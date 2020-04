Bezpieczeństwo w sieci to podstawa. Ta inicjatywa chce nam pomóc odpowiednio o nie zadbać

VPN: co to takiego?

Sieci VPN stają się coraz popularniejsze na świecie. Są obecnie prawdopodobnie najlepszym narzędziem dla poprawy bezpieczeństwa i prywatności w internecie. Zapewniają również nieograniczony dostęp do treści serwowanych na całym globie. Niestety niektórzy dostawcy usług VPN, szczególnie tych darmowych, świadomie lub nie wystawiają swoimi działaniami użytkowników na większe zagrożenie w sieci.

Rynek wirtualnych sieci prywatnych w 2016 roku watr był około 15 miliardów dolarów. Według szacunków firmy Statista, do 2022 jego wartość może wzrosnąć nawet do 35 miliardów dolarów.

Szacuje się, że w ostatnich miesiącach nawet jedna trzecia użytkowników na świecie korzystała z sieci VPN. Niewielka część korzystała również z serwerów proxy. Eksperci są zdania, że te liczby będą nadal wzrastać.

i2Coalition: co to za inicjatywa?

i2Coalition a formalnie Internet Infrastructure Coalition, jest organizacją zrzeszającą firmy zajmujące się hostingiem, centrami danych, rejestratorów domen, dostawców infrastruktury chmurowej, usług zarządzanych oraz powiązanych technologii. Jednym słowem całej infrastruktury, dzięki której funkcjonuje obecny internet. Aktualną listę jej członków można znaleźć pod tym adresem, a początkowa liczba 38 członków rozrosła się obecnie do około 80 różnych firm i organizacji.

Koalicja, która rozpoczęła swoją działalność w 2011 roku, stawia sobie za cel utrzymanie Internetu otwartego dla wszystkich, jako siły napędowej wzrostu i rozwoju na świecie. We współpracy z dostawcami infrastruktury sieciowej, chcą promować i rozwijać najlepsze zasady i praktyki, tworzyć standardy branżowe oraz zwiększać świadomość na temat działania Internetu, również wśród przedstawicieli władz. Za cel organizacja stawia sobie zapewnienie, aby ci, którzy budują infrastrukturę Internetu, mieli głos w polityce publicznej.

Organizacja miała również swój wkład w zapobiegnięciu wprowadzenia przez amerykański kongres kontrowersyjnych ustaw chroniących prawa autorskie SOPA i PIPA w 2012 roku. Najbardziej kontrowersyjna była treść ustaw. Pozwalała m.in. na blokowanie adresów stron niestosujących się do przepisów i odcinanie źródeł dochodów tych stron przez nakazy sądowe. Zakazywała także dostawcom reklam, mikropłatności czy też wyszukiwarkom internetowym wszelkich interesów z tymi stronami.

Zobacz również: Popularne VPNy i adblocki mobilne śledzą użytkowników. Firma zbierająca te dane… wstydziła się przyznać

VPN Trust Initiative

Lub jak ktoś woli w skrócie VTI, jest jedną z inicjatyw czy też grup roboczych stworzonych przez i2Coalition. Należy do niej 5 największych graczy branży VPN na świecie:

ExpressVPN

SurfShark

NordVPN

VyperVPN

NetProtect

O ile pierwsze cztery firmy mogą być Wam znane, NetProtect może być wyjątkiem. A to dlatego, że kryje ona w swoim portfolio różne marki. Są to między innymi IPVanish, a także StrongVPN, SaferVPN, SugarSync, OverPlay i encrypt.me. Nie dawno do grona VTI dołączyło również hide.me.

To jak można powiedzieć konsorcjum liderów branży VPN, ma być skupione na poprawie bezpieczeństwa cyfrowego konsumentów. Głównie poprzez budowanie zrozumienia, wzmacnianie zaufania i ograniczanie ryzyka dla użytkowników usług VPN. Inicjatywa ta ma więc zasadniczo na celu rozwiązanie coraz bardziej rozpowszechnionego problemu: braku jasno określonego standardu branżowego, przepisów i najlepszych praktyk dla dostawców VPN.

