Na te cechy koniecznie zwróćcie uwagę, kupując nowy smartfon

Jeżeli chodzi o rozwój mobilnych urządzeń, to trzeba przyznać, że dziś smartfony rozwijają się pod tyloma względami, że czasem ciężko za nimi nadążyć. Producenci walczą na wszystkich frontach – megaherce, miliampery czy gigabajty. I to jest świetne, ponieważ przekłada się na to, że my, konsumenci, finalnie otrzymujemy lepszy jakościowo produkt. Jednak nie wszystkie elementy smartfonu są tak samo ważne. Przy dzisiejszym rozwoju smartfonów praktycznie nie musimy się już martwić, czy kupiony przez nas telefon będzie miał wystarczająco dużo RAMu czy też – odpowiednio mocny procesor. Warto jednak przyjrzeć się innym jego aspektom, by upewnić się, że nasze nowe urządzenie będzie spełniało wszystkie nasze wymagania. Jednym z przykładów smartfona, który zdecydowanie sprawdza się w aspektach, które chce omówić, jest telefon Xiaomi 11T Pro. Jakie cechy tego smartfona sprawiają, że jest to pewny wybór dla dużej grupy osób.

Świetny ekran

Umówmy się – to ekran jest elementem smartfona z którym najczęściej mamy kontakt. To w niego patrzymy się często przez nawet godziny w ciągu dnia, dlatego też – dobrze, by był on jak najlepszy. To właśnie od tego, jaki będzie wyświetlacz zależy, czy będzie nam się przyjemnie poruszało po systemie, przeglądało sieci web czy też – grało w mobilne gry. Jakość ekranu to nie tylko przyjemność z oglądania płynnych animacji w wysokim odświeżaniu oraz żywych i nasyconych kolorów, ale też – komfort korzystania dzięki wysokiej jasności maksymalnej ułatwiającej używanie telefonu w dzień i niskiej minimalnej, dzięki czemu nie razi nas w nocy. Oprócz tego trzeba pamiętać, że to właśnie wyświetlacz odpowiada za filtrowanie światła niebieskiego, tak nieprzyjemnego dla naszych oczu.

To wszystko, co napisałem powyżej można zawrzeć w jednym słowie – AMOLED. Taki bowiem ekran został wykorzystany z Xiaomi 11T Pro i trzeba przyznać, że ma on wiele do zaoferowania. Przede wszystkim, wspiera on technologię Dolby Vision oraz HDR10+, jest więc najlepszym możliwym dziś wyświetlaczem jeżeli chodzi o konsumpcję multimediów. Oprócz tego posiada on aż miliard kolorów, co dodatkowo polepsza wrażenie z korzystania z niego. Na tym jednak jego zalety się nie kończą. 11T Pro może pochwalić się 120 Hz odświeżaniem, przez które wszystko wydaje się być na nim ultrapłynne, a także – aż 1000 nitów jasności maksymalnej. Nie ma więc mowy by nawet w jaskrawym słońcu nie dostrzec czegoś na ekranie. Całość przykryta jest najbardziej wytrzymałym na uderzenia szkłem Corning Gorilla Glass Victus.

Szybkie ładowanie

Nawet jeżeli zawsze dbamy o to, by nasz smartfon był naładowany i gotowy do działania, każdy z nas chyba przeżył taką sytuację. Mowa o momencie, w którym musimy pilnie wyjść z domu i tuż przed tym jak założymy buty i kurtkę orientujemy się, że nasz smartfon ma zbyt mało mocy by korzystać z niego przez cały czas, kiedy będziemy poza domem. W takim wypadku opcji jest kilka. Możemy wziąć ze sobą dużego i niewygodnego powerbanka, który będzie nam ciążył w plecaku. Możemy też ustawić smartfona w tryb mocnego oszczędzania energii i nie korzystać z niego, ale to w dużej mierze przekreśla sens posiadania smartfona. Tymczasem, jeżeli nasz telefon będzie korzystał ze 120 W ładowania, będziemy w stanie w 10 minut napełnić tak duże ogniwo od 0 do 70 proc., co zdecydowanie powinno wystarczyć na cały wieczór używania telefonu. Dzięki superszybkiemu ładowaniu nie spóźnimy się więc na spotkanie, a nasz smartfon cały czas będzie gotowy do działania np. w sytuacji, gdy będziemy musieli się pilnie z kimś skontaktować.

Co więcej, urządzenie wyposażone jest w baterię 5000 mAh. Jak wiadomo, dziś wykorzystujemy nasze smartfony do przeróżnych zadań – robienia zdjęć, rozrywki, konsumpcji multimediów czy pracy. Każdy, kto mocno polega na swoim smartfonie wie, jak fatalne potrafią być skutki tego, że ten rozładuje się w kluczowym momencie, szczególnie jeżeli wykorzystujemy go do celów zawodowych. Dlatego właśnie rozwój ogniw do poziomu 5000 mAh tak bardzo pomógł osobom często korzystającym z telefonu. Jeżeli bowiem odepniemy smartfon od ładowarki rano, to naprawdę nie ma chyba na tym świecie aplikacji, która dałaby radę rozładować go przed powrotem do domu. Dla wielu użytkowników taka bateria wystarczy nawet na dwa dni intensywnej pracy urządzenia, dodatkowo podnosząc ich komfort korzystania ze smartfona. Korzystanie ze smartfona z dużym ogniwem to więc dużo mniej niepokoju o baterię naszego urządzenia.

Dobr(e) aparat(y)

Jeżeli mamy naszego smartfona stale przy sobie (a tak najpewniej jest) to służy nam on do rejestrowania wszystkiego, co chcemy mieć uwiecznione, nieważne czy mówimy o zdjęciach czy też o filmie. Najczęściej nie chcemy przy tym spędzać kilkunastu minut na ustawianiu wszystkich parametrów każdego aspektu fotografii czy klipu. Większość z nas chce, by każde zdjęcie wyszło świetne jeżeli tylko klikniemy spust migawki, a każdy klip – tak jak sobie go wymarzyliśmy.

Dlatego też wybierając smartfona warto sprawdzić, jakie obiektywy i o jakiej specyfikacji posiada. W przypadku 11T Pro mamy tu główną matrycę o rozdzielczości 108 Mpix, czyli najwięcej, ile obecnie jest nam w stanie dać smartfonowy świat. Dzięki temu smartfon wyłapuje więcej detali z przechwytywanego obrazu, co skutkuje lepszymi kolorami, wyższą szegółowością samej fotografii czy też – lepszym zachowaniem aparatu w trudnych warunkach oświetleniowych. W kwestii materiałów wideo Xiaomi poszło jednak o krok dalej, dodając do smartfona funkcje takie jak Magic Zoom (tło oddala się w momencie w którym obiekt na pierwszym planie nie zmienia rozmiaru), Time Freeze (zatrzymanie jednej części kadru w czasie) czy nagrywanie w telemacro. Wszystko to możliwe jest do włączenia jednym kliknięciem.

W świecie, w którym bardzo mocno polegamy na naszym smartfonie, a wielu osobom telefony zastępują komputery, miło jest widzieć, że smartfony rozwijają się z roku na rok, oferując coraz większą jakość w kluczowych parametrach. Dziś nie ma problemu z kupieniem smartfona, który sprawdzi się we wszystkich najważniejszych dla użytkowników kwestiach.

Materiał powstał we współpracy z Xiaomi. Modele Xiaomi 11T i 11T Pro znajdziecie tutaj.