W Polsce debiutuje odkurzacz o nazwie, której nie powstydziłby się sam Dundersztyc

Do Polski trafił odkurzacz, którego nazwy na pewno nie zapamiętacie — ale przynajmniej nie wydacie na niego fortuny.

Cocotec przedstawia nowy odkurzacz pionowy o niecodziennej nazwie

Odkurzacz pionowy Cecotec Conga Rockstar 2500 X-treme to nowość na polskim rynku, reprezentująca hiszpańską markę o dość długiej już przeszłości. Z najważniejszych informacji — odkurzacz został wyposażony w akumulator o pojemności 3 000 mAh, co według producenta gwarantuje nawet 90 minut odkurzania. To naprawdę niezły wynik na jednym ładowaniu.

Jak zaznacza producent — urządzenie wyróżnia się czterema trybami pracy oraz niezłą mocą ssania. Cecotec Conga Rockstar 2500 X-treme oferuje takie tryby jak Eco, Normal, Turbo i Auto. Dostosowują się one do indywidualnych potrzeb użytkownika — każdy tryb wpływa na wydajność, żywotność baterii oraz skuteczność ssania na różnych powierzchniach. Całość napędzana jest przez cyfrowy silnik bezszczotkowy, a firmą odpowiedzialną za dystrybucję marki Cecotec w Polsce jest 4cv Mobile.

Podwójne filtrowanie i duży zbiornik

Odkurzacz pionowy Cecotec Conga Rockstar 2500 X-treme cechuje się również podwójnym filtrowaniem o wysokiej wydajności, a całość jest również wyposażona w cyfrowy ekran, który pozwala na wygodne monitorowanie stanu baterii oraz otrzymywanie alertów. Cocotec zaznacza również, że konstrukcja odkurzacza umożliwia łatwe dotarcie w trudno dostępne miejsca, a duży zbiornik na kurz o pojemności 600 ml zapewnia skuteczne sprzątanie. Odkurzacz nie jest też specjalnie ciężki — waży około 3 kg — co sprawia, że jest dosyć mobilny.

Cecotec Conga Rockstar 2500 X-treme jest już dostępy do kupienia w Polsce. Odkurzacz wyróżnia się całkiem niezłą ceną w porównaniu z innymi propozycjami dostępnymi na rynku — za urządzenie od hiszpańskiego Cocotec musimy zapłacić około 1480 zł. Producent zaznacza również, że w tej cenie w zestawie znajduje się także zestaw akcesoriów. Jesteście zainteresowani taką propozycją? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Cocotec