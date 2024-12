Lokalizatory AirTag z prawdziwym turbodoładowaniem. Oto co potrafią po aktualizacji

Wraz z aktualizacją systemu iOS 18.2 nowości doczekały się nie tylko iPhone'y, ale także jedno z najpopularniejszych akcesoriów: lokalizatory AirTag. Doczekały się one niezwykle ważnej aktualizacji. Bowiem oto nareszcie jako użytkownicy możemy udostępniać ich położenie za pośrednictwem wygenerowanych linków: bez konieczności stałego współdzielenia akcesoriów z kimś bliskim. Jak to działa w praktyce?

Udostępnianie położenia lokalizatora AirTag jeszcze nigdy nie było łatwiejsze

Mimo że wokół AirTagów od początku pojawił się ogrom kontrowersji związanych z wątpliwym ich wykorzystaniem (np. do stalkingu), to Apple dokonało co w ich mocy, by ograniczyć takie praktyki. Jednym z elementów było m.in. zadbanie o powiadomienia dźwiękowe ze strony samego urządzenia oraz notyfikacje na naszych telefonach, że w naszym otoczeniu znajduje się lokalizator. Jednak dzielenie się z innymi położeniem tego gadżetu była dotychczas dość kłopotliwa - i najłatwiej było po prostu wysłać zrzuty ekranu. A to było dalekie od ideału: zwłaszcza, jeżeli lokalizacja regularnie się zmieniała.

iOS 18.2 rozwiązuje ten problem dzięki dodaniu nowej opcji w systemie. Od teraz można udostępniać lokalizację AirTaga w sposób łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej!

„Aplikacja Znajdź to kluczowe narzędzie pomagające użytkownikom na całym świecie w śledzeniu i odnajdywaniu swoich rzeczy osobistych”, stwierdził Eddy Cue, starszy wiceprezes Apple w pionie Services. „Sieć Znajdź oraz AirTag stanowią razem fantastyczne rozwiązanie dla podróżujących użytkowników, dając im bezcenne informacje o miejscu, w którym znajdują się ich zagubione lub utracone rzeczy osobiste. A teraz wraz z funkcją Share Item Location z przyjemnością przekazujemy im nowy sposób, dzięki któremu bezproblemowo przekażą te informacje bezpośrednio innym osobom, w tym pracownikom linii lotniczych, nie obawiając się o swoją prywatność”.

Udostępnianie położenia przedmiotu. Jak skorzystać z nowej funkcji iOS 18.2 i AirTagów?

Od teraz w aplikacji "Znajdź mój" pojawiła się nowa opcja: udostępniania położenia przedmiotu. Jest ona banalna w swojej prostocie i odnosi się przede wszystkim do przedmiotów, które mają status zagubiony. Skąd to wiemy? Ano - przede wszystkim... nie da się jej udostępniać "ot tak". Stałe śledzenie to coś, co zarezerwowane zostało dla naszych najbliższych - i dla nich jest ono dostępne już od wielu miesięcy. Nowa funkcja dotyczy przede wszystkim zagubionych tu i teraz walizek i innych cennych przedmiotów osobistych.

Nowa opcja udostępniania położenia przedmiotu czeka na wszystkich zainteresowanych zarówno na iPhone'ach, iPadach jak i Makach. Następnie linkiem tym możemy podzielić się z innymi użytkownikami -- a co najważniejsze w przypadku zagubionych walizek... liniami lotniczymi. Te jedna po drugiej dodają wsparcie dla nowej funkcji przedstawionej przez Apple -- i angażują ją bezpośrednio do procesu obsługi klienta.

Idealne w swojej prostocie i... to jedna z tych funkcji, która kompletnie zmienia podejście do tego niepozornego akcesorium. Nagle korzystanie z niego staje się wygodniejsze niż kiedykolwiek! I to w chwili, gdy coraz więcej mówi się o tym, że nadchodzi AirTag 2. A ten ma być lepszy pod każdym względem.