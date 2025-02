Lidl zadba o twój ogród. Przydatny sprzęt za grosze

Zbliża się wiosna, a to idealny czas na przygotowanie ogrodu do nowego sezonu. Lidl wychodzi naprzeciw potrzebom miłośników zieleni, oferując atrakcyjne promocje na sprzęt ogrodowy marki Parkside. Od 27 lutego w sklepach sieci dostępne będą urządzenia, które ułatwią pielęgnację trawnika, przycinanie gałęzi czy rozdrabnianie odpadów roślinnych.

Lidl wyprzedaje elektronarzędzia. Tym razem padło na sprzęt ogrodowy

Jednym z najciekawszych produktów w ofercie jest elektryczny wertykulator i aerator 2 w 1 o mocy 1800 W. Urządzenie to świetnie sprawdzi się w pielęgnacji trawnika, poprawiając jego napowietrzenie i usuwając mech oraz filc. Sprzęt ma szerokość roboczą 37 cm i pojemny zbiornik na odpady (50 l). Dzięki promocji jego cena spadła o 100 zł – teraz można go kupić za 399 zł.

Dla osób, które często muszą radzić sobie z dużą ilością gałęzi i ścinków roślin, Lidl oferuje rozdrabniacz ogrodowy o mocy 2400 W. Jest on w stanie rozdrobnić gałęzie o średnicy do 40 mm, a powstały materiał można wykorzystać jako ściółkę lub kompost. Cena po obniżce wynosi 349 zł.

W ofercie nie zabrakło również mniejszych narzędzi do pielęgnacji roślin. Lidl proponuje akumulatorowe nożyce ogrodowe 4 V za jedyne 79,99 zł – świetne do przycinania róż i młodych drzewek. Dla tych, którzy muszą sięgnąć wyżej, dostępne są teleskopowe nożyce do przycinania gałęzi z piłą – również w supercenie 79,99 zł. Dzięki przedłużanemu uchwytowi można nimi sięgać nawet do wysokości 2,65 m.

W ofercie Lidla znajdziemy także elektryczne urządzenie do ostrzenia łańcuchów pilarek, które kosztuje teraz 99 zł po obniżce o 20 zł. Natomiast dla osób, które chcą utrzymać porządek w ogrodzie, sklep przygotował akumulatorowy odkurzacz i dmuchawę do liści 40 V w promocyjnej cenie 279 zł. W tym przypadku jest jednak haczyk. Cena o 150 zł niższa jest wyłącznie dla posiadaczy aplikacji Lidl Plus.