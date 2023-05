Przegląd ofert Biedronki na elektronikę i AGD (maj). Darmowa dostawa i promocje!

Odporny telefon komórkowy Hammer Cross

Nie każdy potrzebuje smartfon, a często też używamy dwóch numerów jednocześnie. Pewne okoliczności, na przykład specyfika pracy, może wymagać od nas posiadania telefonu ze wzmocnioną obudową odporną na zachlapania i pył. Tym cechuje się Hammer Cross, który wyposażono także w wyświetlacz o przekątnej 2,4 cala, akumulator o pojemności 1800 mAh oraz aparat fotograficzny VGA, wsparcie dla DualSIM oraz Bluetooth i latarkę. To klasyczny telefon komórkowy, który nie będzie przeszkadzać w codziennych obowiązkach i stanie na wysokości zadania, jeśli warunki pracy (lub odpoczynku:) wymagają od niego większej odporności na zewnętrzne warunki i upadki. Telefon kosztuje 189 zł i zamawiając go online możecie liczyć na darmową wysyłkę.

Soundbar 2.0 JBL

Mało które, a w zasadzie prawie żadne głośniki wbudowane w telewizor nie będą w stanie dorównać możliwościom zewnętrznego systemu audio. Najprostszym sposobem na poprawę udźwiękowienia w naszym domowym kinie jest soundbar, który diametralnie odmieni Wasze wrażenia podczas oglądania filmów, seriali czy transmisji sportowych. Nagle okaże się też, że słuchanie muzyki z telewizora ma sens. W ofercie Biedronki znajdziecie soundbar marki JBL wspierający dźwięk 2.0 o mocy 80 W. Całość jest stosunkowo nieduża (61,4 x 5,8 x 9 cm), a czarne wykończenie powoduje, że będzie pasować do każdego wnętrza. W zestawie znajduje się też pilot. Soundbar kosztuje 799 zł i zamawiając go online możecie liczyć na darmową wysyłkę.

Wentylator kolumnowy HOFFEN

Przed nami prawdopodobnie upalne lato, dlatego lepiej przygotować się na nie zawczasu, by nie biegać po sklepach przy 30 stopniach na zewnątrz w poszukiwaniu sposobów i urządzeń na schłodzenie pomieszczenia. W ofercie Biedronki znajdziecie wentylator kolumnowy (do wyboru w kolorze białym lub czarnym), który oferuje moc 40 W. Wspierana jest regulacja siły nawiewu oraz trybów pracy, którymi można manipulować za pomocą panelu sterującego na wentylatorze lub używając pilota dołączonego do zestawu. Wentylator potrafi się obracać w zakresie 75 stopni rozprowadzając chłód po pomieszczeniu. Cena to 179 zł i zamawiając go online nie zapłacicie za dostawę.

Kabel 3 w 1: microUSB, USB-C, Lightning

Ładowanie bezprzewodowe jest wygodne i coraz popularniejsze, ale podłączenie przewodu daje nam pewność co do skuteczności i szybkości ładowania urządzenia. Czasami potrzebujemy też skopiować pewne dane z lub do pamięci innego urządzenia, dlatego warto mieć przy sobie albo zawsze pod ręką w domu uniwersalny przewód. W sklepie online Biedronki znajdziecie przewód Baseusa z trzema wtyczkami: microUSB, USB-C, Lightning, dzięki czemu błyskawicznie będziecie mogli podłączyć każde urządzenie w mgnieniu oka. Cena kabla 3 w 1 to 29,99 zł.

Przenośny głośnik boombox USB-C

Szybki rozwój usług muzycznych w streamingu oraz możliwości smartfonów sprawiły, że muzykę możemy zabrać zawsze ze sobą gdziekolwiek się ruszamy. To w pewnym stopniu wpłynęło na wzrost popularności przenośnych głośników z Bluetooth, które w każdych warunkach umożliwią słuchanie muzyki, radia, audiobooków i podcastów. Głośnik Boombox o mocy 50 W w ofercie Biedronki to sprzęt, który zapewni solidne brzmienie i nie tylko. Wyposażono go także w podświetlenie RGB, które uatrakcyjni domówkę lub inną imprezę. Pojemność baterii wynosi 3600 mAh, a całość naładujemy za pomocą przewodu USB-C. Głośnik w promocji kosztuje 199 zł (zamiast 229 zł), a zamawiając go online nie zapłacicie za dostawę.

Lampka akumulatorowa z czujnikiem

Różnorodność zaawansowanego oświetlenia potrafi czasem zaskoczyć, a im szybciej sięgniemy po rozwiązania znacznie poprawiające naszą codzienność, tym prędzej będziemy mogli łatwiej i sprawniej wykonywać niektóre obowiązki czy czynności. Podszafkowa lampka z akumulatorem i czujnikiem zmierzchu oraz ruchu zdecydowanie zalicza się do takiej kategorii. Diody LED, w które wyposażono lampkę, będą działać bez ładowania nieprzerwanie przez 3,5 godziny, ale pamiętajmy, że światło uruchomi się tylko wtedy, gdy potrzebujemy. Odległość wykrywania ruchu to 3 m przy zakresie 100 stopni. Lampkę można zamocować za pomocą magnesu używając zestawu montażowego z zestawu. Lampkę naładujemy za pomocą portu microUSB. Lampka kosztuje 39,99 zł.