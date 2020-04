Linux Mint – najlepszy Linux dla mas?

Linux Mint to jedna z najbardziej znanych i lubianych dystrybucji Linuksa. Szczególnie przez początkujących użytkowników systemów z pingwinem w logu.

Linux Mint, czyli „miętusek”

Dystrybucję tą pierwotnie opracował i wydał Clement Lefebvre we Francji w sierpniu 2006 roku. Wersja 1.0 o nazwie „Ada” została oparta na dystrybucji Kubuntu. Wersja 2.0 „Barbara”, wydana pod koniec tego samego roku, była pierwszą wykorzystującą bazę kodu Ubuntu. W tamtym czasie Linux Mint nie miał zbyt wielu użytkowników, zmieniło to dopiero wydanie 3.0 o nazwie „Cassandra” w 2007 roku, w którym to jako pierwszym pojawiło się oficjalne logo Mint.

W 2008 roku Mint przejął od Ubuntu swój cykl wydawniczy i z wersją 5 „Elyssa” porzucił swoją numerację poszczególnych podwydań. Począwszy od wydania 6 „Felicia”, Linux Mint przeszedł na cykl wydawniczy Ubuntu. Każda kolejna wersja ukazywała się od tego momentu co pół roku oraz w czasie około miesiąca po danym wydaniu dystrybucji Ubuntu.

W 2010 roku Linux Mint wydało LMDE (Linux Mint Debian Edition). Dystrybucja ta została oparta w całości na Debianie i jego pakietach. Była więc całkowicie niezależna od podstawowej wersji Mint, opartej na Ubuntu. W maju 2015 roku twórcy Linux Mint ogłosili, że od stycznia 2016 roku nie będą już wspierać cyklu wydawniczego LMDE. Obecne wydanie LMDE 2 „Betsy” jest oparte o Debiana Jessie i jest wydaniem LTS (Long Term Support) o długoterminowym wsparciu w aktualizacje.

Linux Mint 12 „Lisa” wydany w 2011 roku był pierwszą wersją, w której zastosowano środowisko graficzne MATE. Swoją nazwę MATE zawdzięcza rosnącej w Ameryce Południowej roślinie yerba mate. Powstał jako następca popularnego środowiska pulpitu GNOME 2 i stał się popularny z powodu kontrowersji dotyczących nowego GNOME 3. Był również przeznaczony dla słabszych i starszych komputerów.

Linux Mint 13 „Maya” LTS wydany w 2012 roku był pierwszą edycją, w której zagościł Cinnamon. Było to nowe środowisko graficzne stworzone dla i przez Linux Mint. W odróżnieniu też od MATE bardziej nadawało się dla nowszych komputerów. Od wersji Linux Mint 15 „Olivia” wydanej w 2013 roku środowiska graficzne MATE i Cinnamon stały się domyślnymi dla tej dystrybucji. Do wyboru były również wersje z KDE oraz Xfce, co dawało szeroki wybór dla różnych potrzeb użytkowników. I tak coraz lepsze, kolejne wersje, przyciągały coraz większe rzesze nowych użytkowników, szukających alternatyw dla systemów Microsoft i Apple.

Najnowszą wersją jest Linux Mint 19.3 „Tricia”. Natomiast Linux Mint 20 „Ulyana” powinien pojawić się w lipcu tego roku. Ze względu na to, że Ubutnu nie będzie już wydawane w wersji 32 bitowej, to Linux Mint 32 bitowy również nie będzie już wydawany.

Poniżej najnowszy Linux Mint Cinnamon 19.3 „Tricia”.