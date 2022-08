Logitech Signature K650 to pełnowymiarowa klawiatura z blokiem numerycznym posiadająca dodatkowe klawisze, które sprawdzą się w pracy (i po pracy). To m.in. zrzut ekranu, wycisz/wyłącz wyciszenie mikrofonu i nawigacja między zakładkami. Same klawisze są głęboko amortyzowane, co zapewniać ma wygodną pracę i bardziej satysfakcjonujące wrażenia podczas długich godzin pracy przy biurku. Na szczególną uwagę zasługuje jednak zintegrowana podpórka pod nadgarstki. Połączenie to gwarantować ma wysoki komfort, który z pewnością docenią ci, którzy przed komputerem spędzają długie godziny. Atutem tego modelu jest również łatwa do czyszczenia konstrukcja oraz odporność na zalanie. Obudowa jest stworzona z tworzywa powstałego z recyklingu.

Bezprzewodowa klawiatura Logitech Signature K650 dla całodniowego komfortu pracy

Producent podaje, że na jednym ładowaniu, Logitech Signature K650 działać będzie do 36 miesięcy. W razie potrzeby można łatwo wymienić baterie - klawiatura zasilana jest przez dwa "paluszki" (AA). Choć jest ona zaprojektowana w taki sposób, że przyda się do całodniowej pracy i wygody, nie znajdziemy w niej technologii pozwalającej na łatwe przełączanie między różnymi urządzeniami. Nie ma też mowy o jakimkolwiek podświetleniu. Jedynymi elementami świetlnymi jest dioda na klawiszu Caps Lock oraz klawisz łączenia i stan baterii.

W zamian dostajemy dwie możliwości bezprzewodowego podłączenia jej do komputera. Wykorzystywane jest do tego Bluetooth Low Energy oraz Logi Bolt. W zestawie znajdziemy odbiornik Logi Bolt USB zapewniający bezpieczne połączenie FIPS (Amerykański Federalnym Standard Przetwarzania Informacji) nawet w środowiskach bezprzewodowych o wysokiej częstotliwości zakłóceń.

Logitech Signature K650 jest klawiaturą uniwersalną. Bez problemu połączymy ją z komputerem PC lub Klawiatura jest dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych: grafitowej lub "białawej". W oficjalnym sklepie Logitech Polska na ten moment posiada status "wyprzedane" - dotyczy to obu wariantów, w każdej dostępnej wersji językowej. Logitech Signature K650 sprzedawana jest w cenie 219,00 zł