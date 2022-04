Piekarniki do zabudowy - na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Piekarnik elektryczny - serce wielu kuchni na całym świecie

Czasy w którym piekarnik był integralną częscią całej kuchenki minęły. Takie konstrukcje wciąż są dostępne w sklepach - i zainteresowani nimi klienci mogą wybierac i przebierać w rozmaitych modelach, jednak obecnie coraz więcej w dostępnych jest produktów oddzielających oba te rodzaje urządzeń. Stwarza to zupełnie nowy zestaw możliwości związanych z montażem i umiejscowieniem piekarników elektrycznych, które nie muszą (acz mogą) stać pośród kuchennych szafek przy samej ziemi. To stwarza też zupełnie nowe możliwości związane z doborem wielkości poszczególnych elementów wyposażenia kuchennego — i dostosowania ich do osobistych potrzeb. Zależy wam na większym piekarniku, ale nie potrzebujecie dużo miejsca do gotowania? Nie ma problemu. Nic nie stoi na przeszkodzie by w kuchni zamontować tylko dwa palniki, a spośród piekarników wybrać taki o pojemności 80 litrów. Ale wybór piekarnika niesie przed użytkownikami znacznie więcej wyzwań niż tylko jego rozmiary.

Nowoczesne piekarniki różnią się nie tylko wyglądem, ceną i wielkością. Za każdym modelem idą też nowe funkcje

Wybierając piekarnik do kuchni, warto wypisać sobie także zadania, do których będziemy go wykorzystywać. Jeżeli jedyną potrzebną ci funkcją będzie odpiek mrożonych produktów zakupionych w pobliskim sklepie, to bez wahania możesz postawić nawet na najbardziej podstawowe produkty AGD. Wzorowo posłużą one także okazjonalnemu wypiekowi ciasta. Jeżeli jednak wiesz, że to właśnie piekarnik będzie sercem twojej kuchni i będziesz z niego korzystać na co dzień, warto zwrócić uwagę na listę oferowanych opcji — i przejrzeć je u każdego z producentów. Ci bowiem nie ułatwiają nam zadania i potrafią inaczej nazywać funkcje, które służą dokładnie do tego samego.

Dlatego jeżeli interesuje was wypiek domowego pieczywa lub pizzy — warto postawić na model, który oferuje temperatury powyżej 260 stopni Celsjusza. Jeżeli wiesz że będzie to urządzenie w którym regularnie będziesz rozmrażał produkty spożywcze, wykorzystywał swój piekarnik do suszenia owoców lub grzybów czy nawet wyrastania ciast drożdżowych — to sprawdź, czy model który wybierasz posiada takie opcje. To samo tyczy się podgrzewania talerzy, podtrzymywania temperatury dla gotowych już potraw bez ich dalszego pieczenia. Automatyczne programy są w stanie dużej mierze wyręczyć nas w trudach samodzielnego dostosowywania poszczególnych ustawień.

Ale poza zestawem dostępnych programów — warto też zwrócić uwagę na funkcje i możliwości poszczególnych modeli. Spośród nich warto wyróżnić dwa rodzaje sprzętów:

piekarnik parowy — jak sama nazwa wskazuje, urządzenie to to oferuje także wykorzystanie gorącą parę przy pieczeniu. Można ją wykorztystać dwojako: do tradycyjnego pieczenia (para pozwoli osiągnąć spektakularne efekty m.in. przy wypieku domowego pieczywa, serwując naszym chlebom chrupiącą skórkę jak z najlepszej rzemieślniczej piekarni) albo... gotowania na parze. Takie urządzenie z powodzeniem zastąpi wszelkiej maści parowary, oddając w nasze ręce możliwość przygotowania zdrowych posiłków bez konieczności posiadania dodatkowego sprzętu kuchennego.

piekarnik z mikrofalą — drugim sprzętem obok którego nie można przejść obojętnie jeżeli zależy wam na możliwie jak najbardziej minimalistycznym urządzeniu kuchni bez wątpienia jest piekarnik z funkcją mikrofali. To także urządzenie typu dwa w jednym — w którym możemy przełączać się między dwoma trybami i przyrządzać potrawy tak, jak nam się to żywnie podoba. Biorąc pod uwagę jednak ich specyfikę — warto zastanowić się do czego będziemy z niego korzystać, bowiem akurat ten rodzaj uniwersalnych piekarników dostępny jest w mniejszych rozmiarach. W sam raz do kompaktowych kuchni, których wlaściciele chcą dodatkowo zaoszczędzić miejsca, nie potrzebują ogromnych urządzeń, a przy tym zależy im na możliwie jak najmniejszym zużyciu energii elektrycznej — w końcu kompaktowe urządzenia nagrzewają się znacznie szybciej.

Poza rozwiązaniami technologicznymi, warto także zwrócić uwagę na samą konstrukcję piekarnika i opcje związaną z jego używaniem. Na rynku dostępny jest cały szereg produktów, które pomogą nam efektywnie dbać o ich czystość. Najpopularniejsze opcje czyszczenia to te z wykorzystaniem pary wodnej (która zmiękcza brud i pozwala na jego łatwe usunięcie), pyrolizy (ogrzewania do około 500 stopni Celsjusza, by spopielić resztki pozostające we wnętrzu piekarnika) lub automatycznym czyszczeniem katalitycznym. Poza tym tutaj istotna jest także konstrukcja — są na rynku modele, które pozwalają bezproblemowo zdemontować szybę i drzwiczki. A kiedy jesteśmy już przy konstrukcji — to warto też sprawdzić interesujący nas model piekarnika na żywo. Te mogą różnić się m.in. prowadnicami, które znacząco wpływają na komfort obsługi urządzenia na co dzień.

Jaki piekarnik elektryczny wybrać?

Kiedy już wiecie jakie są wasze potrzeby, oczekiwania i na co zwrócić uwagę, można przejść do wyboru odpowiedniego urządzenia. Aby nie przebijać się przez setki tajemniczo brzmiących modeli, sklep RTV Euro AGD przygotował ranking piekarników do zabudowy, w którym zebrano najlepsze modele obok których nie można przejść obojętnie. Znajdziecie tam cały zestaw urządzeń, które różnią się zarówno funkcjami, jak i ceną. Możecie być jednak pewni, że wszystkie one są godne polecenia!

Wpis powstał przy współpracy z RTV Euro AGD