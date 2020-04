Wbrew temu, co mówi ci świat, nie musisz się teraz rozwijać. Próbuj po prostu nie cierpieć

Pandemia daje w kość, w taki czy inny sposób, każdemu. I każdy radzi sobie z nią tak jak może. Jedni sprzątają dom na błysk, niczym w tych wszystkich memach o odkurzaniu pustyni, gdy jest się studentem przed sesją. Drudzy nadrabiają wszystkie książki, na które nigdy nie mieli czasu i rzeźbią brzuch według entuzjastycznych wskazówek pani trenerki z YouTuba. Trzeci znoszą ten czas na tyle okropnie, że ledwo dają radę zrobić sobie herbatę, bo niepokój związany z zagrożeniem epidemicznym, utrata pracy i tęsknota za bliskimi skutecznie ich nokautują. Problem w tym, że tym ostatnim odbiera się prawo do mało entuzjastycznych uczuć.

Marnowanie czasu podczas pandemii to zbrodnia

Splinternet: czy globalna wioska stoi na skraju zapaści?

Nie brak w tym szalonym okresie entuzjastów świadomego rozwoju osobistego, którzy wstawiają na swoje profile treści z hasztagami takimi, jak #niebimbam, #mampasje, itp. To bardzo pozytywna sprawa, że część osób potrafi korzystać z kwarantanny produktywnie, a Internet pozwala im inspirować do tego innych. To wszystko brzmi w teorii bardzo dobrze. Jest tylko jeden problem. W tej grupie nie brak jednostek, które swoją psychiczną zaradność w dobie koronawirusa traktują jako pole do wywyższania się nad „słabszymi”, którzy „marnują czas” (nie wiem, czy to świadome, pewnie nie do końca). Nie ma nic złego w pochwaleniu się publicznie, że przeczytało się zaległe książki, zrobiło się kurs zawodowy online albo schudło się 3 kg. Szkodliwe jest natomiast sugerowanie, że tak trzeba, jeśli chce się mieć jakąkolwiek wartość. Czytam posty w stylu: „Podczas gdy inni siedzą na dupie i bezsensownie się pogrążają, ja zrobiłem/am już to i tamto. Pandemia to nie wymówka” i myślę sobie: po co to robisz? Myślisz, że nie masz w gronie swoich bliższych lub dalszych znajomych kogoś, komu wbijasz teraz szpilę?

Depresja i brak środków do życia – to nie wymówki!

Załóżmy, że jesteś studentem. Zajęcia online i brak możliwości spotkania przyjaciół to jeszcze nie taki problem. Gorzej, że pracowałeś na umowę zlecenia w kinie albo odzieżówce, która stoi zamknięta na cztery spusty w pustym centrum handlowym. Czynsz za mieszkanie sam się nie opłaci, a twoje dochody z dnia na dzień zostały zamrożone. Skąd masz mieć oszczędności, skoro masz 22 lata i oprócz tyrania w weekendy na śmieciowej umowie i tak musisz prosić rodziców o wsparcie w opłacaniu swojego klaustrofobicznego pokoiku z meblami pamiętającymi PRL? Dorabiając w obsłudze klienta, mogłeś chociaż raz w tygodniu chodzić na terapię, rozpracowując stany depresyjne albo ataki paniki. Teraz musiałeś ją przerwać, bo dorabianie sobie korepetycjami online pozwala ci tylko na ekonomiczne zakupy w Lidlu albo innej Biedronce. Nie wiesz, czy dasz radę się teraz sam utrzymać. Boisz się, że będziesz musiał wrócić do domu rodzinnego, który przywodzi ci na myśl i serce tylko traumy i samotność. Twoja matka pracuje w służbie zdrowia i choć wasze relacje są, delikatnie mówiąc, nie najlepsze, to każdego dnia boisz się o jej zdrowie. Wszystko się sypie. Bierzesz leki przepisane przez psychiatrę. Mają ci pomóc przetrwać, ale na razie tylko cię otępiają i nie sprawiają, że czujesz się lepiej. Śpisz więc do dwunastej, budzisz się z bólem każdego mięśnia, bierzesz telefon, wchodzisz na Facebooka i widzisz, jak twój rówieśnik kipi w swoich postach od optymizmu i pisze: „przestań marnować czas”. Masz więc absurdalne wyrzuty sumienia. Wydaje ci się, że popełniasz zbrodnię, próbując po prostu przetrwać.