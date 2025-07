Jest projekt ustawy o likwidacji abonamentu RTV. Dobre wieści z sejmu

Ileż to już pomysłów na likwidację archaicznego abonamentu RTV było? Nie zliczy nikt. W końcu po 13 latach od pierwszych informacji w tym temacie, mamy pierwszy projekt ustawy o zniesieniu opłat abonamentowych, który wpłynął do sejmu pod koniec czerwca, a na początku lipca skierowany został już do konsultacji społecznych.

Po raz pierwszy o planach likwidacji abonamentu RTV w tej archaicznej postaci, niezmienianej od lat wraz z postępem technologicznym, usłyszeliśmy już w 2012 roku (źródło: Gazeta Prawna). Niestety przez te wszystkie lata pomysł ten powielany był jedynie w przedwyborczych kampaniach, a zapominany po wygranych wyborach.

W końcu doczekaliśmy się jednak konkretnego projektu ustawy, który traktuje niemal wyłącznie o temacie likwidacji abonamentu RTV. Niemal, bo pomysłodawcy tego projektu chcą jeszcze likwidacji TVP Info. Pominiemy tu jednak tę kwestię, aczkolwiek też dobrze uargumentowaną, bo argumenty te wskazują na fakt, iż ten kanał informacyjny od x lat w Polsce traktowany jest jako tuba propagandowa aktualnie rządzących — to pewnik jak czysta woda przy plaży Prassa na greckiej wyspie Kimolos.

Niemniej to sprawa czysto polityczna. Spójrzmy tylko na argumenty, co do likwidacji abonamentu RTV, bo dotyczą one w zasadzie nas wszystkich i są kulą u nogi od wielu, wielu lat.

Niezaprzeczalnym i głównym argumentem za likwidacją abonamentu RTV jest niesprawiedliwość społeczna, wypływająca z obowiązku jego opłacania przez gospodarstwa domowe posiadające odbiorniki RTV, a w praktyce obejmującego tylko niewielką część społeczeństwa.

Wskazują wprost na to same liczby, o których możemy przeczytać w uzasadnieniu tego projektu ustawy (na podstawie sprawozdania KRRiT z działalności w 2024 roku):

w ewidencji Poczty Polskiej, na dzień 31 grudnia 2024 r. było zarejestrowanych 4 742 347 abonentów, w tym abonentów instytucjonalnych 238 105, co świadczy o tym, że liczba abonentów z zarejestrowanymi odbiornikami rtv zmniejszyła się,

liczba abonentów zwolnionych z opłat abonamentowych wzrosła,

na 12,5 mln gospodarstw domowych w Polsce 92,7% posiada odbiorniki telewizyjne, ale zgodnie z raportem Poczty Polskiej S.A. wg stanu na 31 grudnia 2024 r. liczba gospodarstw domowych zarejestrowanych jako płatnik opłaty abonamentowej wyniosła 4,5 mln, co stanowi jedynie 38,8% wszystkich gospodarstw domowych posiadających odbiorniki, które powinny zostać zarejestrowane,

spośród zarejestrowanych gospodarstw 2,6 mln abonentów było zwolnionych z wnoszenia opłat abonamentowych,

na koniec 2024 r. opłaty abonamentowe uregulowało tylko 0,7 mln zobowiązanych gospodarstw domowych i abonentów instytucjonalnych (32,1%),

Poczta Polska w 2024 r. zainkasowała łącznie wpływy abonamentowe i pozaabonamentowe w kwocie 660,2 mln zł brutto, z tego: opłaty abonamentowe 643,2 mln zł, odsetki za zwłokę 11,9 mln zł, kary za niezarejestrowane odbiorniki 5,1 mln zł,

w 2024 r. Poczta Polska pobrała wynagrodzenie umowne w kwocie 41,8 mln zł.

Podsumujmy, prawie 93% gospodarstw domowych w Polsce w posiadaniu, a tylko 40% z nich z zarejestrowanymi odbiornikami rtv, a więc wskazani ustawą jako płatnicy abonamentu. Co więcej, z tych 40% (4,5 mln), jedynie 32% (0,7 mln) dobrowolnie uregulowało abonament RTV w 2024 roku. Reszta jest albo ścigana jeszcze przez Pocztę Polską (mają prawo do wystawienia tytułów wykonawczych, na podstawie których Urząd Skarbowy je egzekwuje), albo je uregulowała wraz z karami i odsetkami za zwłokę.

Pozostałe argumenty są mniej lub bardziej polityczne, sprowadzające się jednak do tego, iż media publiczne są coraz rzadziej oglądane przez rodaków i nie realizują misji publicznej (realizowanie misji publicznej to koronny argument zwolenników abonamentu RTV). Nie można tego jednocześnie tłumaczyć ograniczonymi wpływami z abonamentu RTV, bo tytułem rekompensat z budżetu państwa wypłacono na media publiczne w 2024 roku aż 2 mld zł, w 2023 roku - 2,7 mld zł, a jeszcze rok wcześniej - 1,79 mld zł.

Źródło: Forsal.pl/Sejm.pl.

