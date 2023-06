Lidl, poza sklepami stacjonarnymi, ma bardzo rozbudowany sklep internetowy. Znajdziecie tam produkty, których na próżno szukać w obiektach, do których wpadacie na zakupy co jakiś czas: stąd to bardzo ciekawa strona w sieci do poszukiwania elektroniki i AGD w naprawdę przystępnych cenach. Wiele z nich to marki własne Lidla, aczkolwiek biorąc pod uwagę moje osobiste doświadczenia z nimi - mogę je serdecznie polecić. Zdarza się tak, że "lidlowe" produkty dorównują jakością wiodącym na rynku markom, które znamy m. in. z elektromarketów. W internetowym sklepie Lidl znajdziecie wiele ciekawych sprzętów AGD, o czym przeczytacie w naszym podsumowaniu Przegląd ofert Lidla na elektronikę i AGD (maj). Sprawdź koniecznie te produkty! Jednak po słynnego "Lidlomixa" wybierzcie się do sklepu stacjonarnego - tym bardziej, że za sprzęt zapłacicie po weekendzie 500 zł mniej!

Lidlomix w super cenie. Monsieur Cuisine Smart 1200 W za 1999 zł

"Lidlomix" - a konkretnie SILVERCREST Monsieur Cuisine Smart 1200 W to wielofunkcyjny robot kuchenny z Wi-Fi oferujący szereg rozbudowanych funkcji pozwalających zaoszczędzić czas i pieniądze w kuchni. Wyposażony w większy 8-calowy wyświetlacz z szybkim czasem reakcji znacznie ułatwia obsługę. Posiada rozbudowane programy automatyczne, możliwość gotowania z instrukcją video oraz sterowanie głosowe za pomocą Google Assistant.

Monsieur Cuisine Smart 1200 W to przede wszystkim wszechstronny sprzęt do gotowania oferujące naprawę sporo. W jednym urządzeniu znajdziecie m.in. możliwość ważenie, gotowania jajek, gotowania wody, zagniatania ciasta, korzystania z funkcji Sous-vide, rozdrabniania jedzenia, ręcznego gotowania, wolnego gotowania, gotowania na parze, gotowania ryżu, fermentowania, smażenia, przygotowywania Smoothie, a nawet wstępnego czyszczenia. Monsieur Cuisine Smart 1200 W pomaga w przygotowaniu wszystkich przepisów - także przy użyciu szerokiej gamy akcesoriów znajdujących się w pudełku:

Miska do mieszania

Wkład do gotowania

Nasadka do ubijania

Nasadka do gotowania na parze z pokrywą i wkładem

Wkład z ostrzami

Szpatułka

Pokrywka z otworem do napełniania i miarką

Akcesoria nadają się do mycia w zmywarce i są wolne od BPA. Dzięki dołączonej aplikacji można wybrać dla siebie odpowiednie danie z licznych przepisów "Lidlomixa" lub skorzystać z przepisów na specjalnej stronie Kuchni Lidla. "Lidlomix" to także dostęp do społeczności Monsieur Cuisine Smart, gdzie każdy użytkownik może nawiązać kontakt z innymi pasjonatami gotowania, dzieląc się osobistymi doświadczeniami kulinarnymi w każdym miejscu i czasie.

Jak kupić Monsieur Cuisine Smart 1200 W w niższej cenie?

By kupić "Lidlomixa" w promocyjnej cenie, niezbędna będzie aplikacja Lidl Plus zainstalowana na urządzeniu mobilnym z iOS lub Androidem. To tam będzie czekał na Was specjalny kupon upoważniający do zniżki w wysokości 500 zł. Kupo pojawi się w poniedziałek, 12 czerwca i będzie obowiązywał do środy, 14 czerwca. A to oznacza, że Monsieur Cuisine Smart będzie można kupić za 1999 zł zaledwie przez trzy dni w sklepach stacjonarnych. Warto jednak się spieszyć - można się spodziewać, że promocja zainteresuje wielu potencjalnych kupujących i sprzętów zwyczajnie może zabraknąć.

Więcej szczegółów związanych z promocją Monsieur Cuisine Smart 1200 W znajdziecie w gazetce Lidla z ofertą ważną od 12.06.