Tęsknicie za Windows 7? Oto jak go zrobić z Windowsa 11

Windows 7 (obok Windowsa XP) to jeden z najcieplej wspominanych systemów operacyjnych. I nie ma się co temu dziwić. W końcu ten system nadszedł bo niezbyt lubianej Viście i wnosił stabilność, wydajność i znacznie ulepszony interfejs. Spokojnie można też nazwać Windowsa 7 ostatnim, który miał spójny interfejs, ponieważ jego pozostałości możemy znaleźć nawet w Windowsie 11.

Dlatego wiele ludzi z nostalgią wspomina ten system, zwłaszcza w kontekście tego, co nastąpiło później, czyli miszmaszu, jakim był Windows 8, Windows 8.1 i Windows 10. Co więcej - wciąż całkiem sporo (jak na tak stary system) ludzi używa tego oprogramowania. Co jednak, jeżeli moglibyśmy mieć doświadczenie, jakie dawał Windows 7, nie rezygnując z funkcjonalności i bezpieczeństwa zapewnianego przez Windows 11? Na to pytanie postanowili odpowiedzieć użytkownicy Reddita.

Windows 7 powraca. Używalibyście takiego systemu?

Na subreddicie poświęconym Windowsowi 7 powstał projekt"Windows 11, but 11 (FOSS programs only)", w którym użytkownik PandaMan12321 sprawdził, czy jest możliwe przywrócenie Windowsowi 11 klasycznego wyglądy Windowsa sprzed lat. Dodatkowym elementem, który stanowił solidne wyzwanie, jest wykorzystanie do tego programów, które są darmowe oraz udostępnione na licencji Open Source. Dzięki temu na taką transformację nie trzeba wydawać ani złotówki, a także - będziemy mieli pewność, że nie damy dostępu do naszego systemu żadnej złośliwej aplikacji.

Finalne efekty są, co trzeba przyznać, imponujące. System nie jest dokładną kopią Windowsa 7 i wprawne oko dostrzerze co najmniej kilka różnic, ale i tak trzeba przyznać, że autorowi zmiana udała się całkiem dobrze. Jakie więc programy zostały użyte do przemiany? Zacznając od ikon - te zostały po prostu zastąpione biblioteką dll z Windowsa 7. W przypadku menu start, przycisku Start i paska zadań wykorzystano stary dobry OpenShell, który był tak popularny w przypadku Windowsa 8.

Aby sprawić, by Windows Explorer wyglądał tak jak kiedyś, wykorzystano program Explorer Patcher (który do działania także wymaga OpenShell). Wszystkie animacje zaciągnięto z programu Windhawk Mods, a tryb Aero do obramowania aplikacji stworzono dzięki programowi Aero Explorer. Efekt przezroczystości dodano dzięki DWMBlurGlass oraz Mica For Everyone (zapewniający specyficzny efekt dla nazw folderów. Finalnie pozostało dodać przycisk pulpitu dzięki programowi Taskbar Tweaker i... gotowe.

Użytkownicy Reddita przywitali projekt bardzo ciepło, pytając, czy jest możliwe przywrócenie Windowsa 10 do wyglądu 11 za pomocą tych sztuczek (co, jak się okazuje, jest możliwe) oraz czy jest zestaw programów, który pozwoliłby Windowsowi 11 uzyskać wygląd zbliżony do Windowsa XP. Tym bardziej, że, jak wynika z danych, którymi podzielił się użytkownik, zmiana wyglądu (i konieczność utrzymania wielu aplikacji z tym związanych w tle) nie wpływa tak bardzo na wydajność komputera, więc nie ma problemu z tym, aby tak zmodyfikowanego Windowsa używać na co dzień.

Korzystalibyście z Windowsa 7 w 2024 roku?