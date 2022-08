O Logitech G Gaming Handheld, bo tak najprawdopodobniej będzie nazywać się "konsolka" do grania w chmurze pisał ostatnio Patryk. Sprzęt oficjalnie zapowiedziano 2 sierpnia, jednak bez większych konkretów. Wiemy, że Logitech nie produkuje swojego urządzenia sam. Firma nawiązała współpracę z chińskim gigantem rynku gier - Tencent. Tym samym, który swoje udziały ma m.in. w Epic Games, Riot Games, a nawet w polskim studiu Bloober Team.

O nowym sprzęcie wiadomo obecnie dość niewiele. Przenośna konsola od Logitecha i Tencent będzie kompatybilna z usługą Xbox Cloud Gaming i NVIDIA GeForce Now, natomiast od strony technicznej wiadomo jedynie tyle, że przy urządzeniu maczać palce będzie także Microsoft

Choć szczegółów na temat konsolki wciąż nie znamy, w sieci pojawiły się zdjęcia, które pokazują, jak sprzęt Logitech i Tencent ma wyglądać w rzeczywistości. Grafiki udostępnił Evan Blass - znany insider, który od lat dostarcza różnych informacji i przecieków ze świata technologii. Na zdjęciach widzimy, że Logitech G Gaming Handheld bardziej zbliżony jest swoim wyglądem do sprzętów pokroju Nintendo Switch Lite, niż Steam Deck. Ekran, który posiada dość grube ramki, otoczony jest przez szereg przycisków. Mamy standardowy zestaw dwóch gałek analogowych, klasyczny krzyżak (D-pad), zestaw ABXY oraz L1, R1, L2 i R2. Do tego kilka dodatkowych przycisków, których funkcjonalności jeszcze nie znamy. Całość wydaje się bardzo ergonomiczna, jednak z oceną warto się wstrzymać. Na zdjęciach widzimy także interfejs konsoli. Jest dość przejrzysty i już teraz zdradza, że gracze otrzymają m.in. dostęp do xCloud (Granie w chmurze Xbox), GeForce NOW i Steam. Nie zabraknie też przeglądarki internetowej (Chrome) oraz YouTube'a. Użytkownicy będą mogli też korzystać z dobrodziejstw sklepu Google Play - choć nie wiadomo czy chodzi tu wyłącznie o dodatkowe aplikacje, czy też gry.

Logitech G Gaming Handheld. Pierwsze zdjęcia trafiły do sieci

O tym, że zdjęcia opublikowane przez Blassa są prawdziwe świadczy fakt, że Twitter usunął zdjęcia z wpisów tłumacząc to odpowiedzią na zgłoszenia od posiadaczy praw autorskich. W internecie nic jednak tak łatwo nie ginie i wiele serwisów zdążyło opublikować te materiały. Logitech i Tencent zamiast ścigać osoby publikujące w sieci zdjęcia konsoli, powinny w końcu coś powiedzieć na jej temat. Wciąż wielką niewiadomą pozostaje kwestia premiery nowego urządzenia oraz tego, co w rzeczywistości będzie oferować. Logitech milczy i niczego nie zdradza. Dostępna jest co najwyżej strona, na której można zostawić swój adres email - gdy tylko pojawią się informacje na temat Logitech G Gaming Handheld, zostanie wysłane odpowiednie powiadomienie.