Logitech w swoim portfolio akcesoriów komputerowych ma markę G - skierowaną przede wszystkim do graczy i tworzoną z myślą o nich. Wśród produktów znajdziecie m.in. klawiatury mechaniczne (np. model G413) wyposażone w autorskie przełączniki mechaniczne GX. Jednak w ostatnim czasie z tego typu klawiatur korzystają nie tylko gracze. Tego typu sprzęty sprawdzą się w pracach biurowych, kreatywnych i programowaniu. Nie dziwi więc, że Logitech dołącza do swojej marki MX nowe produkty. Poznajcie Klawiatury MX Mechanical i MX Mechanical Mini.

MX Mechanical i MX Mechanical Mini. Nowe klawiatury mechaniczne od Logitech

Klawiatury MX Mechanical i MX Mechanical Mini zachowują elegancką i przykuwającą wzrok formę, z której znane są poprzednie modele klawiatur MX Keys. W zależności od upodobań, można ją wybrać w wersji pełnowymiarowej, lub kompaktowej. Na wzór MX Keys Mini, którą opisywaliśmy pod koniec zeszłego roku. Klawiatury mechaniczne oferują najnowszą generację niskoprofilowych przełączników mechanicznych. Przełączniki dotykowe Tactile Quiet (ciche sprężynujące - brązowe) sprawiają, że jest to najcichsza klawiatura firmy Logitech mimo wyczuwalnego skoku klawisza. Na wybranych rynkach, w tym w Polsce, dostępne będą również inne typy przełączników. Clicky (z wyraźnym kliknięciem - niebieskie) i Linear (liniowe - czerwone) sprostają oczekiwaniom klientów preferujących inne odczucia z pisania na tego typu sprzęcie.

MX Mechanical i MX Mechanical Mini są wyposażone w dwukolorowe nasadki klawiszy. Do tego podświetlenie, dostępne w sześciu opcjach, które automatycznie dostosowuje jasność do oświetlenia otoczenia i wyłącza się, gdy nie jest potrzebne. To z pewnością wpłynie na efektywniejsze zużycie baterii. Niestety na chwilę obecną klawiatury dostępne są jedynie w opcji uniwersalnej - Windows/Mac. I choć użytkownicy systemu macOS bez większych problemów będą mogli z nich skorzystać, może okazać się, że nie będzie to do końca wygodna praca.. Jeśli posiadacie komputer Mac i interesuje was któryś z modeli MX Mechanical, warto się jednak wstrzymać z zakupem - niewykluczone, że w najbliższym czasie Logitech zaprezentuje dedykowaną wersję.

Logitech MX Master 3S. Odświeżenie jednej z najlepszych myszek na rynku

Wraz z nową klawiaturą, Logitech zaprezentował odświeżoną mysz MX Master 3S. Choć na pierwszy rzut oka nie różni się od swojego poprzednika (MX Master 3), model ten wyposażono w lepszy czujnik optyczny charakteryzujący się rozdzielczością na poziomie 8000 DPI. Do tego usprawnione mechanizmy przycisków pozwalające na cichą pracę. Producent mówi o 90% cichszych kliknięciach w przycisku w porównaniu z poprzednikiem. W myszce nie zabrakło magnetycznego kółka MagSpeed, bocznego kółka przewijania oraz dodatkowych przycisków. Wszystko zamknięte w ergonomicznej obudowie, która sprawia, że praca z tego typu urządzeniem jest wygodna. Zarówno w pracy, jak i w czasie wolnym.

Logitech MX Mechanical i MX Master 3S. Cena i dostępność

Klawiatury Logitech MX Mechanical, MX Mechanical Mini oraz myszka MX Master 3S do sprzedaży trafią jeszcze w tym miesiącu. Ceny sprzętów wyglądają następująco:

Logitech MX Mechanical - 799 zł

Logitech MX Mechanical Mini - 699 zł

Logitech MX Master 3S - 569 zł

Już niebawem na Antyweb pojawi się recenzja Logitech MX Mechanical. Czy nowa klawiatura mechaniczna od popularnego producenta będzie miała szansę konkurować z popularnymi na rynku producentami tego typu sprzętu? Jak sprawdza się w codziennej pracy? Przeczytacie już wkrótce.