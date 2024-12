Te kanały Polacy chcą mieć w tv naziemnej. Pierwsze miejsce zaskakuje!

Agencja Wavemaker udostępniła nam dzisiaj wyniki swojego ósmego już badania Projekt Cyfrowizja, z którego dowiadujemy się z jednej strony jak Polacy oceniają naziemną telewizję cyfrową (NTC), a z drugiej, co by w niej poprawili.

Jeśli chodzi o ogólną ocenę oferty NTC - jest nad wyraz dobrze, bo 7 na 10 ankietowanych uważa, jest zdecydowanie lepsza niż kiedyś. Co się poprawiło? Wymieniana jest tu przede wszystkim szerokość oferty, jakość odbioru, duży wybór kanałów i oferta newsowo-informacyjna.

To, że jest dobrze nie oznacza, iż nie może być jeszcze lepiej. Telewidzowie naziemnej telewizji cyfrowej, oprócz braku większej reprezentacji zagranicznych filmów, jako deficytowe uznali propozycje z kategorii dokumenty, programy przyrodnicze i podróżnicze.

Przekładając to na konkretne kanały, w ofercie NTC najchętniej widzieliby National Geographic, co zaskakuje o tyle, iż kanał ten w wielu dyskusjach z ostatnich lat, uznawany jest za co raz mniej utożsamiany z kategorią przyrodniczą czy podróżniczą.

Na drugim miejscu rodacy wymieniają kanał Discovery, podium zamyka HBO, a dalej mamy Polsat Sport i Canal+.

W dalszej kolejności zapytano ankietowanych o hipotetyczną sytuację, w której to pojawiają się nowe kanały, ale muszą jednocześnie zrezygnować z tych, które już są w ofercie NTC - najwięcej wskazań było, co do kanałów TV Trwam i TV Republika, Polo TV, wPolsce24 oraz ViDocTV.

Tegoroczne badanie Wavemaker pokazuje z kolei złagodzenie wizerunku stacji publicznego nadawcy. Widać to nie tylko na przykładzie TVP Info, ale też głównych anten. TVP 1 i TVP 2 wróciły do ściślejszej czołówki zestawienia kanałów, których naziemnym widzom najbardziej brakowałoby, gdyby zniknęły z oferty telewizyjnej, zaraz za Polsatem i TVN, a przed TVN7, TTV i TVP Sport.

Na koniec zerknijmy jeszcze na listę kanałów z aktualnej oferty, których najbardziej by brakowało telewidzom naziemnym, jakby zniknęły one z oferty. Na podium znalazły się - Polsat, TVN i Program 2 Telewizji Polskiej.

Źródło: Wavemaker