Ten brak, wraz z przepisami dotyczącymi ochrony prywatności w Internecie (takimi jak umożliwienie dostawcom usług internetowych sprzedaży danych użytkowników bez zgody lub wiedzy), doprowadziły do ​​powstania wielu fałszywych sieci VPN.

Połączenie z wirtualną siecią prywatną pomaga upewnić się, że twoja aktywność nie jest przechwytywana, zwłaszcza gdy korzystasz ze wspólnego połączenia internetowego. Sieci VPN to podstawowa technologia zapewniająca bezpieczniejszy Internet, dlatego ważne jest, aby dostawcy VPN przestrzegali najlepszych praktyk. Ważne jest również, aby nowe przepisy przypadkowo nie ograniczały skuteczności sieci VPN.

Powiedział Christian Dawson, współzałożyciel i2Coalition. Dodał on również:

Ta inicjatywa stanowi dla branży istotną i wyjątkową okazję, by zjednoczyć się na rzecz zwiększenia świadomości, edukacji i postępu. Czyniąc to, nie tylko zmieniamy naszych członków w zarządców Internetu, aktywnie zaangażowanych w jego bezpieczeństwo i skuteczność, ale także zapewniamy bardzo cenne, korzystne i transformacyjne działania w miarę wzrostu obaw o bezpieczeństwo cyfrowe i ewolucji świata technologicznego.

Ale co mnie to wszystko obchodzi?

Sieci VPN zapewniają kluczowe korzyści, które chronią cyfrową prywatność, bezpieczeństwo i prawa użytkowników. Korzyści te obejmują między innymi:

Szyfrowanie i ochronę działań online użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem hakerów, dostawców usług internetowych, operatorów sieci Wi-Fi i innych.

Poprawę prywatności użytkowników poprzez maskowanie ich adresów IP. Ograniczenie zdolności stron internetowych do śledzenia ich w Internecie i identyfikowania ich fizycznych lokalizacji.

Ochronę użytkowników przed nieuzasadnionymi ograniczeniami dostępu do Internetu lub cenzurą, zarówno w domu, jak i podczas podróży.

Jeśli uważacie, że nie mając nic do ukrycia w internecie, możecie się w nim czuć bezpiecznie, a wasza prywatność zostanie uszanowana w odpowiedni sposób, to cóż chyba nigdy nie byliście dalej od prawdy.

Zobacz również: Mozilla startuje z testami swojego VPN – podchodzi do tematu naprawdę poważnie

VPN rośnie w siłę, bo ludzie zaczynają dbać o swoją prywatność w sieci

Taki wzrost popularności sieci VPN a w rezultacie prywatności i bezpieczeństwa użytkowników może, i budzi obawy w krajach, które mają ścisłe przepisy i regulacje dotyczące nadzoru oraz inwigilacji. W 2017 roku premier Australii Malcolm Turnball wydał oświadczenie, w którym zaproponował zakaz korzystania z wirtualnych sieci prywatnych. Mówiąc ściślej, z wszystkiego, co wykorzystuje szyfrowanie typu end-to-end.

Ponadto szyfrowanie oferowane przez VPN jest uważane za zagrożenie w wielu krajach. Między innymi w Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Kanadzie, Nowej Zelandii. Brak informacji prowadzi do strachu, a gdy rządy i prawodawcy nie mają odpowiednich informacji na temat naszej prywatności w Internecie, mają tendencję do wydawania przepisów przeciwko niej.

Czy zatem gra o naszą prywatność i bezpieczeństwo jest warta świeczki? W mojej opinii bez dwóch zdań. Miejmy nadzieję, że ta a może i kolejne inicjatywy tego typu powstrzymają totalitarne zapędy różnych rządów, które chcą kosztem obywateli budować swoje państwa policyjne.

I choć obecność Google i Amazon w i2Coalition, może nie napawać optymizmem, ze względu na różne wpadki dotyczące prywatności użytkowników, to jednak mam nadzieję, że z inicjatywy VTI wyjdzie więcej dobrego niż złego dla nas wszystkich.

A co Wy o tym myślicie, może chcielibyście przeczytać więcej na ten lub inny nurtujący Was temat? Dajcie znać w komentarzach.

Pozdrawiam Karol Woś.

Źródło: thevpn.guru