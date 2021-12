Xiaomi zapowiada aktualizację do MIUI 13 dla całej listy urządzeń

Aktualizacje w świecie Androida od lat budzą sporo emocji. Z jednej strony ich użytkownicy twierdzą, że nowe wersje systemu są im obojętne tak długo, jak regularnie otrzymują poprawki bezpieczeństwa. Z drugiej jednak — cieszą się na nowe funkcje i usprawnienia, które są nieodłączną częścią nowego oprogramowania. I patrząc na nowe funkcje oraz zmiany w MIUI 13 — w ogóle mnie to nie dziwi. Na szczęście producenci coraz poważniej podchodzą do kwestii aktualizacji do najnowszej wersji systemu, a Xiaomi już teraz zapowiedziało aktualizację dla całego zestawu urządzeń. I to już na pierwszy kwartał 2022 roku.

Lista smartfonów Xiaomi z aktualizacją do MIUI 13

Jak wynika z postu zamieszczonego na oficjalnym forum, już w pierwszym kwartale cały zestaw smartfonów Xiaomi może liczyć na aktualizację do nowej wersji MIUI. Pełna lista sprzętów które w pierwszej kolejności otrzymają aktualizację do MIUI 13 prezentuje się dość okazale:

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite NE

Redmi 10

Redmi 10 Prime

Redmi Note 8 (2021)

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10

Redmi Note 10 JE.

Nie bez powodu napisałem że to pierwsza kolejność, bowiem nie są to jedyne sprzęty które mogą liczyć na MIUI 13. W przypadku powyższych modeli (w wydaniu globalnym) firma oficjalnie komunikuje, że ich użytkownicy mogą liczyć na uaktualnienie już w pierwszym kwartale 2022 — jednak żadne konkretne daty (jeszcze?) nie padły. Oczywiście poza nimi na aktualizację do MIUI 13 mogą też liczyć najnowsze flagowce, czyli seria Xiaomi Mi 12 (także z uwzględnieniem wariantu Mi 12 Pro oraz Mi 12X). Dobrą wiadomość jest także to, że producenci nie zapomnieli o tabletach — i Xiaomi Pad 5 także może liczyć na uaktualnienie w pierwszym kwartale przyszłego roku.