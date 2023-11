Microsoft chce Ci sprzedać brzydki sweter z tapetą z Windowsa XP za 300 zł. Bierzesz?

Microsoft wszedł w świat mody i podbija go ze świątecznym sweterkiem z motywem z Windowsa XP. Co Wy na to?

Windows XP, czyli system, do którego dziś mnóstwo osób czuje miętkę

Windows XP został wydany przez Microsoft w październiku 2001 roku i był następcą systemu Windows 2000. Kilka kluczowych cech, które przyczyniły się do popularności Windowsa XP, to między innymi nowy, kolorowy i estetyczny interfejs użytkownika, ale także stabilność i niezawodność, a w konsekwencji mało awarii dla użytkowników.

Źródło: Xbox Gear Shop

Wprowadzenie systemu Windows Update umożliwiło użytkownikom łatwe i regularne aktualizacje systemu, co było kluczowe dla utrzymania bezpieczeństwa systemu operacyjnego i przekonywało użytkowników do przejścia na ten właśnie system. Ponadto Windows XP był zgodny z wieloma programami, co sprawiło, że był atrakcyjny dla użytkowników korporacyjnych i indywidualnych, a jednocześnie zdobył popularność wśród graczy ze względu na lepsze wsparcie dla gier w porównaniu do poprzednich wersji systemu.

Pomimo wielu zalet i tego, że większość osób uważa Windowsa XP za najlepszą wersję systemu Microsoftu w historii, to gigant z Redmond przestał go wpierać w kwietniu 2014 roku, co oznacza, że nie otrzymuje już żadnych aktualizacji zabezpieczeń. Niemniej jednak, nostalgia i stabilność sprawiają, że Windows XP nadal jest wspominany z sentymentem przez wielu użytkowników — a jeśli jesteście jedną z taką osób, to możecie w te święta poczuć się naprawdę wyjątkowo.

Bawełniana kultowa tapeta Windowsa XP na święta? Czemu nie!

Microsoft pokazał swój „brzydki świąteczny sweter”, który rozpali ogień w sercach wszystkich fanów Windowsa XP. Idealna część garderoby dla każdego geeka składa się w 55 proc. z bawełny oraz w 45 proc. z akrylu i przedstawia nieco wystylizowaną wersję tapety Bliss dla systemu Windows XP — tej OG, więc znajdziemy na swetrze projekt z kultowymi białymi chmurkami na błękitnym niebie, pod spodem widać zielony krajobraz z górą, a wisienką na torcie jest dodatkowy duży kursor myszy. Microsoft opisuje ten produkt jako sweter „Merry Blissmas”.

Źródło: Xbox Gear Shop

Sweter dostępny jest w sklepie Xbox Gear Shop i kosztuje 282 zł — chociaż, co ciekawe, w dniu swojej premiery (czyli w momencie pisania tego artykułu) został już wyprzedany. Rozmiary S, M, L i XL zniknęły niemal momentalnie, a po kilku godzinach można było dorwać wyłącznie Merry Blissmas w rozmiarach 2XL i 3XL. Te jednak na ten moment również nie są już dostępne.

Warto również zaznaczyć, że Microsoft część pieniędzy zarobionych ze sprzedaży swetrów przeznacza na cele charytatywne — a mianowicie na organizację The Nature Conservancy, której celem jest ochrona środowiska i walka ze zmianami klimatycznymi.

Kiczowata tradycja Microsoftu jest stale kontynuowana

Microsoft kontynuuje swoją tradycję ze sprzedawaniem „brzydkich swetrów świątecznych” pod koniec roku kalendarzowego. W przeszłości mieliśmy do czynienia z Clippym, którego raczej nikomu przedstawiać nie trzeba (a chodzą pogłoski, że wkrótce może wrócić przy okazji Copilota), a także z motywem z Windowsa 95. W tym roku przyszedł czas na legendarną tapetę z legendarnego systemu.

Kiedyś był dostępny również sweter z motywem z Windowsa XP, ale nie był on tak spektakularny i nie poruszył serca graczy aż w takim stopniu. Patrząc na to, jak ostatnie produkty odzieżowe Microsoftu się wyprzedają, można być w szoku. Dziś odbyło się podobne szaleństwo jak w przypadku dropów ubrań Yeezy w aplikacji adidasa czy kolaboracji Nike i Off-White’a w SNKRS. Czy Microsoft powinien na poważnie wejść w świat mody? Dajcie znać, co o tym myślicie.

