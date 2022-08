Jeżeli regularnie przeglądacie jak ludzie mają urządzone swoje stanowiska komputerowe, to prawdopodobnie najczęściej trafiacie na bliźniaczo podobne sprzętowo konfiguracje. Jak nie sprzęty Apple, to te same modele myszek i klawiatur od kilku popularnych producentów akcesoriów na krzyż. Rosnąca popularność rynku customowych klawiszy tchnęła w temat trochę życia, ale mimo wszystko trudno tu mówić o jakiejś szalonej różnorodności. Na szczęście producenci obudzili się że nie trzeba wszystkiego robić wizualnie na jedno kopyto i nawet diody w sprzętach dla graczy nie muszą błyskać na jedną modłę. A nowa kolekcja Logitech G Aurora jest tego idealnym przykładem.

Logitech G Aurora: kolekcja akcesoriów dla graczy w której nie ma miejsca na nudę

W skład najnowszej kolekcji Logitech G Aurora wchodzą: zestaw słuchawkowy G735, klawiatury: G715 oraz G713, bezprzewodowa mysz G705 oraz współgrające z ich estetyką akcesoria: m.in. podkładki pod myszkę oraz nadgarstki, futerały czy przywieszki na kabel . Sprzęty te mimo że wyglądają delikatnie i niepozornie oferują nowoczesne rozwiązania (m.in. bezprzewodową technologię LIGHTSPEED) dzięki którym dotrzymują kroku ulubieńcom publiczności ze swojej bogatej konkurencji.

„Znaczna część branży utknęła w mentalności: jeden rozmiar dla wszystkich. Nie odzwierciedlało to jednak potrzeb szerokiego grona konsumentów, którzy skupiają się na wyrażaniu siebie i graniu w gry dla zabawy, a już na pewno nie pasowało do zaangażowania firmy Logitech w dostarczanie rozwiązań dla wszystkich graczy. Kiedy przyjrzeliśmy się naszym własnym produktom, zdaliśmy sobie sprawę, że możemy zrobić więcej. Stworzyliśmy kolekcję uwzględniającą płeć, skoncentrowaną na wygodzie, przystępności i zabawie, która wspiera nasze długoterminowe zobowiązanie do umożliwienia wszystkim doświadczania pełnej radości z gry.” — powiedział Ujesh Desai, wiceprezes i dyrektor generalny Logitech G.

Pastelowe podświetlenie i przykuwająca wzrok kolorystyka sprzętów opracowana został na podstawie opinii społeczności grających kobiet i wprowadzona w życie w przez zespół złożony w większości z kobiet. Warto pamiętać, że to nie jest jedyny szalony wizualnie zestaw, jaki w ostatnich miesiącach wprowadziła na rynek firma Logitech. Jednymi z akcesoriów które narobiły sporo zamieszania w ostatnich miesiącach bez wątpienia były klawiatury i myszki Logitech POP. Jak widać — zabawa formą przypadła do gustu zarówno producentowi jak i klientom, efektem czego jest kolejna wyróżniająca się na rynku wysokiej jakości linia produktów której daleko do nudnych szarości.

Mechaniczne klawiatury (bezprzewowodowa G715 oraz przewodowa G715) w zestawie wyposażone zostały także w estetyczne podpórki na nadgarstki w kształcie chmurki oraz wygodną regulację wysokości. Zestaw słuchawkowy utrzymany został w bieli i skąpany w pastelowym podświetleniu — ale dzięki płynnej regulacji można go dostosować do każdego rozmiaru głowy i cieszyć się wygodą nawet przy długich sesjach. A skoro już mowa o długości — to wbudowany w nie akumulator pozwoli cieszyć się sprzętem nawet 56 godzin bez konieczności szukania ładowarki. Myszka G705 zaprojektowana została z myślą o mniejszych dłoniach — perfekcyjnie komponuje się z całą resztą zestawu ważąc przy tym raptem 85 gramów!

Logitech G Aurora: ile kosztuje nowa kolekcja akcesoriów dla graczy?

Wszystkie nowe akcesoria są już dostępne w sklepie producenta oraz lokalnych dystrybutorów. Sugerowane ceny detaliczne wynoszą:

zestaw słuchawkowy Logitech G735 - 1099 zł;

klawiatura Logitech G715 - 949 zł;

klawiatura Logitech G713 TKL - 799 zł;

mysz Logitech G705 - 499 zł.

Obok nowych sprzętów w kolorystyce z nimi współgrającą zadebiutowała też specjalna edycja mikrofonu Blue Yeti USB którego sugerowana cena wynosi 649 zł.