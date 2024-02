To już pewne! Gwiazda muzyki wystąpi w 3 sezonie "Białego Lotosu"

"Biały Lotos" to jeden z najlepiej ocenianych seriali ostatnich lat. Wkrótce mają ruszyć prace nad trzecim sezonem, a do załogi dołączyła właśnie popularna artystka!

Światy muzyki, filmów i seriali przeplatają się od lat. I można spokojnie powiedzieć, że skutki tego mariażu bywają... różne. Ale nierzadko to właśnie to przeplatanie się sław przyciąga do poszczególnych produktów. Prawdopodobnie na taki obrót spraw liczą też twórcy jednego z najpopularniejszych seriali ostatnich lat wciągając do ekipy jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd współczesnej muzyki: Lisę Manobal.

Lisa z Blackpink w nowym sezonie "Białego Lotosu"

Jak poinformował serwis Variety, w najnowszym sezonie "Białego Lotosu" swój debiut aktorski zaliczy Lisa Manobal, którą wielu z was może znać przede wszystkim jako Lisę z Blackpink. Koreańskiego girlsbandu, który od czasu swojego debiutu podbija rynek światowej muzyki sprzedając na pniu bilety w największych halach koncertowych na świecie. Lisa ma pójść w ślady swojej koleżanki z zespołu, Jennie, która wystąpiła w (niezbyt udanym) Idolu. Serialu, za produkcję którego również odpowiedzialne było HBO.

Źródło: https://www.instagram.com/p/C2x1u7vPw1j/?img_index=1

Póki co na temat jej roli nie wiadomo zbyt wiele — nie wiadomo też, czy będzie to jedna z pierwszoplanowych ról, czy coś z dalszego planu.

"Biały Lotos" sezon 3 — co wiemy o nadchodzącym sezonie?

Póki co twórcy serialu są bardzo oszczędni w zdradzaniu planów związanych z nową serią. Informacje na temat tego czego możemy spodziewać się po nowym sezonie napływają jednak zewsząd od zakończenia emisji drugiej serii, która okazała się ogromnym hitem na całym świecie.

W nowym sezonie "Biały Lotos" miałby przenieść nas na jedną z tajskich plaż. Wspomina się lokalizacje takie jak Phuket czy Koh Samui — nie jest zatem wykluczone, że bohaterowie będą podróżować po różnych tajskich lokacjach. Zdjęcia do nowego sezonu mają rozpocząć się już w lutym. Premiery serialu nie spodziewamy się jednak wcześniej, niż w drugiej połowie 2025 roku.