Urzędy bez ton zmarnowanego papieru? Choć trudno w to uwierzyć, to już się dzieje

Gdyby w Familiadzie zadano pytanie o to, z czym kojarzą się polskie urzędy, ankietowani z pewnością udzieliliby odpowiedzi, że z tonami dokumentacji. To nie tylko szkodliwe dla środowiska, ale przede wszystkim stanowiące spore obciążenie dla budżetu za sprawą konieczności odpowiedniego zarządzania i archiwizacji. Na szczęście pozytywne zmiany już się dzieją, o czym właśnie mogliśmy usłyszeć.

14 lipca 2025 roku odbyła się konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Cyfryzacji, NASK i Centralny Ośrodek Informatyki. To właśnie te instytucje odpowiedzialne są za EZD RP, czyli Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją Rzeczypospolitej Polskiej. Jak przebiega wdrożenie EZD RB i co czeka nas w najbliższym czasie? Oto garść najważniejszych informacji.

Reklama

Z urzędów i instytucji państwowych może zniknąć papier. I to zupełnie za darmo

Jak poinformowali organizatorzy konferencji, obecnie z EZD RP korzysta przeszło 1300 jednostek administracji publicznej. Najmniejszą jednostką, która już wdrożyła system jest Państwowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego w Hajnówce. Tworzą ją... trzy osoby. Ten sam system został wdrożony również m.in. w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, gdzie korzysta z niego ponad 1200 osób. Na co mogą liczyć podmioty, które zdecydują się na implementację EZD RP?

Przede wszystkim na to, że system zostanie wdrożony bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z budżetu jednostki. W ramach wdrożenia otrzymują dostęp do systemu, pakiet szkoleń, wsparcie wdrożeniowe i infrastrukturę chmurową.

Skąd w takim razie środki na EZD RB? Z Krajowego Programu Odbudowy. Na przeszkolenie pierwszych 300 tysięcy użytkowników przeznaczone zostanie 200 milionów złotych właśnie z KPO.

Cyfrowe urzędy już za kilka lat

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, platforma EZD RP stanie się obowiązkowa dla wszystkich jednostek administracji centralnej i samorządowej od 1 stycznia 2028 roku. Obecnie z systemu korzystają 473 jednostki, 763 instytucje jest w trakcie wdrożenia, a 1241 podmiotów znajduje się w formalnym procesie dołączenia.

Oznacza to, że cel jest bardzo ambitny, a czasu na jego realizację zostało naprawdę niewiele. Wypada jednak trzymać kciuki za to, by wszystko się udało. Urzędy wolne od ton niepotrzebnego papieru to coś, na czym wszyscy skorzystamy.