Projekt ten rozpoczął w 2006 r. Tajwański programista Hong Jen Yee, znany również jako PCMan, kiedy opublikował PCManFM, nowy menedżer plików i pierwszy moduł LXDE. LXDE jest to niezwykle szybkie i energooszczędne środowisko graficzne. Został zaprojektowany jako lekki i łatwy w obsłudze, przy jednoczesnym niskim zużyciu zasobów. Obejmuje podejście modułowe, dzięki czemu każdy jego komponent może być używany niezależnie, co ułatwia przenoszenie LXDE do prawie każdej dystrybucji Linuksa, a także BSD i Uniksa. LXDE jest wyposażony w różne komponenty pulpitu, akcesoria, narzędzia systemowe i konfiguracyjne. Następcą LXDE, łączącym dwa projekty open source LXDE i Razor-Qt, jest LXQt. Rozwiązanie to jest obecnie rozwijane i ma pozostać lekkim, modułowym, niesamowicie szybkim i łatwym w obsłudze środowiskiem graficznym. Na ten moment jest on już dostępny w wielu dystrybucjach Linuksa, jako domyślne środowisko pulpitu między innymi w Lubuntu.

Zalety

Małe zużycie zasobów systemowych

Niezwykle wydajne i lekkie środowisko graficzne, idealne dla starszego sprzętu

Wspiera prawie wszystkie dystrybucje Linuksa

Wady

Brak animacji i innych fajerwerków graficznych na rzecz wydajności

Podsumowując

Wśród innych, mniej znanych środowisk graficznych uwagę przykuwają również Budgie wykorzystywany np. w Solus Linux czy też Ubuntu Budgie, Pantheon wykorzystywany między innymi w Elementary OS, Enlightenment wykorzystywany w Elive oraz Deepin wykorzystywany w Deepin Linux. Wiele z tych środowisk graficznych można przetestować na tej samej dystrybucji Linuksa (np. Ubuntu), instalując je na przemian z odpowiednich repozytoriów, co nie wymaga ciągłego przeinstalowywania systemu. Najlepszym jednak rozwiązaniem wydają się wersje Live, które możemy uruchomić np. z pamięci USB bez potrzeby instalacji i przetestować czy dane rozwiązanie nam odpowiada.

Jeśli zapytasz dziesięciu użytkowników komputera, czego chcą od interfejsu komputera, otrzymasz dziesięć różnych odpowiedzi, więc dlaczego wszyscy powinni korzystać z tego samego środowiska pulpitu? Odpowiedź jest prosta – nie powinni. Jak więc znaleźć najlepsze rozwiązanie dla siebie? Próbować, próbować i jeszcze raz próbować. To jest właśnie w systemach Linux najlepsze, dają nam całą paletę możliwości, z której możemy korzystać, jeśli tylko oczywiście chcemy. W końcu nic na siłę. Jako użytkownicy Linuksa nie musimy ciągle widzieć świata w jednym kolorze jak użytkownicy innych uwielbianych systemów operacyjnych spod znaku nadgryzionego jabłka i okienek. Więc korzystajcie (lub nie) z tej różnorodności i bierzcie z niej dla siebie to, co najlepsze. To jest właśnie prawdziwa wolność wyboru.

