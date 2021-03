Nie ma to oczywiście przełożenia 1:1, ale według badania Związku Banków Polskich przeprowadzonego w październiku ubiegłego roku odsetek rodaków, którym wystarcza taki limit mniej więcej pokrywa się z danymi Mastercard co do liczby transakcji do 100 zł. Wówczas zadowolonych z tego limitu było 62% Polaków, a 1/4 wolałaby aby został podniesiony do 200 zł.

Decyduje jednak większość, 100 zł to wystarczający limit, pokrywający się z większością transakcji kartowych. Ciekawostką jest jednak fakt, iż w ostatnim roku tylko o 12% zmalała liczba transakcji kartowych potwierdzanych PIN-em. Dysproporcja ta może wynikać z faktu, że zgodnie z przepisami, mimo zakupów do 100 zł okresowo i tak musimy wklepywać w terminalu swój PIN.

W jakich przypadkach? Może się tak zdarzyć, że dla bezpieczeństwa płatności banki zweryfikują w ten sposób co szóstą z kolei transakcję zbliżeniową niskokwotową (poniżej 100 zł), albo gdy łączna wartość kolejnych transakcji bez PIN osiągnie maksymalnie 150 euro.

Warto tu też przypomnieć, iż w związku z dyrektywą unijną PSD2 w przypadku kradzieży lub zgubienia karty, pod warunkiem – że zgłosimy ten fakt w ciągu 24 godzin, odpowiadamy za nieautoryzowane transakcje taką kartą tylko do kwoty 50 euro, czyli około 230 zł.

Źródło: Mastercard.