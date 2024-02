Nie lubisz swojego systemu? Oto nowy custom ROM

Jeżeli dziś ktoś kupuje nowy smartfon, może być praktycznie pewien, że producent zapewni mu odpowiednio długie wsparcie. Zarówno Google, jak i Samsung czy Oppo, prześcigają się w tym ile nowych wersji Androida dostanie każdy telefon. Jednak to dotyczy tylko nowszych urządzeń, a jak wiemy - te nie sprzedają się wcale tak dobrze. To oznacza, że na rynku jest masa urządzeń, które za chwilę stracą wsparcie, bądź - już tego wsparcia nie mają. Do tego dołączają ci użytkownicy, którym zwyczajnie nie podoba się nakłada producenta wspawana w system i woleliby, by ich doświadczenie z Androidem wyglądało inaczej.

Tym osobom na pomoc przybywają custom ROMy, oparte najczęściej o Android Open Source Project systemy operacyjne, których producenci sami tworzą niektóre rozwiązania i które najczęściej szczycą się szybkością działania, brakiem bloatware'u czy prywatnością. Jednym z najpopularniejszych z nich jest LineageOS, które właśnie zyskuje nową wersję.

Co nowego w LineageOS 21? Custom ROM z Androidem 14

Jeżeli ktoś chce, może już pobrać najnowszą wersję LineageOS opartą na systemie Android 14. Nowa wersja przynosi mnóstwo usprawnień do telefonów, które korzystają z tego ROMu. Do najważniejszych nowości należą:

zupełnie nowa aplikacja galerii

aplikacja kamery może nagrywać w HDR, zyskuje wsparcie dla Asystenta, ulepszone skanowanie kodów QR

zmiany w przeglądarce Jelly, można dodać Brave jako domyślną wyszukiwarkę

wiele aplikacji zyskuje wsparcie dla Material You

zmiany w UI (m.in. panel sterowania głośnością)

Zmiany dotknęły także systemu aktualizacji, który teraz pozwala na szybsze i wygodniejsze pobieranie miesięcznych poprawek bezpieczeństwa. Jeżeli więc ktoś korzysta z custom ROMu, nie ma powodu, aby nie zaktualizować swojego telefonu do nowego systemu.