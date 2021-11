Loewe Klang S3 - stylowe połączenia klasyki z nowoczesnością

Sprzęt audio zawsze należał do grupy najbardziej wyeksponowanych urządzeń w naszych domach. Wybierając dla siebie coś z tej kategorii, warto zwrócić uwagę nie tylko na jakość dźwięku, ale też ponadczasową stylistykę. Loewe Klang S3 harmonijnie łączy oba te elementy.

Loewe Klang S3 - dla każdego coś dobrego

Firmę Loewe większość osób kojarzy jako producenta najwyższej jakości telewizorów, ale niemiecka firma ma też duże doświadczenie w zakresie domowego Hi-Fi.

Loewe Klang S3 to urządzenie, które producent umieścił w kategorii „smart radio”, ale tak naprawdę jest sprzętem znacznie bardziej uniwersalnym. Łączy w sobie funkcje radia, także w nowoczesnym, cyfrowym wydaniu DAB/DAB+, klasycznego odtwarzacza płyt CD oraz inteligentnego głośnika korzystającego ze sieciowych źródeł dźwięku, takich jak serwisy streamingowe i stacje radia internetowego. Dzięki wbudowanemu portowi USB będziecie mogli posłuchać muzyki nawet z pendrive.

Jeśli chcecie obsłużyć zarówno stare, jak i nowe źródła dźwięku, ale nie lubicie, gdy wasz salon przypomina wystawę sklepu audio, to może być dla Was urządzenie idealne. Nie każdy po wykupieniu abonamentu w serwisach streamingowych chce się pozbywać zbieranej latami kolekcji płyt CD, a jednocześnie elastyczność jaką dają muzyczne serwisy internetowe doceni dziś każdy, to przecież lubimy w nowoczesnych technologiach.

Loewe Klang S3 - wycisnąć, ile się da

Omawiane urządzenie kryje w sobie wzmacniacz 2x 30 W, co przekłada się na nawet 120 W całkowitej wyjściowej mocy muzycznej. W kategorii relatywnie niewielkich urządzeń, do jakich należy Loewe Klang S3, firmy muszą się mocno postarać, aby ich dźwięk był naprawdę wysokiej próby. Doświadczenie firmy Loewe pozwoliło, między innymi dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu technologii bass reflex, osiągnąć świetne jak na tę klasę wyniki. Parametry dźwięku można dodatkowo podkręcić pod konkretne gatunki, poprzez użycie wbudowanego i prostego w obsłudze korektora dźwięku.

Siłą urządzenia jest, jak już wspomnieliśmy, ogromna liczba źródeł muzyki z których możemy na nim skorzystać. Odtwarzacz CD obsługuje zarówno płyty Audio, jak i takie z plikami MP3, ten ostatni format możemy też odtworzyć z pendrive USB. Nie będzie jednak zaskakujące, że to sieciowe usługi muzyczne dadzą nam największe bogactwo opcji. Jeśli połączymy Klang S3 z Internetem, co jest banalnie proste i nie zajmuje więcej niż minutę (chyba że wasze hasło ma kilometr długości) to uzyskacie dostęp do 25000 stacji internetowych oraz 10000 podcastów.

Jeśli wolicie samodzielnie wybierać muzykę, to w Klang S3 możecie zalogować się bezpośrednio do takich serwisów muzycznych jak Spotify, Amazon Music czy Deezer. Urządzenie korzysta w tym przypadku z kodeków MP3, AAC lub AAC+. Można też przesłać muzykę z innych serwisów, wykorzystując do tego połączenie Bluetooth (protokoły A2DP i AVRCP).

Loewe Klang S3 - minimalizm w najlepszym wydaniu

Design Loewe Klang S3 to nowoczesny minimalizm w najlepszym wydaniu. Zaokrąglona prostokątna obudowa ze szczotkowanego aluminium, wysokiej jakości pleciona osłona głośników z przodu urządzenia z jedynym wystającym elementem, pokrętłem głośności na górze robią duże wrażenie nie tylko na użytkownikach. Loewe otrzymało za wygląd swojego urządzenia nagrody w kategorii wzornictwa: reddot 2021 oraz iF Design Award 2021.

Ascetyczne podejście podkreśla też sprytne umiejscowienie, prostych i czytelnych przycisków sterujących oraz zaskakująco dużego kolorowego ekranu LCD na górze urządzenia. Mimo wielkości te elementy w ogóle nie psują harmonii wyglądu tego urządzenia, ale jednocześnie bardzo ułatwiają sterowanie nim. Na górze znajdziemy też szczelinowy napęd CD, który skromną formą również idealnie wpasowuje się w całość.

Urządzenie jest dostępne w dwu wersjach kolorystycznych, jasno szarej o nazwie Light Grey, oraz robiącej na mnie jeszcze większe wrażenie ciemniejszej Basalt Grey. To o czym musicie pamiętać, planując zakup tego urządzenia, to że Loewe Klang S3 jest dość duży. Urządzenie mierzy 46 x 16 x 9 cm (szerokość x wysokość x głębokość), a jego waga to 4,8 kg.

Smart Radio jest wykonane z dużą dbałością o detale, elementy są świetnie spasowane, nic nie skrzypi, nic nie odstaje, pokrętło pracuje z bardzo przyjemnym skokiem. Równie wygodny, jak i designersko minimalistyczny jest pilot tego urządzenia oraz aplikacja mobilna, dostępną dla systemów iOS i Android.

Bez wątpienia Loewe Klang S3 ozdobą każdego salonu, gabinetu czy biura, zapewniając jednocześnie właścicielowi wysokiej jakości doznania muzyczne, elastyczność odnośnie wyboru źródeł i prostą obsługę całości.

Loewe Klang S3 - co, gdzie i za ile

Loewe Klang S3 możecie kupić w sklepie naszego partnera, firmy Top Hi-Fi & Video Design. W Polsce to efektowne urządzenie zostało wycenione na kwotę 3199 zł i jest objęte .... -miesięczną gwarancją producenta. Bezpośredni link do strony produktu znajdziecie tutaj.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Top Hi-Fi & Video Design