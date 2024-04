Kiedy myślimy o sprzęcie elektronicznym, zazwyczaj na myśl przychodzą nam dwa odrębne światy - hardware i software. Hardware jest tym, co stworzą producenci - tutaj mamy płyty główne, procesory, aparaty, dyski czy baterie. Z drugiej strony mamy oprogramowanie, które zarządza tym sprzętem - odpowiada za wykonanie konkretnych operacji, pozwala na łatwą obsługę przez użytkownika, ale ma też niebagatelny wpływ na działanie konkretnych modułów.

Dla przykładu, jeżeli weźmiemy dwa identyczne smartfony, ale wykorzystamy inną aplikację aparatu, otrzymamy inne zdjęcia, a różnica nieraz potrafi być ogromna, szczególnie jeżeli mówimy o takich przypadkach jak kamery schowane pod ekranem.

Jednak w erze, w której coraz większą rolę zaczyna pełnić sztuczna inteligencja i duży priorytet ma efektywność wykorzystania sieci neuronowych, integracja warstwy oprogramowania i jej wpływ na konstruowanie sprzętu się zwiększa. Pokazała to NVidia tworząc swoje karty w taki sposób, by jak najlepiej wspierały funkcje jak DLSS. Teraz przyszła pora na kolejnego giganta.

Meta i Qualcomm się dogadały. AI od Facebooka w każdym smartfonie?

To, jak dziś działa AI w większości przypadków wiemy doskonale. Urządzenie otrzymuje komendę, łączy się z siecią, przetwarza zapytanie na serwerach i podaje odpowiedź. Jednak taki sposób działania jest po pierwsze powolny, a po drugie — całkowicie pozbawiony prywatności. Rozwiązaniem w tej sytuacji byłoby, gdyby zapytania kierowane do AI były przetwarzane lokalnie.

Do tego jednak potrzeba bardzo dużej mocy obliczeniowej. I nie jest tak, że we współczesnych smartfonach jej brakuje, ale przy tak zaawansowanych zadaniach nie można sobie pozwolić na nieefektywność. Dlatego Qualcomm, twórca procesorów Snapdragon, ogłosił współpracę z firmą Meta i zapowiedział, że kolejne SoC tej firmy będą wspierać stworzony przez nią model Llama 3.

Dotyczy to nie tylko smartfonów, ale wszystkich urządzeń mających w sobie chipy Snapdragon - od dronów i urządzeń IoT po samochody i headsety VR. Co to oznacza? Przede wszystkim, że urządzenia ze Snapdragonem zyskają nowe możliwości, ponieważ programiści będą mogli wykorzystać LLM (Large Language Model) od Facebooka do zasilenia nowych funkcji swoich programów. Z drugiej strony, jeżeli ktoś nie jest fanem firmy Marka Zuckerberga (np. w kwestii prywatności danych), to wybór smartfonów i innych urządzeń w przyszłości mocno mu się zwężą.