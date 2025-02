Liga Mistrzów UEFA w promocji - nigdzie nie ma taniej

CANAL+ ma wyłączne prawa do transmisji rozgrywek Ligii Mistrzów UEFA, ustalając przy tym dość wysoką cenę za pakiet kanałów ją obejmujących.

CANAL+ Super Sport na Canal+ Online

CANAL+ Super Sport, bo o tym pakiecie mowa, a który to zawiera dostęp do wszystkich meczów UEFA Champions League transmitowanych na specjalnych kanałach CANAL+ Extra 1-7 oraz do kanałów CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 2, CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 4, CANAL+ Sport 5, CANAL+ Nowa i aplikacji CANAL+, kosztuje aktualnie 69 zł miesięcznie, ewentualnie przy zobowiązaniu na rok - 65 zł miesięcznie.

W przypadku, gdy jesteście już klientami Canal+ i macie wykupiony inny pakiet, CANAL+ Super Sport można dokupić w cenie zaczynającej się od 20 zł miesięcznie.

CANAL+ Super Sport w Vectra

Jeśli jednak jesteście klientami Vectra lub chcecie wykupić jakąś usługę u tego operatora, możecie teraz skorzystać z promocyjnej ceny za pakiet CANAL+ Super Sport, w wysokości 59 zł miesięcznie.

To taniej zarówno od wersji miesięcznej na Canal+ (69 zł), jak i od rocznej, w której to koszt miesięczny to 65 zł. Co istotne, w Vectra płacimy 59 zł miesięcznie, ale bez żadnego okresu zobowiązania - w każdej chwili możemy zrezygnować z tego pakietu.

Co z nowymi klientami? Mogą na przykład wykupić teraz dostęp do internetu stacjonarnego z limitem prędkości 300 Mb/s za 64,99 zł miesięcznie i później dokupić CANAL+ Super Sport lub od razu z tym pakietem w cenie 124,99 zł. W obu przypadkach, pierwszy miesiąc za internet kosztuje 0,00 zł, płacimy jedynie za aktywację - 9,99 zł. Oczywiście, doliczyć też musimy tutaj miesięcznych koszt wypożyczenia modemu - 4,99 zł.

Źródło: Vectra.