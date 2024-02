Jeszcze tylko przez rok unikniesz płacenia abonamentu RTV. Z następcą będzie znacznie trudniej

Z informacji uzyskanych przez portal Wirtualnemedia.pl wynika, iż może to być już ostatni rok z abonamentem RTV. Nie byłaby to jednak dobra wiadomość dla większości rodaków.

Według danych KRRiT jedynie nieco ponad 30% zobowiązanych do płacenia za abonament RTV gospodarstw domowych i firm, realizuje ten ustawowy obowiązek. W poprzednich latach lukę z tego tytułu wypełniały miliardowe rekompensaty z budżetu państwa.

W tym roku,- przynajmniej na tę chwilę, nie ma ani wpływów z abonamentu RTV zablokowanych przez KRRiT, która to chce je przekazać do depozytu sądowego, nie ma też rekompensaty z budżetu państwa, na co nie zgodził się prezydent. To pogłębia już i tak kiepską sytuację mediów publicznych, których finansowanie według rządzących wymaga gruntownych i systemowych zmian.

Jak przekazał portalowi Wirtualnemedia.pl, szef sejmowej komisji kultury Bogdan Zdrojewski prace nad ustawową reformą trwają, i przewiduje ona dwa rozwiązanie w kwestii stabilnego finansowania mediów publicznych, odporne na zawirowania, których teraz jesteśmy świadkami.

Pierwszym z nich, jest finansowanie z budżetu państwa, ale nie w formie corocznych rekompensat jak do tej pory, ale w dłuższej perspektywie, ustalonej na podstawie minimalnego procentu PKB przekazywanego na funkcjonowanie mediów publicznych. Jednak patrząc po zablokowaniu finansowania mediów publicznych w tegorocznej ustawie budżetowej, można przypuszczać, że pomysł ten nie znajdzie akceptacji i nie zostanie podpisany przez prezydenta.



Źródło: Depositphotos

Większe prawdopodobieństwo przejścia całego procesu legislacji takiej ustawy ma drugi pomysł,- powiedzmy, że sprawiedliwie społecznie w odróżnieniu od dotychczasowego abonamentu RTV, który opłacają tylko osoby i instytucje, które to zarejestrowały odbiorniki i nie zdążyły ich wczas wyrejestrować. Tak więc w drugim rozwiązaniu media publiczne opłacaliby podatnicy z PIT-u i CIT-u. Według wstępnych założeń miesięczny koszt wyniósłby wówczas pomiędzy 8 a 9 zł, a ponosiłyby go nie gospodarstwa domowe, a wszyscy podatnicy oraz firmy. Zwolnienia z tego tytułu dotyczyłyby tylko osób zarabiających poniżej minimalnego wynagrodzenia, z niepełnosprawnościami (narządu wzroku i słuchu) czy osób bezrobotnych lub pobierających rentę. Nowa opłata audiowizualna nie dotyczyłaby też osób do 26 roku życia i po przekroczeniu 75 roku życia.

Pojawia się tu też ciekawy wątek, poruszany często w dyskusjach o abonamencie RTV, co można zamknąć w jednym stwierdzeniu - ale ja nie oglądam telewizji. Otóż dla takich osób, ma się pojawić procedura zwalniająca z obowiązku uiszczania opłaty.

Bogdan Zdrojewski:

W projekcie zakłada się, że może być osoba, która nie korzysta w żadnej formule z treści wrzucanych rozmaitymi kanałami na urządzenia transmitujące muzykę albo obraz. Taka osoba będzie mogła złożyć deklarację, ale to oznacza, że od razu poddaje się ewentualnej kontroli. W obecnych warunkach cywilizacyjnych trudno sobie wyobrazić osoby, które w ogóle nie korzystają, ale nie można tego wykluczyć w 100 procentach. Chodzi o to, żeby była zgodność z Konstytucją i innymi ustawami.

Ciężko mi sobie to wyobrazić, jak takie kontrole miałyby wyglądać zwłaszcza, że mówimy tu o zgodności z Konstytucją, która to na dziś nie pozwala na takowe, w przypadku obecnego obowiązku opłacania abonamentu RTV.

Oprócz samego finansowania mediów publicznych, pojawiają się też głosy o konieczności odchudzenia oferty dostępnych kanałów, których to już mamy 22 razem z planowanym do przywrócenia kanałem TVP World.

Kiedy te zmiany? Ustawa ma być gotowa do końca września tego roku, i jeśli prezydent jej nie zawetuje, to wejdzie w życie od 1 stycznia 2025 roku.

Źródło: Wirtualnemedia.pl.

Stock Image from Depositphotos.