefonu od ładowarki i korzystanie z niego dalej.

W trosce o lepszą jakość, Huawei nova 9 SE został wyposażony w specjalne chłodzenie grafenowe, które znacznie lepiej odprowadza ciepło dba o to, żeby urządzenie się nie nagrzewało - a to bezpośrednio przekłada się na płynność działania. W środku znajdziemy za to procesor Qualcomm Snapdragon 680, 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Ekran jest dostosowany do możliwości aparatu i wymagań użytkowników. Full HD+, przekątna 6,78 cala i częstotliwość odświeżania 90 Hz. Do tego dodajmy całe mnóstwo wiodących programów dzięki AppGallery i wyszukiwarce Petal.

Świetny design i rozsądna cena

Huawei nova 9 SE jest dostępny w trzech kolorach - czarnym, białym i niebieskim. Smartfon może pochwalić się również tym, że górna ramka wyświetlacza ma zaledwie 1,1 mm grubości, a ramki boczne jedynie 1,05 mm. Stosunek ekranu do całości smartfona wynosi 94,8%, a to wszystko waży zaledwie 191 gramów.

Jedyną rzeczą rzucającą się w oczy jest nieco odstająca wysepka z aparatami - mówimy tutaj jednak o naprawdę potężnych obiektywach, więc jest to jak najbardziej zrozumiałe. Huawei zadbał, żeby smartfon został zaprojektowany tak, aby codzienne użytkowanie było jak najprzyjemniejsze… a to wszystko dostajemy w cenie zaledwie 1499 zł.

Wpis powstał przy współpracy z Huawei