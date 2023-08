Abonament RTV w 2024 roku. Ile trzeba będzie zapłacić?

Abonament radiowo-telewizyjny wzrósł w 2023 roku. Czy nadchodzą kolejne podwyżki?

Od 2023 roku opłaty związane z abonamentem RTV wzrosły. Abonament radiowy wzrósł z 7,50 zł do 8,70 zł, a za odbiornik radiowo-telewizyjny musieliśmy płacić 27,30 zł, a nie 24,50 zł. To oznaczało, że koszt w skali roku w przypadku radia wzrósł z 90 zł do 104,40 zł, a za pełen abonament RTV płaciliśmy 327,60 zł zamiast 294 zł. W tym wypadku wzrosły również kary — i trzeba przyznać, że była to dość spora podwyżka względem poprzednich cen, które i tak już do najniższych nie należą.

Jeśli nie zapłaciliśmy za odbiornik, to karą jest 30-krotność miesięcznej kwoty. W przypadku samego samochodu mówiliśmy zatem o kwocie w wysokości 225 zł, lecz kara za odbiornik radiowo-telewizyjny wynosiła już 735 zł. W kwotę kary wliczane są również opłaty za zaległe miesiące, więc możemy tutaj mówić nawet o tysiącach złotych. Teraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła decyzję odnośnie opłat za abonament radiowo-telewizyjny w 2024 roku.

Abonament RTV w 2024 roku. Ile zapłacimy?

Kwoty w 2024 roku nie ulegną zmianie. Za samo radio przyjdzie nam zapłacić również 104,40 zł, a za radio i telewizję będziemy musieli zapłacić 327,60 zł. W skali miesiąca jest to więc kolejno 8,70 zł oraz 27,30 zł. Warto jednak zaznaczyć, że przy płatności za dłuższy okres od razu, będziemy mogli trochę zaoszczędzić. Kiedy zdecydujemy się na płatność za 2 miesiące z góry, będziemy mogli mówić o 3 proc. obniżki. Jeśli od razu zapłacimy za kwartał, dostaniemy 4 proc. zniżki. Kiedy jednak zapłacimy za pół roku od razu, mowa o 5 proc. zniżki, a najbardziej opłacalna jest oczywiście płatność od razu za cały rok z góry, która zagwarantuje nam aż 10 proc. zniżki.

Pamiętajmy, że niektórzy są zwolnieni z płacenia tego abonamentu. To osoby powyżej 75 roku życia, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, całkowicie niezdolne do pracy lub posiadające pierwszą grupę inwalidzką, inwalidzi wojenni, wojskowi, osoby represjonowane w czasie PRL, a także obywatele pobierający emeryturę nieprzekraczającą połowy przeciętnej pensji. Reszta obywateli podlega wszystkim opisanym wyżej zasadom.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji