Zorin OS – krótka historia ciekawego projektu

Zorin OS to dystrybucja Linuksa, której pierwsza wersja pojawiła się już 11 lat temu. Do tej pory regularnie jest aktualizowana kilka razy do roku. Aktualnie udostępniona jest w trzech wersjach:

Ultimate – płatna 39 euro, różniąca się od bezpłatnej wersji dodatkowymi tematami, aplikacjami biznesowymi i multimedialnymi czy zainstalowanymi już grami

Core – bezpłatna wersja Zorin OS

Lite – lekka wersja Zorin OS ze środowiskiem graficznym XFCE zamiast Gnome, która pozwala na zainstalowanie i wygodne korzystanie z systemu nawet na 15-letnich sprzętach

Education – wersja dla uczniów, różniąca się od Core dodatkowymi aplikacjami edukacyjnymi czy grami.

Zorin OS – TOP5 wyróżników oprogramowania

Zorin OS wyposażony jest natywnie w oprogramowanie i narzędzia potrzebne do przeglądania internetu (Firefox) czy codziennej pracy nad dokumentami (LibreOffice). Nie brakuje tu też edytora obrazów (Gimp), odtwarzacza muzycznego (Rhythmbox), odtwarzacza do filmów czy nawet narzędzia do ich edycji (Pitivi).

Poturbujesz więcej programów czy gier? Wystarczy skorzystać z wbudowanego sklepu i zainstalować wybraną pozycję dwoma kliknięciami, zupełnie jak w sklepie Windows.

Aktualizacja oprogramowania czy systemu odbywa się niemal w tle, działanie użytkownika ogranicza się jedynie do kliknięcia – zainstaluj, zupełnie jak w Windowsie.

Chcesz się poczuć, jak w domu? W ustawieniach wyglądu można wybrać układ interfejsu przypominający tego znanego z Windowsa czy Mac OS.

Masz starszy sprzęt czy nowszy? To bez znaczenia, instalator Zorin OS wyposażony jest w większość starszych i nowszych sterowników do kart sieciowych, dźwiękowych czy graficznych nawet tych od Nvidia.

Zorin OS lubi się z Androidem

Interesującą opcją w Zorin OS dla osób korzystających z Androida, będzie wbudowana już aplikacja Zorin Connect, która integruje telefon z komputerem na podobnej zasadzie, co aplikacja Telefon w Windows 10.

Po zainstalowaniu jej na Androidzie i sparowaniu z komputerem (oba urządzenie muszą być w jednej sieci WiFi) możliwe jest odczytywanie i wysyłanie wiadomości SMS. Opcja Zadzwoń niestety nie umożliwia wykonywanie połączeń, pozwala tylko na wywołanie dźwięku w smartfonie. Przydatne więc jest to tylko, jak go gdzieś zapodziejemy w domu.

Niemniej dalej mamy jeszcze opcję wywołania aparatu w smartfonie, a zdjęcie wykonane w ten sposób, od razu wyświetla się na komputerze. Podobnie możemy wyświetlić w systemie zawartość udostępnionego dowolnego katalogu ze smartfona, bez konieczności wysyłania zdjęć czy plików w inny sposób ze smartfona. Oczywiście działa to w obie strony.

Jeśli chcemy dodatkowo wysyłać w ten sposób odnośniki do stron, które akurat przeglądamy na komputerze na smartfona, wystarczy skorzystać z rozszerzenia do Google Chrome lub Firefoksa i daną stronę szybko, albo otworzymy w domyślnej przeglądarce na telefonie (ta opcja jest już natywnie wbudowana Google Chrome) albo możemy ją wysłać SMS-em, jak chcemy dokończyć czytanie w trasie.

Zorin OS? A może jednak Mint lub Ubuntu?

Ciężko mi porównywać ze sobą te dystrybucje zwłaszcza, że zarówno Mint jak i Zorin OS oparte są na Ubuntu. Wydaje mi się, że skierowane są one dla rożnych grup odbiorców. Zorin OS sprawdzi się na starszych sprzętach i u osób mniej zaznajomionych z technikaliami, na dobry początek przygody z Linuksem. Dostają od razu system, który działa, nie muszą nic doinstalowywać, zwłaszcza sterowników czy programów do codziennej pracy na komputerze. Jednym określeniem, które doskonale oddaje Zorin OS w moim odczuciu będzie – OOTB.

Instalator Zorin OS można wrzucić na klucz USB (wersja Core i Lite – 4 GB, Ultimate i Education – 8 GB), twórcy dystrybucji zalecają do tego program balenaEtcher. Po uruchomieniu komputera z klucza USB, instalator Zorin OS poprowadzi Was krok po kroku do końca procesu. W zasadzie całość odbywa się na zasadzie klikania w przycisk Dalej. Można przy tym wybrać opcję, by Zorin OS zainstalował się na naszym dysku obok już istniejącego systemu.

Więcej o samym systemie i rodzajach udostępnionych instalatorów znajdziecie na stronach Zorin OS. Aplikację mobilną na Androida pobierzecie za darmo z Google Play, a rozszerzenie do przeglądarek z Chrome Web Store i Firefox Add-ons.