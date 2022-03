​​​​​​Karta wielowalutowa: zakupy online nie tylko wygodne, ale i bezpieczne

Płatności kartą w sieci wciąż nie są aż tak popularne, jak np. BLIK czy przelewy online. Ale wbrew pozorom to właśnie karty płatnicze często okazują się, w razie jakichkolwiek problemów, najwygodniejsze. Programy ochronne z nimi związane pozwalają odzyskać środki np. w przypadku oszustwa. Karta wielowalutowa udostępniana w portalu Cinkciarz.pl nie dość, że gwarantuje wszystkie pakiety ochronne, to ma jeszcze dodatkowe asy w rękawie.

Suwak bezpieczeństwa: przenosisz środki z portfela na kartę – tyle, ile potrzebujesz i zamierzasz wydać

Cinkciarz.pl udostępnia karty w formie wirtualnej oraz fizycznej. Obie łatwo i szybko można zasilić środkami z portfela walutowego. Za pomocą praktycznego suwaka jednym kliknięciem można przesunąć określoną kwotę, by już po chwili móc płacić kartą w sieci czy też sklepach stacjonarnych lub wypłacać gotówkę z bankomatu.

Którą kartę wolicie? Wiele zależy tu od indywidualnych preferencji i potrzeb. Obie opcje mają jednak sporo elementów wspólnych. Wydaje się, że z perspektywy bezpieczeństwa i ew. obaw o utratę środków przy transakcjach w sieci, najważniejsze pozostają osobne salda. Pieniądze zgromadzone w portfelu walutowym nie mogą zostać pobrane z karty dopóty, dopóki jej własnoręcznie nie zasilimy. Co istotne, suwak równie sprawnie i szybko działa w obie strony. To znaczy, że po zakończonej transakcji czy też po powrocie z zagranicznego wyjazdu pieniądze z salda karty możemy z powrotem umieścić w portfelu walutowym Cinkciarz.pl.

Nawet najbardziej ostrożni mogą przekonać się do płacenia online kartą

Płacąc za towary czy usługi w sieci za pośrednictwem karty kredytowej, jesteśmy zobligowani do podania wszystkich danych z nią związanych. Nie tylko numeru, ale także daty ważności i kodu bezpieczeństwa. U wielu z nas budzi to obawy, że przejęcie takich danych może wiązać się z nadużyciami, najprościej mówiąc – ryzykiem kradzieży i utraty środków. Dlatego absolutnie nie jestem zaskoczony popularnością rozwiązań typu prepaid. W wielu np. salonikach prasowych roi się od zdrapek pozwalających doładować popularne usługi – m.in. konta w grach online czy usługi VOD. Dla wielu to właśnie one są gwarantem bezpieczeństwa. Kto jednak korzystał z takich rozwiązań, wie, że nie należą one do wygodnych. Czasami brakuje dosłownie groszy do zakupu wybranego przez nas produktu. Niezbędne staje się wyjście do sklepu i wysupłanie większej kwoty na kolejną zdrapkę, co może powtórzyć się przy okazji kolejnych zakupów, gdy znów zabraknie niewielkiej kwoty do ich sfinalizowania.

Przy płatnościach kartą takie problemy znikają. Wprawdzie mogą się pojawić obawy, o których wspominałem wyżej, lecz w przypadku produktu dostępnego w Cinkciarz.pl wspomniany już „suwak bezpieczeństwa” i celowe przesuwanie środków z portfela na kartę oraz z powrotem może dla wielu z nas okazać się małą rewolucją. Z jednej strony zapewnia bezpieczeństwo i ochronę (na zakupy czy w podróż ruszamy tylko z taką kwotą na karcie, jaką w istocie zamierzamy wydać), z drugiej strony jest banalnie proste w obsłudze i następuje w czasie rzeczywistym. Gdy np. rachunek za posiłek w restauracji okaże się wyższy, niż się spodziewaliśmy, i przekracza kwotę z salda karty, możemy przesunąć dodatkowe środki z portfela, zanim kelner podejdzie do nas z rachunkiem.

Bez żadnych opłat i limitów, z korzystnymi kursami wymiany

Kolejną zaletą kart wielowalutowych udostępnianych w portalu Cinkciarz.pl jest możliwość doładowania salda jedną z 20 walut. 20 rachunków walutowych mamy tu bowiem do dyspozycji całkowicie za darmo, wszystko w obrębie jednego konta. Dzięki temu nie potrzebujesz już zakładać rachunków walutowych w bankach, co przekłada się na wygodę i oszczędności. Bankowe rachunki walutowe w ramach osobistego konta, o ile w ogóle są dostępne, często są płatne. Tymczasem wirtualne karty wielowalutowe wydawane są nieodpłatnie, a korzystanie z nich nie wiąże się z żadnymi opłatami czy też limitami transakcji, których niewypełnienie oznaczałoby konieczność uiszczenia określonej kwoty. Tu autentycznie nie ma żadnych stałych kosztów i zobowiązań, a transakcje można realizować w ponad 160 walutach wszędzie tam, gdzie honorowane są karty VISA. Użytkownik karty nie musi się też martwić o niekorzystne przewalutowanie. Transakcje w różnych walutach realizowane są wg aktualnych kursów Cinkciarz.pl, a przewalutowanie następuje z automatu. I jeżeli saldo karty zasililiśmy np. w euro, możemy zapłacić za zakupy w funtach lub dolarach itd., a będąc np. w Norwegii, wypłacić z bankomatu korony norweskie.

10 kart w Twoim profilu? Nie ma sprawy, ani żadnych dopłat

Karta wielowalutowa z Cinkciarz.pl może przydać się także przy płaceniu za cykliczne subskrypcje, z których na co dzień korzystamy, np. Netflix czy Spotify. Co ważne, wirtualnych kart możemy mieć nawet kilka. Fintech nie pobiera za to żadnych opłat! A na każdej z kart można ustawić sobie odrębny limit wydatków, co sprawi, że z jej salda żadna firma nie pobierze nam więcej pieniędzy, niż się spodziewamy. Osobną kartę można przeznaczyć na zakupy, np. na AliExpress. Na co dzień może być ona nieaktywna, a zasilana i aktywowana dopiero tuż przed płatnością. Mimo że będzie ona dodana na portalu aukcyjnym czy w sklepie jako metoda płatności, nie może zostać obciążona bez naszego udziału, co uchroni nas także przed stratą środków w razie ew. wycieku danych.

Co więcej, dostępną w Cinkciarz.pl wirtualną kartę płatniczą można wygenerować sobie nawet do pojedynczej płatności, a następnie ją zastrzec i – o ile sytuacja tego wymaga – wyrobić kolejną do następnej pojedynczej płatności. W sumie Cinkciarz.pl udostępnia możliwość posługiwania się zupełnie za darmo 5 aktywnymi kartami wirtualnymi, podczas gdy 5 kolejnych (czyli w sumie 10) możemy w tym samym czasie mieć w swoim profilu jako zastrzeżone.

Wygoda i bezpieczeństwo, a do obsługi wystarczy aplikacja

Fintech udostępnia aplikację mobilną Cinkciarz.pl na systemy Android i iOS, która umożliwia m.in. obsługę kart. Poza doładowaniami portfela umożliwia ona zmianę limitów wydatków i PIN-u, a także blokadę kart. W razie potrzeby można również zdecydować o wyłączeniu możliwości wypłat gotówki lub płatności zbliżeniowych, zagranicznych czy internetowych. Użytkownicy mogą płacić kartami zbliżeniowo za pomocą smartfona, zegarka i opaski, dzięki Apple Pay, Google Pay, Fitbit Pay i Garmin Pay.

Karta od fintechu jest dostępna dla mieszkańców prawie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Użytkownicy Cinkciarz.pl mogą zamawiać karty z opcją wysyłki na terenie Polski nie tylko pocztą i kurierem. Fintech jako pierwszy na polskim rynku umożliwił także dostawę produktu do paczkomatów. Za granicą można natomiast zamawiać karty za pośrednictwem przesyłek kurierskich i pocztowych.

Karta, której możesz zaufać

Dostępna w dwóch wersjach: wirtualnej i fizycznej, dziecinnie łatwa w obsłudze, bez żadnych opłat za użytkowanie i bez limitów transakcyjnych, dzięki czemu jej użytkowanie jest całkowicie darmowe, przydatna przy rozmaitych okazjach (na co dzień i w trakcie zagranicznych podróży lub zakupów online), dająca poczucie bezpieczeństwa, z odrębnym saldem wobec portfela walutowego – w krótkim podsumowaniu karta wielowalutowa dostępna Cinkciarz.pl wydaje się produktem idealnym w swojej prostocie.

Użytkownicy usługi mogą w przejrzysty sposób zarządzać swoimi środkami, gospodarując nimi w obrębie portfela walutowego oraz karty płatniczej. Z takimi argumentami produkt może zyskać zwolenników wśród osób, które stronią od płacenia kartą w sieci w obawie o bezpieczeństwo swoje i swoich funduszy.

Wpis powstał przy współpracy z Cinkciarz.pl