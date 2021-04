Do „Ekipy” nie mam absolutnie nic. To nie moja bajka, ale to pozytywni ludzie

Przejrzałem sobie to, co tworzy Ekipa Friza. Sądząc po twórcach, którzy się w niej znajdują… to pozytywni ludzie. Nie mam nic do tworzonych przez nich materiałów (choć nie obejrzałem wszystkich – to nierealne dla mnie obecnie). Te, które widziałem to challenge, materiały z Domu Ekipy. W Ekipie jest mnóstwo twórców, którzy razem i osobno generują niewyobrażalne zasięgi. Paczka influencerów – twórców i ludzi, którzy mają wpływ na scenę youtube’ową w Polsce oraz swoich odbiorców. To właśnie jest istotą bycia influencerem: wpływ. Szeroko rozumiany, ale wyczuwalny niemalże intuicyjnie.

Ekipa działa od 2018 roku – życie młodych ludzi, którzy albo byli w Ekipie od samego początku, albo do niej dołączyli po czasie (Wujek Łuki też jest młody, bez przesady) zmieniło się w bardzo istotny sposób. Sam Friz zaczynał przecież w wieku 14 lat – tworząc filmy na temat Minecrafta. Liczba obserwujących kanał Ekipy to ponad 1,4 mln. Łączna liczba wyświetleń – to już 110 mln. Normą są materiały, które osiągają dość szybko ponad 1 mln odtworzeń. Solowe projekty youtuberów działających w Ekipie to również kanały, które mogą pochwalić się zawrotnymi wskaźnikami subskrybentów. 4,35 mln u Friza, 2 miliony u WERSOW. A to nie wszystko i nie wszyscy twórcy.

Działalność na YouTube otworzyła przed Ekipą mnóstwo możliwości. Friz z resztą paczki działa na giełdzie jako Ekipa Holding S.A. Jedną z marek Ekipy jest EKIPATONOSI – odzież skierowana właśnie do odbiorców Ekipy. W lutym tego roku (co mi zupełnie umknęło) pojawiły się single: między innymi „3Kipa”, która uzyskała po 5 dniach ponad 13 mln odtworzeń w Spotify. 8 kwietnia natomiast pojawił się teledysk do utworu „Zaebiście”, który wskoczył na pierwsze miejsca karty „Na czasie” w YouTube. W czerwcu ma pojawić się nowy album.

I w końcu lody „Ekipa” we współpracy z producentem Koral. Ta firma natomiast osiągnęła rekord sprzedaży od 40 lat. Wcześniej Koral był wspierany przez inne gwiazdy, bardzo nie pasujące moim zdaniem do tego, co kręci młodych ludzi obecnie. Maryla Rodowicz, Doda (Dorota Rabczewska) – nam znani, może już nieco wyświechtani wykonawcy, ale kiedyś rozpoznawalni naprawdę mocno. Tyle, że teraz nie mogą oni konkurować w popularności z Ekipą Friza. Ktoś powie, że smutny znak czasów – ja powiem: „po prostu czasy”.

Przynależność do ekipy. Psychologia młodych

Dzieci i młodzież mają silną potrzebę przynależności. Jednocześnie są bardzo podatne na wpływ ze strony grupy – szczególnie do takiej, do której chcą przynależeć. Już samo użycie wyrazu „ekipa” w nazwie marki indukuję chęć przynależenia do niej. Doskonale wiadomo, że „Ekipa” Friza to określeni twórcy, swego rodzaju elita w oczach odbiorców. Cóż jest więc dziwnego w tym, że młodzi – realizując potrzebę przynależności, również chcą mieć fajne życie, modne ciuchy, posłuch wśród tysięcy widzów i szeroko rozumiany, typowy dla „Ekipy” prestiż? EKIPATONOSI jest projektem, który uderza w konkretne potrzeby młodych: fani twórców kupują ich produkty, bo chcą być tacy jak oni. Młodzi konsumenci realizują to właśnie poprzez nabywanie produktów, noszenie tych ciuchów, które wchodzą do ich lifestyle’u. Odbiorcy „Ekipy” chcą być w tej ekipie.

Oglądanie materiałów „Ekipy”, noszenie ciuchów, słuchanie ich muzyki. Znajomość życiorysów, charakterystycznych zwrotów, gagów – to coś, co jest efektem: oddziaływania samej marki, wpływu grup rówieśniczych, których wspólnym zainteresowaniem jest „Ekipa” oraz potrzeby przynależności przy jednoczesnym zaakcentowaniu własnej indywidualności. Spytajcie odbiorców „Ekipy”, czy chcieliby zostać youtuberami. Założę się, że pewnie by chcieli. Część zapewne próbuje.

My też tacy byliśmy. Oglądaliśmy Dragon Balla i Pokemony. Zbieraliśmy tazosy z Lay’sów, graliśmy na wspomnianym Pegasusie. Kupowaliśmy koszulki z nazwiskami znanych piłkarzy. Jeszcze inni zbierali plakaty z ulubionymi wykonawcami i karteczki. Komiksy z gum Donald. Również byliśmy podatni na wpływ marek: ale nigdy na taką skalę. Skala natomiast przesuwa się tym bardziej, im bardziej media społecznościowe, serwisy contentowe / contentowo-społecznościowe zyskują na znaczeniu.

Niedostępność, realizacja potrzeb młodych, tworzenie angażujących materiałów. Silne oddziaływanie i mądre rozporządzanie biznesem. „Ekipa” to zjawisko, z którym trzeba się liczyć i na które wielu patrzy z zazdrością. Ja również. Ale z taką pozytywną zazdrością. Członkowie „Ekipy” zarabiają właśnie tyle, że nie muszą robić nic przez całe życie – poza tworzeniem contentu. Ja mogę jedynie serdecznie pogratulować. A wszystkim narzekającym na to, że to „smutny znak czasów”, również autorom artykułów na temat „Ekipy” życzę więcej wrażliwości społecznej. Dzisiaj to my jesteśmy wołami. Nie zapominajmy jak to było, gdy byliśmy cielątkami.