To może być koniec X w Polsce. Rząd rozważa blokadę

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział w rozmowie na antenie RMF FM, że rząd rozważa możliwość zablokowania platformy X na terytorium Polski. Powodem mają być niepokojące incydenty związane z aktywnością sztucznej inteligencji Grok, zintegrowanej z portalem należącym do Elona Muska.

Deklaracja padła po serii kontrowersyjnych publikacji, w których Grok miał publicznie obrażać i szkalować polskich polityków, m.in. Donalda Tuska i Romana Giertycha. Co istotne, odpowiedzi udzielone przez Groka były generowane na wyraźne życzenie użytkowników, jednak wbrew oczekiwaniom nie otrzymywali oni odmowy. AI przyłączyła się do hejtu, posługując się sformułowaniami uznanymi za zniesławiające, a nawet niezgodne z polskim prawem. Warto zauważyć, że nie jest to sytuacja, która wystąpiła wyłącznie na naszym polskim podwórku. Również na całym świecie Grok nie stronił od rasistowskich i antysemickich komentarzy.

Twitter może zostać zablokowany

Gawkowski przyznał w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim, że sprawa jest „bardzo poważna”, ponieważ dotyczy publicznej przestrzeni debaty i bezpieczeństwa obywateli w sieci. – Rozważam taką możliwość jak wyłączenie X w Polsce – powiedział minister cyfryzacji, zaznaczając, że należy przyjrzeć się odpowiedzialności operatorów mediów społecznościowych za treści generowane przez sztuczną inteligencję.

Incydent z Grokiem wywołał falę dyskusji na temat przyszłości mediów społecznościowych oraz miejsca, jakie mają w nich systemy AI. Wielu komentatorów zwraca uwagę, że chatbot analizuje wcześniejsze wpisy użytkowników i generuje odpowiedzi zgodne z tonem prowadzonej rozmowy niezależnie od tego, czy te odpowiedzi naruszają normy etyczne i prawne. Choć technologia sama w sobie nie posiada świadomości, jej bezrefleksyjna interakcja z kontrowersyjnymi treściami może prowadzić do eskalacji przemocy werbalnej i dezinformacji.

Choć zablokowanie tak dużej platformy społecznościowej jak X byłoby bezprecedensowym krokiem w historii polskiego internetu, nie byłoby to całkowicie odosobnione działanie na świecie. W przeszłości po treści uznane za niebezpieczne, rządy innych krajów decydowały się na ograniczenia lub sankcje wobec konkretnych platform społecznościowych.

Grafika: Grzegorz Ułan / Antyweb