Logitech prezentuje nowa akcesoria dedykowane komputerom Mac

Logitech od pewnego czasu zaczął przygotowywać swoje najlepsze myszki i klawiatury w wersjach dedykowanych dla komputerów Apple. Dziś miała miejsce premiera kolejnych urządzeń „Logi for Mac”, które z pewnością ucieszą wiele osób ceniących tę markę.

Co znaczy „for Mac”?

Klawiatury sygnowane tym dopiskiem mają układ klawiatury dedykowany dla systemu macOS oraz kolorystykę dostosowaną do obecnie sprzedawanych urządzeń z jabłkiem. Logi oferuje obecnie dwie wersje kolorystyczne, grafitową i jasnoszarą. Fanów klawiatur mechanicznych ucieszy, że do tej rodziny produktów dołącza pierwsza klawiatura z serii MX Mechanicals.

Ergonomia przede wszystkim

Urządzenia Logitecha wyróżnia świetna ergonomia i jakość wykonania. Sam od kilku lat używam myszki MX Master i choć na poprzedników nie narzekałem, to nie wyobrażam sobie dziś użytkowania czegokolwiek innego. To mysz nadaje się do umieszczenia w Sevres jako ergonomiczny wzorzec.

Charakterystyczną i odróżniającą je od oryginalnych produktów Apple, cechą urządzeń Logi jest możliwość używania ich z trzema urządzeniami na raz, np. z Maciem, iPadem i komputerem z Windows. Warto też dodać, że oprócz pracy po Bluetooth urządzenia Logi mają w zestawie dedykowane dongle radiowe USB Unifying, zapewniające często bardziej stabilną pracę tam, gdzie BT z jakichś przyczyn nie daje rady.

Wśród zaprezentowanych dziś produktów, mamy:

klawiaturę MX Mechanical Mini,

ikoniczną mysz MX Master, teraz w wersji 3S,

nietypową wertykalną myszkę Lift z serii Ergo,

klawiaturę K380 z charakterystycznymi okrągłymi klawiszami, używaną przez wielu „ipadowców”.

Wcześniej Logitech zaprezentował klawiatury z serii MX Keys w wersjach standard i mini oraz przeznaczoną do zastosowań bardziej mobilnych mysz Anywhere 3.

Sugerowane ceny detaliczne dla nowych produktów wynoszą:

MX Mechanical Mini dla komputerów Mac: 699 PLN

MX Master 3S dla komputerów Mac: 569 PLN

Lift dla komputerów Mac: 349 PLN

K380 dla komputerów Mac: 259 PLN

Wydaje się , że największym tegorocznym hitem będzie klawiatura MX Mechanicals, wyposażona w niskoprofilowe przełączniki mechaniczne, które mają łączyć najlepsze cechy obu światów. Z własnego otoczenia wiem, że sporo osób czeka na ten produkt w dedykowanej Macom wersji. Szkoda, że na obecną chwilę dostępna jest jedynie w wersji Mini, ale zapewne większy model też za jakiś czas do niej dołączy.

W porównaniu do klawiatur Apple, produkty Logi mają z mojej perspektywy tylko dwie wady. Pierwszą jest nie do końca przemyślane umiejscowienie klawisza Fn pomiędzy prawymi CMD + Option, drugą brak czytnika linii papilarnych. Jednocześnie jednak Logi nadrabia te braki niższą ceną, możliwością pracy z kilkoma urządzeniami czy posiadaniem podświetlenia.

Na konferencji Logitecha próbowałem się dowiedzieć, czy sprawa czytnika linii papilarnych to kwestia czasu i jest szansa, że pojawi się w kolejnych wersjach tych produktów, czy też polityka Apple to blokuje. Niestety przedstawiciele Logi nie odpowiedzieli na moje pytanie, ponieważ nie mogą dyskutować o cechach przyszłych produktów.