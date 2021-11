Black Week na Amazon.pl. Tysiące promocji już dostępne

19 listopada na polskim Amazonie wystartowały promocje, tym samym rozpoczął się tu Black Week. Sklep przecenił swoje sprzęty elektroniczne oraz tysiące innych produktów. Szukacie czytnika Kindle lub głośnika Echo Dot w niższej cenie? To doskonały moment by zdecydować się na zakupy.

Gdy myślę Black Friday, to sięgam pamięcią do czasów, gdy mieszkałem w Kanadzie. Choć w tym kraju szaleństwo zakupowe kojarzone jest raczej z Boxing Day, który przypada na 26 grudnia, już w listopadzie ludzie tłumnie ruszają do największych sklepów w poszukiwaniu przecen. I to nie tylko na sprzęt elektroniczny. Ja wówczas zostawałem w domu, by sprawdzić, co w swojej ofercie miał kanadyjski Amazon. I tych kilka “Czarnych Piątków”, które miałem okazję spędzić za oceanem, zaliczam do całkiem udanych.

Pierwszy Black Friday na Amazon.pl

Jednak ten rok będzie wyglądał nieco inaczej. Black Week oraz Black Friday warto spędzić w poszukiwaniu okazji na polskim Amazonie, który w naszym kraju oficjalnie rozpoczął działalność z początkiem marca. Tym bardziej, że już 19 listopada startuje tu Black Week, gdzie każdego dnia pojawiać się będą atrakcyjne oferty. Zarówno na sprzęt elektroniczny i AGD, jak i na wszelkiej maści produkty: zabawki i produkty dla dzieci, książki, akcesoria (w tym sportowe), kosmetyki i wiele innych.

A co warto kupić?

Amazon.pl na Black Week. Czytniki Kindle i głośniki Echo w promocji

Bez wątpienia hitem Black Friday na Amazonie będą czytniki Kindle. Za 279,99 zł kupicie Kindle 10 w kolorze czarnym i białym. Jest to podstawowa wersja czytnika z 6-calowym ekranem o rozdzielczości 800 x 600 pikseli wyposażona w podświetlenie dla wygodnego czytania i 8 GB pamięci na książki. Czytniki Kindle od lat cieszą się popularnością - także w Polsce. To dobry moment by kupić je w oficjalnej, polskiej sprzedaży, w atrakcyjnej cenie.

W niższej cenie kupicie także najnowszą odsłonę Kindle Paperwhite 5. generacji. Za 569,99 zł kupicie go w wersji z 6,8-calowym ekranem i 8 GB pamięci na dane. Czytnik charakteryzuje się m.in. cieńszymi ramkami, regulacją podświetlenia i ładowaniem z wykorzystaniem portu USB-C. Czytniki Kindle od lat cieszą się popularnością - także w Polsce. To dobry moment by kupić je w oficjalnej, polskiej sprzedaży, w atrakcyjnej cenie.

Czytniki Kindle nie są jedynymi sprzętami Amazon, które z okazji Black Friday kupicie w niższych cenach. Za 149,99 zł kupicie Echo Dot 4. generacji. Mniejszy brat Echo oferuje asystentkę głosową Alexa. Choć w chwili obecnej nie można nim sterować z wykorzystaniem języka polskiego, tak może być świetnym nauczycielem angielskiego dla najmłodszych. Dodatkowo, urządzenie pozwala na wygodny dostęp do muzyki, ustawiania przypomnień, minutników, alarmów, itp. Alexa radzi sobie w zarządzaniu domem: od włączania światła, poprzez jego dostosowanie do nastroju, automatyczne wyłączenie czy sterowanie kompatybilnymi z asystentem urządzeniami.

Echo 4. generacji, który dostępny jest teraz za 299,99 zł, to głośnik pełniący jednocześnie funkcję centrali pozwalającej na podłączanie kompatybilnych urządzeń stanowiących elementy inteligentnego domu. Wyposażony w jeden głośnik niskotonowy 76 mm oraz dwa głośniki wysokotonowe 20 mm obsługuje m.in dźwięk przestrzenny Dolby Atmos. Dzięki dostępowi do asystenta Alexa, Echo pozwoli nie tylko zarządzać domem, ale także odtworzy muzykę, przeczyta wiadomości, poda wyniki sportowe, sprawdzi prognozę pogody i da dostęp do wielu innych funkcji.

Amazon.pl na Black Week. Przegląd najciekawszych ofert promocyjnych

W ramach Black Week na Amazon.pl za 360,32 zł kupicie Philips Fidelio X2HR/00. To słuchawki nauszne typu otwartego z neodymowymi przetwornikami o średnicy 50 mm pozwalają na uzyskanie szerokiego i wiernie odwzorowanego zakresu dźwięków. W zestawie znajdziecie odłączany kabel o długości 3m, zaczep umożliwiający jego wygodnie zwijanie bez obaw o splątanie oraz adapter 3,5-6,3 mm.

Za 2299 zł kupicie smartfon 5G OnePlus 9 z 6,55-calowym ekranem AMOLED o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli z odświeżaniem na poziomie 120 Hz. Wyposażono go m.in. w potrójny aparat główny: 48 Mpix + 50 Mpix (ultra szeroki) + 2 Mpix i aparat przedni 16 Mpix. Urządzenie działa pod kontrolą Snapdragona 888 z grafiką Adreno 660 wspieranego przez 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, baterii o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem 65 W. W tej cenie kupicie go w kolorze Arctic Sky.

W ramach akcji Black Week na Amazon.pl w niższej cenie znajdziecie również Logitech K400 Plus. Kosztująca teraz 100 zł bezprzewodowa klawiatura charakteryzuje się zasięgiem do 10 m i żywotnością baterii do 18 miesięcy. Posiada wbudowany gładzik w postaci panelu dotykowego o wymiarach: 47 x 76 mm.

W ofercie znalazły się też bezprzewodowe słuchawki Sony WH-1000XM3, które kupicie teraz za 790 zł. Posiadają redukcję hałasu wykorzystując procesor QN1 HD. Pozwalają na 30 godzin słuchania muzyki z włączoną funkcją lub 38 godzin z wyłączonym NC. W tej cenie kupicie je w kolorze czarnym.

To tylko niektóre promocje dostępne w ramach akcji Black Week. Więcej produktów w niższych cenach znajdziecie na Amazon.pl.

Pierwszy Black Friday z Amazon.pl

Amazon mocno inwestuje w Polskę i na przestrzeni ostatnich miesięcy widać, że nie zamierza poddawać się w walce o polskiego klienta. Stale rosnąca oferta goniąca zagraniczne oddziały i obniżenie kwoty zamówienia kwalifikującego się do darmowej wysyłki są tego dobrym przykładem. Nie można też zapominać o wprowadzeniu Amazon Prime w Polsce, które oprócz darmowych wysyłek milionów produktów oznaczonych logo Prime, oferuje znacznie więcej. Amazon Prime to dostęp do świetnego VOD z biblioteką filmów i seriali, które nie są dostępne na konkurencyjnych platformach. To także “gamingowa” biblioteka Prime Gaming z darmowym dostępem do Twitch Premium oraz gier, które przypiszecie do swoich kont na stałe. Pakiet po darmowym 30-dniowym okresie próbnym kosztuje 49 zł rocznie.

