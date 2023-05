iPhone przemówi Twoim głosem. Nauka zajmie dosłownie moment

Apple zaprezentowało dziś szereg nowych funkcji, które zmierzają do iOS. iPhone'y między innymi nauczą się mówić naszym głosem.

Apple stale dostosowuje swoje urządzenia do potrzeb osób niepełnosprawnych

Gigant z Cupertino ogłosił dzisiaj całe mnóstwo funkcji dostosowujących urządzenia do potrzeb osób niepełnosprawnych, które pojawią się w systemach operacyjnych firmy z nadgryzionym jabłkiem w logo. Pierwszą z nich jest Personal Voice, funkcja zintegrowana z Live Speech, która sprawi, że nasz smartfon nauczy mówić się naszym głosem.

Źródło: Apple

Personal Voice jest prywatnym syntezatorem głosu, który to, co napiszemy w telefonie, odczyta naszym własnym głosem. Funkcja kierowana jest głównie do osób, które przez problemy zdrowotne mogą mieć kłopoty z mówieniem, a chcą w jak najbardziej naturalny sposób komunikować się z przyjaciółmi czy rodziną.

Co ciekawe, iPhone lub iPad nauczy się naszego głosu zaledwie w 15 minut. Apple informuje, że wystarczy poświęcić kwadrans na czytanie wyświetlanych kwestii na ekranie, a po tym czasie nasze urządzenie będzie w stanie „mówić naszym głosem”. Firma zaznacza również, że do całości wykorzystywane jest uczenie maszynowe na urządzeniu, co ma zapewnić prywatność i bezpieczeństwo danych użytkowników.

Źródło: Apple

Podstawowe aplikacje będą prostsze w obsłudze

Apple ogłosiło również, że wprowadza usprawnione wersje swoich najbardziej podstawowych aplikacji w ramach funkcji Assistive Access — jej celem jest to, aby aplikacje były jak najprostsze w obsłudze i nie zawierały złożonych, skomplikowanych funkcji — w taki sposób, aby każdy bez problemu od razu mógł z nich korzystać. W najnowszej aktualizacji tej funkcji od kalifornijskiej firmy zobaczymy połączenie Telefonu i FaceTime oraz zmodyfikowane wersje takich aplikacji jak Wiadomości, Aparat, Zdjęcia i Muzyka. Zmiany polegają w głównej mierze na przyciskach i ikonach o wysokim kontraście, dużych etykietach tekstowych i dodatkowych narzędziach ułatwień dostępu.

Źródło: Apple

Lupa stanie się lektorem

Nowości i ulepszeń doczekała się również aplikacja Lupy, która pomoże osobom niedowidzącym w życiu codziennym. Jeśli taka osoba będzie miała problem z odczytaniem etykiety z jakiegoś produktu, instrukcji obsługi, jakiejkolwiek książki czy gazety — dosłownie z czegokolwiek — może posłużyć się aplikacją Lupy na iPhonie lub iPadzie. Poza zbliżeniem i powiększeniem obrazu, Lupa przeczyta na głos całą treść znajdującą się w tym miejscu.

Nie tylko iPhone i iPad. Nowych funkcji dla osób niepełnosprawnych doczekają się także komputery Apple

Apple zadbało również o użytkowników z problemami zdrowotnymi komputerów z nadgryzionym jabłkiem w logo. Pierwszą nowością jest możliwość parowania specjalnie przygotowanych aparatów słuchowych z komputerami Mac, co pomoże osobom niedosłyszącym lub niesłyszącym na bardziej komfortowe korzystanie ze swojego urządzenia.

Źródło: Apple

Do tego każdy użytkownik będzie mógł dostosować szybkość, z jaką Siri do nich mówi, a także w łatwiejszy sposób zmieniać rozmiar tekstu w podstawowych aplikacjach na komputerze, między innymi w Finderze, Wiadomościach, Mailu, Kalendarzu czy Notatkach. Apple wprowadza również możliwość pauzowania GIF-ów.

Wszystkie nowości są odpowiedzią na potrzeby osób niepełnosprawnych

Sarah Herrlinger, dyrektor Apple ds. polityki i inicjatyw w zakresie dostępności, przyznała, że wszystkie wprowadzane przez firmę funkcje są odpowiedzią na sugestie oraz porady od osób niepełnosprawnych — do których to wszystko jest kierowane.

Źródło: Apple

To nie pierwszy raz, kiedy Apple ogłasza i wprowadza szereg funkcji, które pomagają osobom niepełnosprawnym w codziennym i komfortowym korzystaniu ze smartfonów, tabletów i komputerów. Firma dąży do tego, żeby sprzęty giganta z Cupertino były najlepszym wyborem dla osób niepełnosprawnych — i zdaje się, że jest coraz bliżej swojego celu.

Źródło, grafika wyróżniająca: Apple