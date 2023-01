Dzięki takiej karcie można po korzystnym kursie i bez ukrytych prowizji za przewalutowanie opłacić zamówienie w niemal dowolnej walucie. Fintech Cinkciarz.pl idzie jednak jeszcze o krok dalej i prezentuje kartę wielowalutową 2.0.

O co chodzi z tą kartą wielowalutową 2.0?

Funkcjonalność standardowych kart wielowalutowych z grubsza polega na tym, że taki produkt zwykle jest podpięty do rachunku w fintechu lub w banku i w zależności od tego, w jakiej walucie dokonujemy płatności, z takiego sub-rachunku pobierana jest odpowiednia kwota. Cinckciarz.pl w swojej ofercie ma 20 takich rachunków podpiętych do karty w ramach portfela walutowego, ale umożliwia płatności w ponad 160 różnych walutach. Jeśli nie mamy danej waluty na swoim koncie, to zostanie ona automatycznie przewalutowana po korzystnym kursie z niewielkim spreadem. Dzięki temu można sporo zaoszczędzić na wymianie walut podczas wakacji, ale nie tylko. Kilka razy już to zresztą udowodniliśmy to na łamach Antyweba.

Polski fintech Cinkciarz.pl oferuje karty zarówno w formie fizycznej, jak i wirtualnej. Obie można wykorzystać do płatności telefonem lub smartfonem, np. przy użyciu Google Pay, Apple Pay czy Garmin Pay. Sprawia to, że konieczność posiadania fizycznej karty nie jest wcale konieczna, a dodatkowo otwiera przed nami całkowicie nowe możliwości. I te możliwości właśnie będzie najłatwiej wykorzystać w ramach usługi nazwanej karta wielowalutowa 2.0.

Od grudnia w ofercie Cinkciarz.pl pojawiły się nowe karty wielowalutowe z dopiskiem 2.0, które zastępują dotychczas oferowane “zwykłe” karty. Posiadacze starszych kart nadal mogą z nich korzystać, ale jeśli zechcą mogą zamówić nową kartę wielowalutową 2.0 i korzystać z możliwości, jakie ona daje. Główna zmiana polega na funkcji udostępniania swojej karty innej osobie. Scenariuszy dla takiej potrzeby jest przynajmniej kilka. Załóżmy, że nasze nieletnie dziecko (jednak co najmniej 13-letnie) wyjeżdża na wycieczkę zagraniczną i nie chcemy dawać mu dużych kwot pieniędzy w gotówce. Generując dla niego dodatkową kartę wielowalutową 2.0, którą może sobie np. spiąć ze smartfonem, dajemy mu alternatywny środek płatności, nad którym mamy też pełną kontrolę. Jako posiadacz karty mamy dostęp do rachunku, wszystkich wykonanych płatności oraz ich kwot. To spore ułatwienie dla wszystkich i rozwiązanie, z którego po wycieczce można szybko zrezygnować bez dodatkowych kosztów, bo udostępnioną kartę możemy w każdej chwili dezaktywować.

Inną sytuacją jest udostępnienie karty osobom, które nie wykonują na co dzień transakcji kartami, mogą to być osoby starsze, czyli np. nasi dziadkowie lub rodzice. Jeśli wybierają się oni za granicę, to z pewnością bardzo chętnie okazyjnie skorzystaliby z karty wielowalutowej, a dzięki ofercie dostępnej w Cinkciarz.pl nie muszą sami jej sobie wyrabiać. Dlatego sprezentowanie takiej karty na czas podróży może być świetnym rozwiązaniem.

Karty wielowalutowe 2.0 można też udostępniać na kontach firmowych. Jeśli zatem wysyłamy pracownika w delegację, to możemy mu udostępnić kartę firmową, którą będzie dokonywał wszelkich płatności. Tutaj również nie ma ograniczeń, czy jest to karta fizyczna, czy wirtualna i właściciel rachunku karty zawsze ma nadzór nad wszystkimi płatnościami.

Karta wielowalutowa 2.0 – to nowe możliwości

Mogłoby się wydawać, że usługa pod tytułem karta wielowalutowa wyczerpała już swoje możliwości rozwoju. Cinkciarz.pl udowadnia jednak, że zawsze jest pole do rozwoju i wraz z kartą wielowalutową 2.0 wprowadza rozwiązanie, które powinno dobrze przyjąć się wśród klientów. Możliwość dzielenia się swoją kartą z rodziną, znajomymi czy pracownikami to świetny sposób na umożliwienie im płatności w walutach obcych z minimalnym zaangażowaniem z ich strony. Osoba, której udostępniamy kartę, może skorzystać z opcji uproszczonej rejestracji i uzyskać do niej dostęp w ciągu kilku minut. Wystarczy, że znamy jej numer telefonu. Jestem przekonany, że z tego rozwiązania w najbliższym czasie skorzysta wiele osób.