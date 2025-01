Telewizja naziemna nie działa? Spokojnie, to nie musi być awaria

Naziemna Telewizja Cyfrowa (NTC) w Polsce to platforma dystrybucji programów telewizyjnych, dostępna powszechnie i bezpłatnie. Wykorzystuje ona sieć naziemnych nadajników zgodnych ze standardem DVB-T2/HEVC do transmisji sygnału cyfrowego. NTC oferuje widzom dostęp do ponad 30 ogólnopolskich, niekodowanych kanałów telewizyjnych, w tym 12 programów nadawanych przez nadawcę publicznego. Wśród dostępnych stacji znajdują się kanały informacyjne, rozrywkowe, sportowe, kulturalne i edukacyjne. Główną zaletą telewizji naziemnej jest brak konieczności podpisywania długoterminowych umów z dostawcami. Dodatkowo nowy standard DVB-T2/HEVC zapewnia lepszą jakość obrazu i dźwięku, czy większą odporność na zakłócenia.

Czasami jednak zdarzają się sytuacje, w których telewizja naziemna płata nam figle i nie zawsze działa. To jednak nie oznacza, że mamy do czynienia z awarią i usterką. Choć te zdarzają się bardzo rzadko, mogą wystąpić przerwy w dostępie do kanałów. Najczęściej ma to związek z przeprowadzanymi właśnie pracami konserwacyjnymi nadajników rozmieszczonych w całej Polsce. Ich serwisowanie najczęściej odbywa się w godzinach nocnych, więc utrudnione oglądanie ulubionych programów i powtórek może być kłopotliwe dla nocnych marków. O tym, gdzie przeprowadzane będą prace w najbliższym czasie, informuje na bieżąco firma Emitel zajmująca się obsługą techniczną telewizji naziemnej.

Jesteśmy operatorem naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w kraju, oferujemy usługi multimedialne. Nasza sieć nadawcza obejmuje zasięgiem ponad 98% gospodarstw domowych w Polsce. Projektujemy i instalujemy nowoczesne systemy łączności bezprzewodowej, oferujemy infrastrukturę wysokościową na potrzeby transmisji i łączności oraz wspieramy miasta w inteligentnym rozwoju.

Przerwy w dostępie do telewizji naziemnej. Harmonogram na najbliższe tygodnie

Emitel cyklicznie przedstawia kalendarz planowanych przerwy konserwacyjne na najbliższe 2 tygodnie na swojej stronie internetowej. Do końca miesiąca prace serwisowe prowadzone będą:

28.01 (wtorek)

RTON Lublin / ul. Raabego

RTCN Koszalin / Gołogóra

TON Celiny Szlacheckie

29.01 (środa)

RTON Kudowa / Góra Parkowa

TON Cegielnia Markowicze

SLR Kędzierzyn Koźle / ul. Piramowicza

TON Człuchów / ul. Szkolna

TON Oborniki / Uścikowo

30.01 (czwartek)

RTCN Katowice / Kosztowy

RTON Świnoujście / ul. Chrobrego

RTCN Katowice / Kosztowy

TSR Ścięgny / g. Pohulanka

31.01 (piątek)

RCN Warszawa / Raszyn

SLR Katowice / Bytków

W zależności od lokalizacji godziny przerw konserwacyjnych mogą się różnić. Zazwyczaj są prowadzone w godzinach nocnych od 00:00 do 6:00.